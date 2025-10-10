ASTER, 10억 달러 펀드 발표로 반등 할까? 아스터 코인 전망 분석

이번 프로젝트는 투자 범위를 확대하고 BNB 체인의 혁신 파이프라인을 강화하기 위한 리브랜딩 전략의 일환으로 추진된다.

과거에도 이와 같은 규모의 생태계 펀드는 블록체인 네이티브 자산의 폭발적인 성장에 촉매제로 작용해 왔다.

$1B reasons to build on BNB Chain… Together with @yzilabs, we’re launching a $1B Builder Fund to power founders creating the next wave of onchain innovation. Here’s what it means for the ecosystem 👇 The fund supports builders across every frontier of Web3, from DeFi and AI… https://t.co/UnSW2OEwAs pic.twitter.com/WLNyW3fb0r — BNB Chain (@BNBCHAIN) October 8, 2025

이번 계획의 일환으로 YZi 랩스(YZi Labs)는 자사의 YZi 레지던시(YZi Residency) 프로그램을 BNB 체인의 스타트업 육성 프로그램인 ‘Most Valuable Builder(MVB)’와 통합할 예정이다.

선정된 프로젝트는 최대 50만 달러(약 7억 1,115만 원)의 자금 지원과 함께 BNB 체인 핵심 개발팀으로부터 직접적인 기술 및 멘토링 지원을 받을 수 있다.

아스터(ASTER), 선정 및 급등 가능성 주목

이번 생태계 프로젝트의 주요 수혜 대상 중 하나로 꼽히는 것이 아스터(ASTER)다. BNB 체인 기반의 탈중앙화 거래소(DEX) 아스터(Aster)의 네이티브 토큰 ASTER는 출시 이후 몇 주 만에 2,000% 이상 급등하며 시장의 주목을 받고 있다.

시장에서는 빠른 채택 속도와 BNB의 디파이(DeFi) 확장 전략과의 높은 연계성을 근거로, 아스터가 YZi 랩스의 10억 달러(약 1조 4,217억 원) 규모 생태계 프로젝트에 선정될 가능성이 높다는 관측이 나오고 있다. 만약 실제로 선정된다면, 아스터는 시장 내 인지도 상승과 유동성 확보 측면에서 큰 수혜를 입을 것으로 보인다.

현재 BNB 체인은 일일 거래량, DEX 거래 규모, 활성 이용자 수 등 주요 지표에서 선도적 위치를 차지하고 있으며, 월간 활성 지갑 주소 수는 약 5,780만 개에 달한다. 이러한 생태계 규모를 고려하면, 아스터가 상승세를 이어가기 위한 발판으로 이보다 더 적합한 플랫폼은 없을 것이라는 평가가 나온다.

아스터(ASTER) 기술적 분석: 대규모 상승 전 ‘에너지 응축’ 구간 진입

작성 시점 기준으로 아스터(ASTER)는 1.62달러(약 2,303원)에 거래되고 있으며, 지난 24시간 동안 약 10% 하락했다. 차트상에서는 대칭 삼각형 패턴이 형성되고 있는데, 이는 일반적으로 높은 변동성을 동반한 방향성 돌파 전의 전형적인 구조로 해석된다.

현재 하단 추세선이 강력한 지지선을 형성하고 있어, 상승 추세 재개 전 조정 구간에 진입했다는 신호로 보인다.

RSI(상대강도지수)는 중간 범위 부근에 머물러 있어 매수·매도세가 균형을 이루는 중립 국면임을 시사하고 있으며, MACD(이동평균수렴·확산지수)는 평탄화 양상을 보이며 상승 모멘텀 재개 가능성을 예고한다.

기술적으로 아스터가 상단 저항선을 돌파할 경우, 다음 주요 상승 목표가는 각각 3달러(약 4,265원), 5달러(약 7,1089원), 그리고 최종적으로 10달러(약 14,217원) 수준으로, 현재가 대비 최대 약 400% 상승 여력이 있는 것으로 분석된다.

반면, 하단 추세선 지지를 유지하지 못할 경우, 단기적으로 1.5달러(약 2,133원) 부근까지 조정을 받을 가능성도 있으며, 이후 재반등 시도를 모색할 것으로 전망된다.

아스터(ASTER), 400% 급등 임박?

YZi 랩스의 10억 달러(약 1조 4,217억 원) 규모 생태계 펀드는 BNB 생태계 내 프로젝트들에게 막대한 성장 기회를 제공할 것으로 평가된다. 만약 아스터가 이번 프로젝트를 통해 자금 지원이나 전략적 파트너십을 확보한다면, 그 성장 곡선은 타 블록체인 초기 디파이(DeFi) 선도 프로젝트들과 유사한 궤적을 보일 가능성이 있다.

현재 아스터가 보이고 있는 가격 조정 국면은 다음 상승 랠리를 위한 에너지 축적 단계로 해석된다. BNB 생태계 내 모멘텀이 지속적으로 강화될 경우, ASTER의 가격이 수 배로 상승하는 대규모 돌파가 전개될 가능성도 있다는 분석이 나온다.

아스터(ASTER) 돌파 임박… ‘스노터(SNORT)’ 프리세일 본격화

아스터(ASTER)가 시가총액 30억 달러(약 4조 2,651억 원)를 돌파하며 상승세를 이어가는 가운데, 신흥 강자인 스노터(SNORT)가 시장의 주목을 받고 있다.

스노터 봇은 텔레그램 기반의 트레이딩 어시스턴트로, 밈코인 거래를 더 빠르고, 간편하며, 안전하게 만들기 위해 설계된 플랫폼이다.

현재 프리세일은 빠른 속도로 탄력을 받고 있으며, 이미 450만 달러(약 63억 9,765만 원) 이상이 모금됐다. 또한 다음 단계 가격 인상까지 약 10일이 남은 상태다.

솔라나(Solana) 블록체인 기반으로 구축된 스노터 봇은 사용자가 텔레그램 채팅창을 벗어나지 않고도 새로운 토큰을 탐색하고, 즉시 거래하며, 포트폴리오를 관리할 수 있도록 설계됐다.

브라우저 확장 프로그램이나 복잡한 지갑 설정이 전혀 필요 없으며, 앱 내에서 지갑을 새로 만들거나 가져오기만 하면 몇 초 만에 거래를 시작할 수 있다.

보안을 한층 강화하기 위해, 스노터 봇은 거래 전 자동으로 토큰을 스캔해 스캠(사기)이나 허니팟(투자자를 유인해 출금을 막는 함정형 토큰) 위험을 감지한 뒤에만 거래를 허용한다.

또한 조기 참여자에게는 연 110%의 스테이킹 보상이 제공된다.

현재 스노터 가격은 0.1075달러(약 153원)이며, 공식 스노터 프리세일 사이트를 방문하여 구매할 수 있다.

베스트 월렛(Best Wallet) 등 지원 지갑을 연결한 뒤, 암호화폐나 카드 결제를 통해 즉시 구매 가능하다.

스노터 프리세일 참여하기

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.