퍼지펭귄 NFT 수요 증가…. PENGU 코인 100% 급등 가능성?

핵심 내용

암호화폐 애널리스트들은 PENGU 가격 상승의 원인으로 CBOE가 지지하는 펏지펭귄 ETF 신청 계획과 같은 요인을 강조했다.

나스닥 상장사 BTCS는 최근 세 개의 퍼지펭귄 NFT를 매입하며 보유 자산을 다각화했다.

PENGU 코인은 한 달간 32% 상승하며, 암호화폐 시장에서 상승률이 높은 밈코인으로 자리잡았다.

오늘 암호화폐 시장의 랠리 속에서, 펏지펭귄(PENGU) 코인 가격이 15% 상승하여 0.0368달러(약 53원)를 기록했다. 일일 거래량은 17% 증가한 7억 7,900만 달러(약 1조 1,200억 원)를 기록했으며, PENGU 가격 차트는 잠재적인 돌파 가능성을 보이고 있다. 또한, 나스닥 상장 기업들이 퍼지펭귄 대체 불가능 토큰(NFT: Non Fungible Token)을 재무 자산으로 편입하기 시작했다.

PENGU 가격, 100% 추가적인 상승 가능성

다 개월간의 차트에서, 펏지펭귄 가격은 깃발형(flag)과 기둥형(pole) 패턴을 형성하고 있다. 암호화폐 애널리스트 알리 마르티네즈(Ali Martinez)는 해당 패턴에서 돌파 움직임이 나타날 경우, PENGU 가격은 9월 중순까지 0.075달러(약 108원)까지 100% 상승할 수 있다는 차트 분석을 공유했다.

The next $PENGU breakout could be massive! This setup is building fast with strong fundamentals: – Pending ETF filing backed by CBOE

– SEC review in progress

– Expanding rapidly in Asia pic.twitter.com/r4JLrySad2 — Ali (@ali_charts) August 13, 2025

암호화폐 애널리스트 알리 마르티네즈는 퍼지펭귄 코인의 다음 돌파 움직임으로 상승폭이 클 수 있다고 평가했으며, 강력한 펀더멘탈이 모멘텀을 견인하고 있다고 언급했다. 마르티네즈에 의하면, 주요 요인으로는 시카고 옵션 거래소(CBOE: Chicago Board Option Exchange)가 지지하는 펏지펭귄 상장지수펀드(ETF) 신청 계획, 현재 진행 중인 미국 증권거래위원회(SEC: Securities and Exchange Commission)의 검토, 그리고 아시아 시장에서의 빠른 확장 등이 있다.

애널리스트 알트코인 셰르파(Altcoin Sherpa)는 PENGU 코인에 대해 낙관적으로 전망했다. 그는 해당 밈코인이 다음 알트코인 상승 랠리에 편승할 수 있는 강력한 후보라고 언급했다.

알트코인 셰르파는 퍼지펭귄 코인에 투자하기 좋은 시점일 수 있으며, 가격이 추가적으로 하락할 경우 매수하여 비중을 늘리는 투자 전략에 대해 긍정적으로 발언했다. 그는 PENGU 코인의 강점은 밈 문화, NFT, 그리고 실제로 수익을 창출하는 비즈니스를 결합한 독특한 크로스 섹터 자산으로서의 포지셔닝이라고 강조했다.

퍼지펭귄 NFT, 기업 재무자산으로서 수요 증가

상장사들이 암호화폐 자산에 대해 관심을 가지기 시작하면서, 퍼지펭귄 NFT에 대한 수요도 증가하고 있다. 나스닥(Nasdaq) 상장사 BTCS는 3개의 펏지펭귄 NFT를 매수하며 재무자산 투자 전략을 확장했다. 이는 기존에 이더리움(ETH) 코인 중심의 투자 전략에서 다각화된 움직임으로 평가된다.

BTCS는 단일 거래로 이더리움 14,240개를 매입한 이후에, 해당 NFT를 매입했다. BTCS의 이더리움 보유량은 70,000개가 넘는다.

퍼지펭귄 NFT의 자산 편입은 BTCS가 블루칩 NFT를 통합하여 문화적 및 사회적 가치를 확보하고, 브랜드 참여도와 투자자 매력을 높이려는 계획을 반영한다. 유가 랩스(Yuga Labs)의 CEO인 가르가(Garga)는 NFT 투자 전략이, 문화적 및 사회적 가치를 활용하려는 기업들 사이에서 주류 트렌드로 자리잡을 가능성이 있다고 언급했다.

더보기 – 현재 가장 인기 있는 밈코인은? — 2025년 유망 밈코인 순위