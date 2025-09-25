솔라나, 기관 비축 확대 … SOL 가격 상승 기대감 확산

핵심 내용

미국 나스닥 상장사 피텔 코퍼레이션이 솔라나 보유고를 발표했다.

이번 투자를 지원하기 위해 최대 1억 달러의 금융 조달 계약을 체결했다.

피텔은 초기 단계에서 1천만 달러를 투자하며, 솔라나 재무 준비금을 본격적으로 운영하기 시작했다.

솔라나(SOL) 가격은 204.92달러(약 28만 5,788원) 수준이며, 상향 돌파할 가능성이 높아지고 있다. 이는 솔라나 코인을 재무 보유고에 편입하는 움직임 등 기관 투자자들의 채택이 늘어나고 있기 때문이다.

대규모 매집세가 이어지면서 솔라나 가격이 300달러(약 41만 8,500원)를 향해 상승할 것이라는 전망도 제기되고 있다.

솔라나 가격, 기관 투자자들의 증가에도 반응이 없다

미국 나스닥 상장사이자 피트니스 장비 소매업체 피텔 코퍼레이션(FTEL: Fitell Corporation)이 솔라나 보유고를 도입한 기업들의 반열에 합류했다. 회사가 ‘솔라나 오스트레일리아 코퍼레이션(Solana Australia Corporation)’으로 사명을 변경할 계획과 함께 새로운 전환점을 맞이하면서 이번 솔라나 코인 투자를 결정했다.

피텔 코퍼레이션은 이번 투자를 통해 호주 최초의 솔라나 기반 디지털 자산 재무 준비금을 마련했다.

이를 위해 회사는 최대 1억 달러(약 1,395억 원) 규모의 금융 조달 계약을 체결했으며, 초기 단계에서는 1천만 달러(약 139억 5,000만 원)를 투자하기로 했다.

한편, 솔라나 가격은 해당 소식이 발표됐음에도 가격이 크게 움직이지 않았다. 코인마켓캡(CoinMarketCap) 자료에 따르면, 현재 솔라나 코인 시세는 204.92달러(약 28만 5,788원)로, 24시간 동안 2.25% 하락했다.

이러한 조정세에도 불구하고, 일부 애널리스트들은 솔라나 가격이 2026년까지 500달러(약 69만 7,500원)에서 최대 1,000달러(약 139만 5,000원)까지 상승할 것으로 전망하고 있다.

솔라나 재무 준비금, 기관 투자자들의 채택 이어져

피텔 코퍼레이션의 이번 투자 결정은 상장사들이 재무 포트폴리오를 다각화하며 디지털 자산을 편입하는 최근 흐름을 따른 것이다. 이 분야의 선구자는 과거 마이크로스트래티지(MicroStrategy)로 불렸던 스트래티지(Strategy)로, 일찍부터 디지털 자산 투자 전략을 실행했다.

현재 비즈니스 인텔리전스 및 소프트웨어 사업을 영위하는 스트래티지는 약 639,835개의 비트코인(BTC)을 보유하고 있으며, 현재 가치는 720억 달러(약 100조 4,400억 원)에 이른다.

피텔 코퍼레이션은 비트코인에 선구적으로 투자한 스트래티지처럼 호주 내에서 가장 많은 솔라나 코인을 보유한 상장사가 되는 것을 목표로 하고 있다. 다만 호주 내에서는 경쟁이 크지 않지만, 글로벌 차원에서는 상황이 다르다.

미국에서는 나스닥 상장사 헬리어스 메디컬 테크놀로지스(HSDT: Helius Medical Technologies)가 5억 달러(약 6,975억 원) 규모의 사모 투자를 완료하고 솔라나 보유고를 마련했다.

또한, 헬리어스 메디컬 테크놀로지스의 자금 조달에 주요 투자자로 참여한 판테라 캐피털(Pantera Capital)은 이미 11억 달러(약 1조 5,345억 원) 규모로 솔라나 코인을 보유하고 있다. 솔라나는 해당 펀드 내 최대 비중을 차지하고 있다.

