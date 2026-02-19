아부다비 국부펀드, 비트코인 10억 달러 매입… 본격적인 국부펀드 진입 시작되나?

아부다비 정부와 연계된 투자 펀드가 미국 현물 ETF를 통해 10억 달러 상당의 비트코인 투자를 감행한 것으로 알려졌다. 이는 디지털 자산 시장에 국부 자금이 본격적으로 개입하고 있음을 나타내는 중요한 사례로 주목 받았다.

이번 소식은 최근 13F 공시를 통해 드러났다. 이 보고서는 작년 12월 31일까지를 기준 기간으로 삼은 것으로, 국가 기관들이 가상화폐 시장 하락세를 활용해 장기 포지션을 구축하고 있음을 나타냈다.

Abu Dhabi’s sovereign wealth fund, Mubadala, has acquired $437 million worth of Bitcoin! Mubadala manages over $300 billion in assets. pic.twitter.com/6VMHIV08JZ — Mardeni (d/acc) 🌊 (@Mardeni01) March 17, 2025

국부펀드의 비트코인 진입… 국가 자산 전략의 새로운 변화

이번 국부펀드 매입은 비트코인 기관 채택이 민간 자산운용사를 넘어 국가적 차원으로 진화하고 있음을 나타낸다. 2025년 말 데이터에 따르면, 비트코인 하락과 ETF 유출로 인해 기관 관심이 잠시 약화된 것으로 드러났지만, 국부펀드는 이런 하락 국면을 오히려 매집 기회로 활용한 것으로 분석된다. 이런 역발상은 비트코인을 단순 투기 대상이 아닌, 금과 같은 분산투자 수단으로 간주하고 있음을 시사한다.

이번 오일 머니의 유입은 최근 시장 침체 상황과 대조되며, 일부 트레이딩 기업들도 비슷한 행보를 보였다. 최근 공시에 따르면, 제인 스트리트는 비트코인에 대한 익스포저를 확장했으며, 현재까지 7억 9천만 달러 이상의 비트코인 ETF를 보유하고 있는 것으로 나타났다.

아부다비, 전략적으로 비트코인 매집 추진

이번 국부펀드 매입에서 주요 기관 두 개가 큰 역할을 감당했다. 우선 무바달라 인베스트먼트가 IBIT(블랙록 비트코인 ETF)를 약 1270만 주 보유하고 있다고 보고 했으며, 이는 대략 6억 3700만 달러 수준이다. 참고로 이 기관의 운용자산 규모는 3천억 달러를 넘는다. 다음으로 큰 규모를 보유한 기관은 알와르다 인베스트먼트다. 이들은 820만 주를 보유하고 있으며, 이는 약 4억 810만 달러에 달한다. 이들의 총량을 합산하면 10억 달러를 넘으며, 이는 세계 비트코인 ETF 보유 기관 중 최고 수준을 의미한다.

기관은 비트코인이 높은 하락 압력을 받았던 작년 4분기에 포지션을 공격적으로 구축했으며, 이러한 구매력은 대형 개인 고래나 기업 재무팀을 제외하면 상당히 드문 수준이다. 참고로 트론 창립자 저스틴 선이 공개한 비트코인 매입 계획도 대략 1억 달러 규모로, 이번 국부펀드에 비해 미미한 수준에 불과했다.

🇦🇪 ABU DHABI'S SOVERIGN WEALTH FUND BOUGHT $436M OF BITCOIN ETFS IN Q1. pic.twitter.com/fc300nAQA7 — Dear Bitcoiner ⚡️ (@DearBitcoiner) February 14, 2025

이번 움직임은 아랍에미리트가 디지털 자산 혁신에 우호적인 국가임을 다시 한번 부각하며, 대부분 국가에서 가상화폐가 규제적 어려움을 겪고 있는 것과 대비된다. 예를 들어, 월드 리버티 파이낸셜은 최근 5억 달러 규모 거래와 관련해 의원들로부터 조사를 요구받고 있으며, 이는 대부분 국가에서 기관 투자자가 복잡한 규제 환경을 겪고 있음을 시사한다.

국부펀드 유입이 시사하는 점은?

국부펀드가 비트코인 ETF에 유입된 것은, 기존 수급 구조에 새로운 변수가 추가된 것을 의미한다. 국부펀드는 보통 리테일이나 단기 헤지펀드와 달리, 수십 년 장기 투자 관점을 갖고 투입된다. 이는 아부다비 펀드가 매입한 비트코인 상당량이 장기간 동안 시장에 유통되지 않을 가능성을 시사하며, 그에 따라 공급 감소 효과가 발생할 수 있다.

또한 이번 움직임은 다른 국부펀드가 법정화폐 헤지 수단이나 에너지 시장 중심 투자에서 변화를 꾀하는 목적으로 비트코인 투자에 나설 가능성을 높인다. 현재 비트코인이 6만 달러 중반의 지지선 부근에서 거래되는 가운데, 이번 매입은 투기성 투자와는 달리 강한 신뢰를 기반으로 추진된 것으로 분석된다.

비트코인은 아직 7만 달러 저항선을 앞두고 고군분투하고 있지만, 이번 대규모 매집은 비트코인이 글로벌 준비 자산으로 자리 잡고 있다는 서사를 강화한다. 다음 공시는 5월에 공개된다. 그에 따라 투자자들은 이런 매집 추세가 올해 1분기에도 이어질지 여부를 주목할 전망이다.

