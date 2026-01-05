바이낸스, 알트코인 4개 종목 상장 폐지 가능성 경고

핵심 내용

바이낸스가 아칼라 토큰, 달 오픈 네트워크, 스트리머, 그리고 플로우 코인을 상장 폐지할 가능성이 제기되고 있다.

바이낸스는 최근 4 종목에 모니터링 태그를 추가했다.

바이낸스 거래소는 향후 정기적인 검토를 통해 해당 코인들의 상장 유지 여부를 결정할 계획이다.

아칼라 토큰(ACA), 달 오픈 네트워크(D), 스트리머(DATA), 플로우(FLOW) 등 4개 종목이 글로벌 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)에서 상장 폐지될 가능성이 있다. 바이낸스는 지난 1월 2일 4개 종목에 대한 모니터링 태그(monitoring tag)를 추가했다고 밝히면서 상장 폐지 가능성을 시사했다.

바이낸스 모니터링 태그란?

바이낸스에서 모니터링 태그가 추가된 코인은 상장된 코인 중에서 가격 변동성이 크고 투자 위험도가 상대적으로 높다고 판단된다.

해당 코인들이 상장 요건을 충족하고 있는지 확인하기 위해 거래소는 지속적으로 관찰하고 정기적으로 검토하고 있다. 바이낸스는 모니터링 태그가 추가된 코인이 상장 요건을 더 이상 충족하지 못할 경우, 거래소에서 상장 폐지될 수 있다고 설명했다.

향후 아칼라 토큰, 달 오픈 네트워크, 스트리머, 그리고 플로우 코인을 거래하려는 바이낸스 이용자는 바이낸스 현물 혹은 바이낸스 마진 플랫폼에서 90일 단위로 퀴즈를 통과해야 한다.

또한, 이용자는 바이낸스 이용약관에도 동의해야 한다. 퀴즈의 난이도는 높지 않다. 다만, 모니터링 태그가 추가된 코인을 거래하기 전에 관련 리스크를 확실하게 인지하고 있는지를 확인한 문항들로 퀴즈는 구성되어 있다.

모니터링 태그는 바이낸스 현물 혹은 바이낸스 마진 플랫폼의 거래 페이지와 마켓 개요 페이지에서 확인할 수 있다. 또한, 모니터링 태그가 추가된 코인은 전부 위험 경고 배너가 함께 표시된다.

한편, 바이낸스 체인(BNB Chain)은 2026년 1월 14일 오전 2시 30분(UTC 기준)에 페르미 하드 포크(Fermi Hard Fork)를 진행할 예정이라고 밝혔다. 이번 업그레이드는 네트워크 전반의 거래 처리 속도를 개선하는 것을 목표로 한다.

바이낸스, 이용자 보호 강화 조치 나서

바이낸스는 모니터링 태그의 추가 또는 해제를 결정하기 위해 주기적으로 검토할 계획이라고 밝혔다.

검토 과정에서 프로젝트 팀의 운영 의지, 개발 활동의 수준과 퀄리티, 코인 거래량과 유동성, 네트워크의 안정성과 보안성 등 다양한 요소를 종합적으로 살펴볼 예정이다.

앞서 바이낸스는 2025년 12월 19일부로 버즈(BUZZ), 다크(DARK), 프로크(FROG), 고크(GORK), 미라이(MIRAI), 페리(PERRY), 알에프씨(RFC), 스나이(SNAI), 터미너스(TERMINUS) 등 9개 종목을 상장 폐지했다. 바이낸스는 해당 종목들이 바이낸스 알파(Binance Alpha)의 상장 요건을 충족하지 못했다고 설명했다.

바이낸스는 “상장 폐지 대상 코인을 거래하기 전에는 반드시 직접 리서치를 진행하여 사기 피해를 방지하고 안정적으로 자산을 운용하기를 바란다”고 당부했다.

이번 조치는 바이낸스가 알파, 선물, 그리고 현물 시장의 상장 현황을 담은 투명성 보고서를 공개한 지 며칠 지나지 않은 시점에 이루어졌다. 이러한 일련의 움직임은 이용자 보호 강화, 규제 준수, 정기적인 프로젝트 품질 유지를 중시하는 바이낸스의 운영 기조를 보여주고 있다.

