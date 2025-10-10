파이코인 4분기 호재 예정? PI 네트워크 업데이트 살펴보기

핵심 내용

파이 네트워크는 프로토콜 v23 업그레이드를 테스트넷에서 시험하고 있다.

개발팀은 메인넷 정식 출시에 앞서 테스트넷 2단계로 이동할 예정이며, 출시 시점은 2025년 4분기로 예상된다.

애널리스트들은 이번 업그레이드가 파이 코인의 가격 회복에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보고 있다.

파이코인의 파이(PI) 네트워크는 지난 한 달 동안 프로토콜 버전 23 업그레이드를 테스트넷에서 여러 번 시험했다. 애널리스트들은 이번 업그레이드가 2025년 4분기 중 메인넷에 적용될 것으로 예상하며, 이를 통해 파이 블록체인의 확장성과 거래 효율성이 한층 강화될 것으로 보고 있다.

파이코인 커뮤니티의 애널리스트 닥터 알트코인(Dr. Altcoin)은 프로토콜 23 업그레이드가 현재 테스트넷에서 검증을 받는 중이라고 밝혔다. 테스트가 완료되면 개발팀은 테스트넷 2단계로 넘어가 메인넷에 정식 출시할 예정이다.

Question Asked: How far is Pi Network's blockchain upgrade to Protocol Version 23 (Smart Contracts)?

닥터 알트코인은 파이 코어팀(PCT: Pi Core Team)이 정밀성을 확보하기 위해 신중하고 점진적인 접근 방식을 취하고 있다고 언급했다. 그는 이번 업그레이드가 2025년 4분기 말에서 2026년 1분기 초 사이에 도입될 가능성이 있다고 덧붙였다.

이번 업그레이드는 스텔라 코어(Stellar Core) v23.0.1 버전도 포함하고 있어, 확장성과 거래 처리 속도 개선에 초점을 맞추고 있다. 스텔라의 v23 프레임워크가 통합되면 개발자들에게 더 나은 개발 도구를 제공하게 되어, 파이코인 메인넷의 전반적인 성능 향상이 기대된다.

한편, 파이 네트워크는 개발자가 스마트 컨트랙트를 보다 효율적으로 구축, 테스트, 배포할 수 있도록 러스트(Rust) 기반 소프트웨어 개발 키트(SDK: Software Development Kit)를 개발하고 있다.

📢 Breaking: Pi Network Rust SDK 🎙

📢 Breaking: Pi Network Rust SDK 🎙

Pi's Rust SDK is being built like Stellar's Soroban Rust SDK, providing the tools, libraries, and CLI for developing, testing, and deploying smart contracts.

해당 제품은 스텔라의 소로반(Soroban) 러스트 SDK를 기반으로 설계되었으며, 컨트랙트 생성 과정을 단순화하기 위한 라이브러리, 개발 도구, 명령줄 인터페이스(CLI: command-line interface)를 포함하고 있다. 이는 파이코인 팀이 개발자 생태계를 확장하고 파이 코인의 활용성을 높이려는 계획을 세웠다는 뜻이다.

파이코인, 가격 회복 기대감 높아져

파이 네트워크의 네이티브 토큰인 파이코인은 수개월째 횡보세를 보이고 있다. 현재 약 0.2368달러(약 336.48원) 수준에서 지지선을 시험 중이며, 거래량은 2,800만 달러(약 398억 원) 수준으로 감소했다.

코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면 파이 코인 가격은 현재 0.2275달러(약 323.33원) 수준이다. 지난 한 달 동안 무려 32% 하락했다. 닥터 알트코인은 파이 코어팀에 코인 매입 혹은 소각 메커니즘을 통해 파이코인 가격을 안정화할 것을 제안했다.

지난 2월 시가총액 약 180억 달러(약 25조 5,780억 원)를 기록했던 파이코인의 현재 시가총액은 19억 2,000만 달러(약 2조 7,283억 원)로 하락했다. 이는 파이 코인 가격이 사상 최고가를 기록했을 때의 시가총액 298억 달러(약 42조 3,418억 원) 대비 92% 감소한 수준이다.

매도 압력 지속되는 암호화폐 시장 흐름 속 파이코인 전망은?

4시간 차트 기준으로, 파이코인 가격은 여전히 볼린저 밴드(Bollinger Band)의 중단선 아래에서 거래되고 있다. 이는 매도 압력이 지속되고 있다는 것을 나타낸다. 하락세가 이어질 경우, 단기 지지선은 0.226달러(약 321.15원)로, 추가적으로 하락할 시 0.215달러(약 305.52원) 부근이 하단 지지선으로 작용할 가능성이 있다.

상대강도지수(RSI: Relative Strength Index)는 현재 파이코인이 과매도 구간에 진입했다는 것을 나타낸다. 이는 매수세가 유입될 경우, 단기적으로 반등할 가능성을 시사한다. 저항선은 0.249달러(약 353.63원)와 0.272달러(약 386.51원)에 형성되어 있으며, 해당 구간을 돌파하면 상승 추세 전환이 시작될 가능성이 있다.

더보기: 2025년~2030년 파이코인 전망

스노터 토큰 사전 판매, 투자자 열기 확산

파이 코인 가격은 반등할 가능성이 있으며, 암호화폐 시장에서는 신규 스노터(SNORT) 프로젝트가 투자자들의 관심을 끌고 있다. 해당 프로젝트는 밈코인의 대중적인 흥행 요소와 고급 트레이딩 도구의 실용성을 결합한 텔레그램 트레이딩 봇으로 성장하고 있다.

스노터 봇은 온체인 거래 과정을 단순화하도록 설계되었으며, 사용자는 텔레그램 내에서 몇 번의 터치만으로 토큰을 탐색하고, 매수하고, 관리할 수 있다. 초기 버전은 빠른 거래 처리 속도와 낮은 수수료로 유명한 솔라나(SOL) 블록체인을 중심으로 운영되고 있다.

향후 업데이트에서는 이더리움(ETH), BNB 체인, 그리고 기타 이더리움 가상 머신(EVM: Ethereum Virtual Machine) 호환 블록체인으로 지원 범위를 확장할 예정이다.

스노터 봇의 가장 큰 강점은 단순성과 속도다. 사용자는 암호화폐 지갑을 즉시 생성하거나 불러올 수 있으며, 몇 초 만에 안전하게 토큰을 교환하고, 복잡한 인터페이스 없이도 고급 트레이딩 기능을 활용할 수 있다.

스노터 토큰 유틸리티

스노터 토큰은 스노터 봇의 프리미엄 기능을 이용하기 위한 핵심 토큰으로, 총 발행량은 5억 개로 고정되어 있다. 스노터 프로젝트 측은 고속 디파이(DeFi) 거래를 보다 많은 이용자들이 쉽게 접근할 수 있도록 하는 것을 목표로 하고 있다.

스노터 토큰 사전 판매 현황

사전 판매 가격: 0.1075달러(약 152.76원)

사전 판매 모금금액: 449만 달러(약 63억 7,929만 원)

티커: $SNORT

네트워크: 솔라나

스노터 봇은 낮은 거래 수수료와 멀티체인 확장 계획을 기반으로, 현재 암호화폐 시장에서 가장 주목받는 암호화폐 사전 판매 프로젝트다.

