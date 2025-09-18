아발란체 ETF 신청에 AVAX 가격 50달러 랠리 기대

핵심 내용

아발란체(AVAX)는 강한 거래량과 함께 1주일간 17.5% 상승하며 30달러(약 4만 1,292원) 저항선을 돌파했다.

선물 미결제약정(Open Interest)은 10% 증가해 14억 5천만 달러(약 1조 9,957억 8천만 원)에 이르며, 시장 관심이 커지고 있음을 보여줬다.

아발란체 생태계의 총 예치 자산(TVL)은 20억 9천만 달러(약 2조 8,773억 3백만 원)에 도달했으며, 탈중앙화 거래소(DEX) 거래량은 8주 연속 20억 달러(약 2조 7,534억 원)를 상회했다.

아발란체 블록체인의 네이티브 토큰인 AVAX는 9월 15일 비트와이즈(Bitwise)의 아발란체 ETF 신청 소식 이후 13% 급등해 32.80달러(약 4만 5,335원)를 기록했다.

전체 암호화폐 시장이 비교적 안정세를 보이는 가운데, 암호화폐 분석가들은 아발란체가 50달러(약 6만 8,820원)까지 상승할 가능성에 주목하고 있다.

아발란체 가격 랠리 이어질까?

아발란체 가격은 지난주 17.5% 상승을 기록하며 시장에서 가장 두드러진 알트코인 중 하나로 자리 잡았다.

아발란체는 30달러(약 4만 1,292원) 저항선을 돌파했으며, 일일 거래량은 10% 증가해 12억 5천만 달러(약 1조 7,205억 원)를 넘어서며 강한 강세 심리를 보여주고 있다.

유명 암호화폐 애널리스트 칼레오(KALEO)는 50달러(약 6만 8,820원) 이하의 AVAX는 “저평가된 매수 기회”라고 언급했다. 현재 AVAX는 수년간 이어진 하락 추세선의 상단 부근을 시험하고 있다.

$AVAX path back to ATHs looks pretty clear from here. Anywhere under $50 is free. pic.twitter.com/ppxaajNBde — K A L E O (@CryptoKaleo) September 15, 2025

이 추세선을 돌파하면 장기 하락세가 종료될 수 있으며, 이는 AVAX 가격이 135달러(약 18만 5,814원)까지 치솟을 수 있는 길을 열어줄 수 있다. 코인글래스(Coinglass) 데이터에 따르면 현재 AVAX 선물 미결제약정은 10% 증가해 14억 5천만 달러(약 1조 9,957억 8천만 원)에 이르렀다.

디파이라마(DeFiLlama) 데이터에 따르면 아발란체 생태계 내 총 예치 자산(TVL)은 지난주 19억 3천만 달러(약 2조 6,564억 5천 2백만 원)에서 20억 9천만 달러(약 2조 8,773억 3백만 원)로 증가했다. 이는 네트워크 내 사용자 활동이 크게 증가했음을 보여준다.

또한 아발란체의 탈중앙화 거래소(DEX) 거래량은 8주 연속 20억 달러(약 2조 7,534억 원)를 웃돌고 있으며, 체인 내 스테이블코인 시가총액은 약 5% 상승해 23억 1천만 달러(약 3조 1,801억 7,700만 원)에 도달했다.

아발란체 ETF 소식에 모멘텀 강화

그레이스케일(Grayscale)과 반에크(VanEck)에 이어, 비트와이즈(Bitwise)가 미국 증권거래위원회(SEC)에 아발란체 ETF 신청서를 제출했다.

비트와이즈는 아발란체 토큰을 직접 보관하는 방식으로, 투자자들이 아발란체에 직접 투자할 수 있는 ETF 출시를 추진하고 있다.

해당 펀드의 주식은 향후 미국 증시에 상장될 예정이며, 종목 티커는 추후 공개된다. 순자산가치(NAV)는 CF 벤치마크(CF Benchmarks)가 매일 발표하는 CME CF 아발란체-달러 기준 환율을 기준으로 산정된다.

또한 코인베이스 커스터디 트러스트 컴퍼니(Coinbase Custody Trust Company)가 신탁에 보관되는 아발란체 자산의 수탁 기관으로 지정됐다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.