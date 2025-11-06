아스터(ASTER), 시장 하락에도 상승세 유지… CZ 효과인가?

핵심 내용

암호화폐 애널리스트들은 아스터(ASTER) 토큰이 시장 대비 두드러진 강세를 보이고 있으며, 가격이 2.80 달러(약 4,053 원)까지 돌파할 가능성이 있다고 평가하고 있다.

바이낸스 창업자 자오 창펑(Changpeng Zhao)이 최근 며칠 동안 200만 달러(약 28억 9,480만 원) 이상 규모의 ASTER를 반복 매수하면서 투자 심리가 더욱 강화됐다.

BNB 기반 탈중앙화 거래소(DEX) 아스터(Aster)는 최근 하이퍼리퀴드(Hyperliquid) 등 기존 강자들과 경쟁할 수 있는 유력 대안으로 부상하고 있다.

탈중앙화 거래소(DEX) 아스터(Aster)의 네이티브 토큰 ASTER는 지난 24시간 동안 13% 상승하며 강한 반등을 보였다. ASTER 가격은 1 달러(약 1,448원) 선을 돌파한 뒤 상승 흐름을 이어가고 있으며, 바이낸스 창업자 자오 창펑(Changpeng Zhao)이 저가 매수 의사를 밝힌 직후 이 같은 흐름이 강화됐다. 전문가들은 현재 지지선이 유지될 경우 ASTER가 향후 가파른 상승세를 이어갈 가능성이 있다고 전망했다.

아스터(ASTER) 토큰, 가파른 가속 상승(파라볼릭 랠리) 기대감 높아져

암호화폐 애널리스트 아르디(Ardi)는 전체 암호화폐 시장이 약세 흐름을 보이는 가운데 아스터(ASTER)가 두드러진 강세를 보이고 있다고 지적했다. 아르디에 따르면 ASTER 토큰은 핵심 지지선인 1 달러(약 1,448원)를 다시 확보하며, 시장 전반과 비교해 ‘확연한 상대적 강세’를 보여주고 있다.

아르디는 매수세가 여러 저항 구간을 돌파하며 모멘텀을 유지하고 있다고 평가했다. 이번 상승은 바이낸스 창업자 자오 창펑이 다시 한 번 하락 시 매수(buy the dips) 의사를 언급한 직후 이어진 것으로 분석된다.

BNB 체인 기반의 탈중앙화 거래소 아스터(Aster)는 최근 하이퍼리퀴드(Hyperliquid)의 강력한 경쟁자로 부상하고 있다. 또한 최근 몇 주 동안 아스터는 자오 창펑으로부터 직접적인 언급과 지원을 받으며 주목을 받고 있다.

또 다른 암호화폐 애널리스트 캡틴 파이빅(Captain Faibik) 역시 ASTER 토큰에 대해 강세 전망을 제시했다. 그는 수 주간 이어진 하락 쐐기형 패턴을 제시하면서, 해당 구간에서 상방 돌파가 발생할 경우 가격이 2.80 달러(약 4,053 원)까지 급등할 수 있다고 분석했다. 이는 11월 6일 현재 약 1.08 달러(약 1,563원) 수준 대비 약 159% 상승 여력에 해당한다.

오늘 ASTER 토큰 가격 상승은 거래량 증가와 함께 나타났다. 일일 거래량은 10% 늘어나 약 15억 달러(약 2조 1,713억 원)에 달했다. 코인글래스(Coinglass) 데이터에 따르면 선물 미결제약정 또한 4% 증가해 5억 6,700만 달러(약 8,207억 3,250만 원)를 기록했다. 이는 시장에서 매수 심리가 견조하게 유지되고 있음을 보여준다.

바이낸스 창업자 자오 창펑, 아스터(ASTER) 저가 매수

11월 4일, 바이낸스 창업자 자오 창펑은 ASTER가 0.80 달러(약 1,158 원)대에서 거래되던 시점에 저가 매수에 나섰다고 밝혔다. 이는 지난 주말에 200만 달러(약 28억 9,480만 원) 이상 규모의 ASTER를 매수한 데 이어 일주일 내 두 번째 매수다. 이번 매수는 그가 지난주 3,500만 개의 ASTER를 매도했다는 의혹을 부인한 직후 이뤄진 것이다.

자오 창펑의 첫 매수 이후 ASTER는 1.25 달러(약 1,809 원)까지 급등했으나, 강한 저항에 부딪히며 전체 암호화폐 시장의 매도세 속에서 약 30% 하락했다. 이번 조정은 주요 디지털 자산 전반에서 발생한 대규모 청산과 시기적으로 맞물린 흐름이다.

자오는 X에 본인이 시장 진입 타이밍을 자주 잘못 맞춘다는 점을 가볍게 언급하는 글을 올렸다.

“내가 코인을 살 때마다 항상 손실 구간에 갇힌다. 100% 기록이다. 2014년에는 비트코인을 평균 600 달러(약 86만 8,440 원)에 샀는데, 한 달 안에 200 달러(약 28만 9,480 원)까지 떨어졌고 그 상태가 18개월이나 이어졌다. 2017년에는 BNB를 샀는데, 그것도 20~30% 하락했고 몇 주 동안 그렇게 유지됐다. 이번에는… 어떻게 될지 모르겠다.”

비트코인 하이퍼(HYPER), 사전 판매 모금액 2,600만 달러에 근접

또 다른 주목할 만한 유망 코인으로는 레이어2 프로젝트 비트코인 하이퍼(HYPER)가 있다. 해당 프로젝트는 사전 판매 모금액이 약 2,600만 달러(약 376억 3,240만 원)에 근접하며 시장의 관심을 모으고 있다. 비트코인 하이퍼는 비트코인의 확장성과 처리 효율을 개선하기 위해 설계된 차세대 레이어2 네트워크다.

이 프로젝트는 비트코인의 기본 보안성과 신뢰성을 유지하면서, 고급 가상머신을 통해 더 빠르고 저렴한 거래 처리를 제공하는 것을 목표로 한다. 비트코인 하이퍼 사전 판매 참여자는 토큰을 스테이킹해 연 46%의 수익률을 얻을 수 있다. 현재 비트코인 하이퍼 가격은 0.01325 달러(약 19원)이며, 다음 단계 가격 인상 전까지는 할인된 진입 구간으로 평가된다.

사전 판매 정보:

티커: HYPER

HYPER 현재 가격: 0.013225 달러(약 19원)

0.013225 달러(약 19원) 현재 모금액: 약 2,600만 달러(약 376억 3,240만 원)

활발한 사전 판매 모금세는 비트코인 생태계를 확장할 수 있는 레이어2 솔루션에 대한 투자자들의 관심이 꾸준히 증가하고 있음을 보여준다.

비트코인 하이퍼 사전판매 참여하기

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.