바이낸스 코인(BNB) 가격 전망 – 2025년에 2,000달러 가능할까?

애널리스트 해시글로벌(HashGlobal)은 크립토 인플루언서 크립토 파텔(Crypto Patel)을 통해 BNB 가격이 올해 2,000 달러(약 277만 7,800 원)에 도달할 것이라고 전망했다.

BNB 가격은 지난 24시간 동안 6.47% 상승해 854.64 달러(약 118만 6,312 원)를 기록했으며, 시가총액도 1,190억 4,000만 달러(약 165조 2,189억 원)로 증가해 강세 모멘텀을 시사한다.

최근 바이낸스 코인(BNB) 가격에 대한 강세 전망이 잇따르며, 일부 애널리스트들은 해당 알트코인이 몇 달 안에 2,000 달러(약 277만 7,800 원)에 도달할 가능성을 시사하고 있다.

이러한 전망은 암호화폐 업계 전반이 최근 비트코인(BTC)의 12만 달러(약 1억 6,666만 8,000원) 재돌파를 기념하는 분위기 속에서 나왔다.

BNB 가격, 850달러 돌파

수요일, 애널리스트 해시글로벌(HashGlobal)은 크립토 인플루언서 크립토 파텔(Crypto Patel)을 통해 BNB 가격이 연말까지 2,000달러(약 277만 7,800원) 이상으로 오를 수 있다고 전망했다.

그는 강세 기술 분석을 근거로, 디지털 자산의 주요 돌파 지점을 제시하며 이 같은 주장을 뒷받침했다.

참고로, 해시글로벌은 현재 BNB 코인의 가치와 시가총액을 고려했는데, 이는 약 1,120억 달러(약 155조 6,368억 원) 수준이다.

작성 시점 기준 BNB 가격은 24시간 전보다 6.47% 상승한 854.64 달러(약 118만 6,244 원)를 기록하고 있다. 시가총액과 24시간 거래량은 각각 1,190억 4,000만 달러(약 165조 1,858억 원), 34억 3,000만 달러(약 4조 7,609억 원)다.

이러한 주요 지표 흐름은 BNB 코인을 둘러싼 강세 모멘텀을 보여준다. 지난 5월 BNB 가격이 약 644 달러(약 89만 3,432 원) 수준이었던 것을 고려하면, 최근 상당한 상승세를 보이고 있다.

다만 2,000달러(약 277만 7,800원) 를 성공적으로 돌파하기까지는 여전히 갈 길이 멀다.

🚨 HashGlobal says $BNB could blast up to $2,000+ 🚀

I’ve already told you many times about those $2000+ targets, now it’s getting real. Big thanks to @cz_binance for letting us be part of this amazing ride. pic.twitter.com/H4CbBRSedR — Crypto Patel (@CryptoPatel) August 12, 2025

현재 시가총액을 기준으로, 바이낸스 코인이 해당 목표가에 도달하려면 134% 이상 상승해야 한다.

크립토 파텔은 이러한 전망을 내놓기 전 과거 가격 패턴을 분석했으며, 특정 저항 구간을 지목했다. 그는 해당 구간이 돌파되면 바이낸스 코인이 수천 달러 이상에 도달할 수 있다고 말했다.

또한 그는 바이낸스의 변화하는 시장 환경과 대규모 거래량이 올해 안에 BNB 가격 상승의 촉매제가 될 수 있다고 분석했다.

기관 채택 확대와 전반적인 알트코인 강세장이 이어진다면, 이러한 흐름이 BNB 코인으로까지 확산되어 예상 가격 수준에 도달할 수 있다는 것이다.

아울러, 미국 증권거래위원회(SEC)가 반에크(VanEck)를 포함한 BNB ETF 신청을 승인할 경우 추가 상승 랠리를 촉발할 수 있다는 전망도 나왔다.

그러나 파텔은 시장이 예상과 다르게 움직일 경우, 하락 전환 가능성도 배제할 수 없다고 덧붙였다.

스노터(SNORT) 프로젝트 프리세일, 초기 투자자에 백만장자 가능성 열어

BNB의 강세 흐름 속에서, 스노터(SNORT)는 초기 투자자들을 잠재적 백만장자로 만들며 암호화폐 커뮤니티 전반에 큰 화제를 모으고 있다.

2025년 최고의 암호화폐 프리세일 프로젝트 중 하나로 꼽히는 이 아프리카 개미핥기(아드바크) 테마의 가상자산 프로젝트는 트레이더들이 암호화폐 시장을 더 쉽게 탐색할 수 있도록 돕는 매력적인 제안을 내놓고 있다. 스노터는 투자자에게 최대 수익을 제공할 수 있는 최적의 투자 기회를 발굴하는 방식으로 운영된다.

현재 프리세일 현황

현재 가격 : 0.1013 달러(약 140.58 원)

: 0.1013 달러(약 140.58 원) 현재까지 모집 금액 : 3,114,532.83 달러 (약 43억 2,372만 원)

: 3,114,532.83 달러 (약 43억 2,372만 원) 티커: SNORT

토큰 가격은 18시간 후 인상될 예정이므로 아직 참여할 시간이 남아 있다. 토큰은 신용카드, 직불카드, 또는 암호화폐로 구매할 수 있다. 관심이 있다면 스노터(SNORT) 구매 방법 가이드를 참고해 자세한 내용을 확인할 수 있다.

