금융정보분석원, 코빗 거래소 AML 위반 적발…기관경고·과징금 부과

핵심 내용

한국 금융정보분석원(FIU)은 가상자산 거래소 코빗(Korbit)에 대한 종합 검사를 마쳤으며, 그 결과 기관경고와 188만 달러(약 27억 3,000만 원)의 과징금을 부과했다.

바이비트(Bybit)가 코빗 인수를 추진 중이라는 관측도 제기되고 있다.

한국 금융정보분석원(FIU)은 최근 실시한 종합 검사 결과를 바탕으로 가상자산 거래소 코빗(Korbit)을 기소했다.

이번 검사 결과, 코빗은 특정금융정보법을 위반한 사실이 확인됐다.

위반 사항에는 고객 확인 의무 미이행, 거래 제한 조치 미흡, 미신고 해외 가상자산사업자(VASP)와의 거래 등이 포함됐다.

한국 규제의 선입선출(FIFO) 적용

우블록체인(Wu Blockchain)에 따르면, 자금세탁방지(AML) 검사 과정에서 코빗이 특정금융정보법을 충분히 준수하지 못한 사실이 적발됐다.

South Korea’s Financial Intelligence Unit (FIU) said an AML inspection found Korbit in violation of the Specific Financial Information Act, including failures in customer due diligence, transaction restrictions, dealings with unreported overseas VASPs, and AML risk assessments… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) December 31, 2025

특히 대체불가토큰(NFT)에 대한 AML 위험평가를 위반한 것으로 확인됐다. 이에 대한 제재로 금융정보분석원(FIU)은 기관경고와 함께 27억 3,000만 원의 과징금을 부과했으며, 이는 약 188만 달러에 해당한다.

아울러 코빗의 CEO에게는 주의 조치가 내려졌고, 보고 책임자는 문책을 받았다. 코빗은 이전부터 국내 규제 당국의 감시 대상에 올라 있었던 것으로 알려졌다.

한 달 전 FIU는 수개월에 걸친 AML 검사 이후, 주요 가상자산 거래소 대부분에 대해 중대한 제재를 준비하고 있었다.

코빗 외에도 고팍스(GOPAX), 빗썸(Bithumb), 코인원(Coinone) 역시 ‘선입선출(first-in, first-out)’ 방식에 따라 제재 대상 목록에 포함된 것으로 전해졌다.

이는 먼저 검사를 받은 거래소부터 순차적으로 처벌이 이뤄진다는 의미로, 이에 따라 FIU의 다음 제재 대상은 고팍스가 될 가능성이 크다는 분석이 나온다.

FIU는 공식 홈페이지를 통해 해당 거래소의 고객 확인 의무 및 거래 제한 의무 위반과 관련해 과징금 사전 통지를 진행할 예정이라고 밝혔다.

코빗에는 최소 10일간 의견 제출 기간이 주어지며, 이후 제출된 소명 내용을 바탕으로 최종 과징금 규모가 확정될 예정이다.

FIU, 검사 대응 전략 마련

앞으로 FIU는 다른 현장 검사 대상에 대해서도 후속 조치를 순차적으로 진행할 계획이다.

FIU는 다른 가상자산 사업자들에 대한 경고 차원에서, 특정금융정보법의 중대한 위반 행위에 대해서는 엄정하게 제재를 부과하겠다는 방침을 분명히 했다. 또한 사업자들의 AML 역량 강화를 위한 노력을 결코 완화하지 않겠다는 입장도 재확인했다.

아울러 FIU는 가상자산 시장이 공공의 신뢰를 바탕으로 성장할 수 있도록, 사업자들의 자금세탁 대응 역량과 법규 준수 체계를 한층 강화해 나갈 계획이다.

한편, 바이비트(Bybit)가 코빗 인수를 검토 중이라는 관측도 나오고 있다. 바이비트는 최근 코빗 경영진과 접촉했으며, 에스케이 플래닛(SK Planet)이 보유한 31.5% 지분 인수를 시작으로 거래를 추진할 의향을 가진 것으로 알려졌다. 나머지 60.5% 지분은 NXC가 보유하고 있다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.