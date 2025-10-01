바이낸스 거래소 알트코인 돌풍? 온체인 데이터, 강세 전환 신호 포착

핵심 내용

크립토퀀트(CryptoQuant)의 애널리스트 JA 마르툰(JA Maartunn)은 바이낸스(Binance)의 알트코인 거래 비중이 82.3%까지 치솟았다고 밝혔다.

해당 지표의 이전 최고치는 76%였으며, 이번 급등은 플라즈마(XPL), 아스타(ASTR), 솔라나(SOL), 펌프펀(PUMP)이 주도했다.

바이낸스(Binance)의 알트코인 거래량 비중이 사상 최고치에 도달하며 시장의 관심을 끌고 있다. 블록체인 분석업체 크립토퀀트(CryptoQuant)에 따르면, 최근 바이낸스의 알트코인 거래량 비중은 82.3%로 역대 최고치(ATH)에 도달했다. 이는 과거 한 번도 도달한 적 없는 새로운 이정표다.

바이낸스 알트코인 거래 비중, 사상 최고치 경신

크립토퀀트(CryptoQuant)의 주요 애널리스트 J.A. 마르툰(J.A. Maartunn)은 바이낸스의 알트코인 거래 비중을 보여주는 차트를 공유했다. 그는 이 차트가 바이낸스 선물 거래량에서 알트코인이 대표 디지털 자산인 비트코인(BTC)과 비교해 어떤 추세를 보이는지를 설명했다.

Binance Altcoin Volume Share just hit an all-time high: 82.3% “Even during the 2021 bull run, the altcoin share didn’t reach this level. In May 2021, Altcoin Trading Volume (%) spiked to 76% at its highest. This was during the alt-season.” – By @JA_Maartun pic.twitter.com/NBthmDxwod — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) September 30, 2025

가장 근접한 기록은 2021년 5월로, 당시 알트코인 거래량이 급증하며 비중이 76%에 달했다. 그러나 이번에 기록된 알트코인 거래 비중 급등에 대해 마르툰 애널리스트는 “이처럼 알트코인 활동이 지배적인 적은 한 번도 없었다”고 강조했다.

특히 여러 알트코인들이 이번 거래량 급증을 주도한 것으로 관측된다. 마르툰은, 대표적으로 플라즈마(XPL), 아스타(ASTR), 솔라나(SOL), 펌프펀(PUMP) 등을 꼽았다.

XPL·ASTR·SOL·PUMP, 알트코인 거래량 급등 주도

비트파이넥스(Bitfinex)가 지원하는 레이어1 블록체인 플라즈마(XPL)는 최근 눈에 띄는 성과를 거두고 있다. 출시 일주일도 채 되지 않아 총 예치 자산(TVL)이 31억 4,000만 달러(약 4조 4,063억 6,200만 원)를 돌파했다.

이 폭발적인 수용세는 바이낸스 상장과 하드웨어 암호화폐 지갑 제공업체인 백팩(Backpack)과의 핵심 파트너십 체결을 포함한다. 이에 따라 플라즈마 토큰이 급등하며, 프로젝트 전체 성장률은 35%를 기록했다. 9월 중순에는 펌프펀(PUMP) 토큰이 한 주 동안 69% 급등하며 시장 참가자들을 놀라게 했다.

한편 솔라나(SOL)는 현재 약 215달러(약 30만 1,710원) 선에서 거래되고 있다. 한때 223달러(약 31만 2,956원)를 넘어섰으며, 애널리스트들은 모든 호재가 맞물리면서 300달러(42만 990원) 돌파를 기대했다. 그러나 며칠 전부터 상황이 반전되며 솔라나는 하락 국면에 진입했다.

