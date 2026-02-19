바이낸스 WLFI 에어드랍 캠페인, 금요일부터 시작

즐거운 에어드랍 소식이다. 세계 최대 거래소 바이낸스가 USD1 스테이블코인 보유자를 대상으로 WLFI 토큰을 배포한다고 공지했다. 이는 지난 달 진행된 에어드랍에 이어 시작되는 것으로, 만약 지난 기회를 놓쳤다면 이번엔 놓치지 말자.

이번 에어드랍은 2월 20일부터 3월 20일까지 진행되며, 바이낸스 계정에 USD1 코인을 보유하여 자격을 얻을 수 있다. 자세한 내용을 살펴보겠다.

바이낸스 WLFI 에어드랍

이번 에어드랍 캠페인의 상금 풀은 총 2억 3500만 WLFI 토큰으로 구성되며, 4주에 걸쳐 매주 금요일마다 5875만 WLFI 토큰이 지급될 예정이다.

참여 자격은 바이낸스 플랫폼 계정에 USD1 스테이블코인을 보유하여 얻게 된다. 지원되는 계정은 바이낸스 현물, 펀딩, 마진, 선물 계정이며, 마진·선물 계정에 USD1를 담보로 보유할 경우 보상은 1.2배 늘어난다.

이번 에어드랍 캠페인은 2월 20일부터 3월 20일까지 진행되며, 20~27일 사이에는 반드시 USD1를 보유해야 한다. 왜냐하면, 앞으로 지급될 보상이 해당 기간 보유한 USD1 수량에 따라 책정되기 때문이다.

보상은 바이낸스 사용자의 현물 계정으로 지급된다. 자세한 내용은 바이낸스 공지를 통해 확인할 수 있다.

월드 리버티 파이낸셜, 분산형 대출 서비스 플랫폼

이번 에어드랍 캠페인과 관련된 WLFI·USD1 토큰은 모두 월드 리버티 파이낸셜이라는 디파이 프로젝트에서 발행된 암호화폐다.

월드 리버티 파이낸셜은 트럼프 일가가 설립한 디파이 플랫폼으로, 분산형 암호화폐 대출 서비스를 제공한다. 플랫폼은 트럼프 대통령의 세 아들이 공동 창립자라고 설명하지만, 여전히 대통령과의 관계성 덕분에 초기부터 상당한 반응을 몰 수 있었다. 실제로 그의 발언 하나하나가 토큰 가격에 영향을 미친다는 평가가 만연하다.

프로젝트는 전통 금융과 디파이를 결합하여, 디지털 금융에 대한 접근성을 높이고 세계 금융 포용성을 확장하는 것을 목표로 삼는다. 무엇보다도, 미국 스테이블코인의 영향력을 확장하여 미국의 글로벌 경제 리더십을 강화하는 것을 목표로 삼는다.

플랫폼 사용자는 분산된 방식으로 서로 연결되어 대출 활동을 펼칠 수 있다. WLFI 토큰은 이더리움 기반 토큰으로 발행되었지만, 솔라나 및 BNB 체인 같은 대형 네트워크와 호환된다. 실제로 최근 에어드랍 소식 발표 이후, 바이낸스 거래소에 USD1 전체 물량의 80% 이상이 쏠린 상태다.

탈중앙화 금융은 오늘날 전통 시장 거물들 사이에서 큰 관심을 모으고 있는 추세이며, 전문가 전망에 따르면 이 시장은 2030년까지 2311억 달러 수익을 창출할 것으로 예상된다. 이런 흐름과 트럼프 일가의 명성에 힙입어, WLFI 토큰은 장기적으로 보유할 가치가 충분한 것으로 풀이된다.

USD1·WLFI 토큰 정보

바이낸스 에어드랍 캠페인에 참여하려면, USD1 토큰을 보유해야 한다. 이는 월드 리버티 파이낸셜에서 발행한 미국 스테이블코인으로, 현금성 자산을 백퍼센트 준비금으로 보유하는 완전 담보형을 지향한다. 모든 준비금은 세계 최대 보안 능력을 자랑하는 수탁사 비트고의 콜드월렛에 보관되고, PwC가 준비금 감사를 전담한다.

에어드랍 캠페인을 통해 제공되는 WLFI 토큰은 월드 리버티 파이낸셜 생태계에서 보상과 투자, 거버넌스 목적으로 사용된다. 이는 초반에 전송자체가 불가능하도록 개발되었지만, 커뮤니티의 요청에 따라 거래 기능이 추가되었다.

WLFI 토큰은 현재 0.1168달러로 거래되고 있으며, 시장 전체와 마찬가지로 큰 하락세를 경험하고 있다. 코인 시가총액은 31억 달러에 달하며, 사상최고치는 첫 출시일 9월 1일의 0.46달러이며, 현재는 74% 가량 하락한 상태다. 최근 아부다비 왕실과 연계된 투자 법인에서 WLFI 토큰 지분을 5억 달러에 매입하여 화제를 모으기도 했다.

작은 기회라도 소중히 활용해야

이번 에어드랍은 2월 20일부터 27일까지 바이낸스에 보유한 USD1 토큰에 따라 자격을 얻게 된다. 이제 일주일 정도의 기간이 남아있으므로 지금부터 움직이면 자격을 누릴 수 있다. 바이낸스 공지에 따르면, 브로커 계정은 참여 자격을 얻을 수 없고, 사용자는 반드시 KYC 절차를 완료해야만 한다.

코인 시장에는 이처럼 다양한 기회가 가득하다. 에어드랍 혜택은 사용자 여건에 따라 다를 수 있지만, 이런 기회를 조금씩 축적하다보면 기대 이상의 부를 축적할 수 있다. 만약 추가적인 기회를 원한다면, 코인 프리세일 참여를 권장한다. 오늘날 프리세일 코인은 대부분 유망한 것으로 가득하며, 넉넉한 스테이킹 보상을 제공해 에어드랍과 같은 효과를 누릴 수 있기 때문이다.

더보기: 2026년 저평가 코인 추천 | 지금 사기 좋은 코인 · 장기투자 코인 가이드

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.