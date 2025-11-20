아발란체(AVAX), 25% 하락 속 대규모 네트워크 업그레이드 공개

핵심 내용

미국 정책 변화가 최근 아발란체(AVAX) 매도를 촉발하며 주요 암호화폐 전반의 투자심리가 약화됐고, 그 결과 월간 낙폭은 25%를 넘어섰다.

아발란체 그라나이트(Avalanche Granite) 업그레이드는 동적 블록 생성 시간, 페이스 ID 호환 인증, 그리고 최적화된 체인 간 메시징 비용 등을 포함한 세 가지 프로토콜 개선을 제공한다.

기술 지표들은 지속적인 약세 압력을 보여주며, AVAX가 모든 주요 이동평균선 아래에서 거래되는 가운데 회복 신호를 위해서는 16 달러(약 2만 3,510 원) 이상에서의 마감이 필요하다.

아발란체(AVAX)는 11월 19일 약 6% 하락하며 최저 13 달러(약 1만 9,102 원)까지 밀려났다. 이로써 11월 초 이후 누적 낙폭은 25%를 넘어섰다.

시장 변동성이 이어지는 가운데서도, 아발란체(Avalanche) 팀은 올해 가장 중요한 네트워크 업그레이드를 공개했다. X를 통해 발표된 공식 자료에 따르면, 이번 ‘아발란체 그라나이트(Avalanche Granite)’ 업그레이드는 실행 속도 향상, 사용자 인증 강화, 체인 간 거래 최적화 등을 목표로 한 세 가지 핵심 프로토콜 개선을 포함하고 있다.

Avalanche Granite is live. The tech is powerful. This upgrade does three things: pic.twitter.com/l36s4c1wVr — Avalanche🔺 (@avax) November 19, 2025

ACP-226: 블록 생성 시간 단축

그라나이트(Granite) 업그레이드를 통해 검증자들은 네트워크 상태가 개선될 경우 최소 블록 생성 시간을 유동적으로 조정할 수 있게 됐다. 아발란체는 장기적으로 1초 미만의 거래 확정과 더욱 빠르고 부드러운 사용자 경험을 구현하는 것을 목표로 하고 있다.

ACP-204: 디앱(dApp)용 생체 인증 방식 승인

아발란체는 이제 페이스 ID와 터치 ID에 사용되는 암호화 곡선인 secp256r1을 지원한다. 이를 통해 디앱(dApp) 전반에서 비밀번호 없이, 기기 기반의 네이티브 인증이 가능해졌다. 목표는 모바일급 보안을 갖춘 더 강력한 신원 확인과 매끄러운 거래 경험을 제공하는 데 있다.

ACP-181: 더 저렴하고 안정적인 체인 간 메시징

그라나이트 업그레이드는 기존처럼 블록마다 검증자 세트가 변경되는 방식이 아니라, 5~10분 단위의 짧은 에포크(epoch, 검증자 세트가 유지되는 한 주기) 동안 검증자 구성을 안정적으로 유지하도록 개선됐다. 이를 통해 가스비가 절감되고, 체인 간 메시지 실패율이 감소하며, 멀티체인 애플리케이션 개발 환경도 한층 단순해진다.

아발란체(AVAX) 가격 전망: 강세 세력은 13 달러 지지선을 방어할 수 있을까?

3일 차트 기준 아발란체(AVAX)는 뚜렷한 하락 추세를 이어가고 있으며, 가격은 주요 이동평균선 아래로 완전히 밀려난 상태다. 50일 이동평균선은 23.11 달러(약 3만 3,958 원), 100일은 22.44 달러(약 3만 2,973 원), 200일은 27.45 달러(약 4만 335 원)에 위치해 모두 현 시세보다 높은 구간에 자리하고 있으며, 기울기 또한 하락 방향을 유지해 추가 하락 가능성을 시사한다.

AVAX는 여섯 개의 연속적인 하락 캔들 범위에 갇혀 있으며, 이는 11월 초 이후 약 26.5%의 낙폭을 반영한다. 거래량도 감소한 가운데, 캔들은 지속적으로 더 낮은 고점을 형성하고 있어 한 달 내내 매도세가 시장을 주도해왔음을 보여준다.

반등이 이어지기 위해서는 13~14 달러(약 1만 9,102~2만 572 원) 구간을 확고하게 방어하는 것이 중요하다. 가격이 16 달러(약 2만 3,510 원) 이상에서 마감될 경우 시장 회복의 첫 유의미한 신호로 해석될 수 있으며, 이는 20 달러(약 2만 9,388 원) 심리적 저항선을 향한 경로를 열어줄 가능성이 있다. 13 달러(약 1만 9,102 원) 지지선 방어에 실패할 경우, 가격은 12 달러(약 1만 7,633 원) 재시험과 잠재적으로는 심리적 지지선인 10 달러(약 1만 4,694 원)까지 열릴 수 있다. 주요 추세 지표들이 모두 하방을 가리키는 만큼, 모멘텀이 반전되기 전까지는 이를 가장 자연스러운 하락 경로로 볼 수 있다.

반대로, 3일 기준 종가가 18 달러(약 2만 6,449 원)를 상회하고 MACD(이동평균 수렴·확산 지표)에서 강세 교차가 발생한다면 현재의 약세 전망은 무효화될 수 있다.

