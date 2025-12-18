비트코인 가격 3,000달러 급등락… 펌프앤덤프에 12만 명의 트레이더들이 청산 당해

핵심 내용

애널리스트 불 띠어리와 제로헷지는 비트코인 가격이 3,000~5,000달러의 급등락을 보인 배경으로 "오전 10시 조작" 가설을 제시했다.

암호화폐 시장 전체의 청산 규모는 4시간 동안 3억 1,000만 달러(약 4,588억 원)에 달했으며, 비트코인은 숏 포지션, 이더리움은 롱 포지션 청산이 더 컸다.

변동성이 가장 컸던 두 시간 동안 비트코인 가격은 최저 8만 7,100달러, 최고 9만 3,000달러를 기록했다.

12월 17일 비트코인(BTC)은 약 두 시간 동안 급등과 급락을 반복하며 극심한 변동성을 보였다. 급등 이후 급락이 이어지며 숏 포지션과 롱 포지션 모두 청산 당했다. 비트코인의 가격 변동폭은 약 3,000달러(약 444만 원)에 달했다.

불 띠어리는 비트코인 시장에서 매우 이례적인 변동성이 짧은 시간 안에 연달아 나타났다고 설명했다. 먼저 약 30분 만에 비트코인 가격이 3,300달러 급등하면서, 하락에 베팅했던 숏 포지션 약 1억 600만 달러 규모가 한꺼번에 정리됐다. 예상과 반대로 가격이 급등하자 숏 포지션 보유자들이 강제로 청산된 것이다. 전형적인 숏 스퀴즈 상황이었다.

하지만 흐름은 오래 이어지지 않았다. 이후 불과 45분 만에 가격이 다시 3,400달러가량 급락하며 앞서 오른 폭을 모두 되돌렸다. 이 과정에서 이번에는 상승을 기대했던 롱 포지션 약 5,200만 달러 규모가 청산됐다. 급격한 반전으로 롱 스퀴즈가 발생한 셈이다.

그는 이 같은 움직임에 대해 “암호화폐 시장에서도 보기 드문 수준의 극단적인 가격 왜곡”이라고 평가했다.

🚨BREAKING: Bitcoin pumped $3,300 and liquidated $106 million worth of shorts in just 30 minutes. But then it dumped $3,400 and liquidated $52 million worth of longs in next 45 minutes. Insane level of manipulation in crypto. pic.twitter.com/5zrlnsIhgj — Bull Theory (@BullTheoryio) December 17, 2025

다른 암호화폐 애널리스트들도 비트코인의 가격 변동성에 대해 상이한 의견을 내놓았다. 디젠 뉴스(DEGEN NEWS)는 비트코인이 “연속으로 두 개의 변동폭이 큰 시간봉을 형성했다“고 표현했다. 제로헷지(zerohedge)는 이른바 “오전 10시 슬램 알고리즘” 가설을 다시 강조하며, 게시글을 올린 시점을 기준으로 “지난 한 시간 동안 5,000달러(약 740만 원)의 가격 변동이 발생했다“고 설명했다.

제로헷지와 불 띠어리는 앞서 미국 증시 개장 시간인 오전 10시(미 동부시간)에 계획적인 가격 조작 가능성에 대해 언급했다. 해당 내용은 12월 12일 보도를 통해 전해진 바 있다.

비트코인 가격 분석: 1억 달러 규모의 포지션 청산

종합하면 이번 비트코인 가격 변동성으로 최근 24시간 동안 12만 명이 넘는 트레이더들이 포지션을 청산 당했으며, 전체 청산 규모는 약 4억 달러(약 5,920억 원)에 달한다. 이 가운데 3억 4,000만 달러(약 5,032억 원) 이상이 최근 12시간 동안 발생했다. 현재 시점으로 최근 4시간 동안에만 3억 1,000만 달러(약 4,588억 원)가 청산 당했으며, 이는 여러 애널리스트들이 언급한 급등락 구간과 일치한다.

코인글래스(Coinglass) 데이터 기준 최근 4시간 동안 총 1억 800만 달러(약 1,598억 원) 규모의 비트코인 포지션이 청산 당했다. 이 중 7,500만 달러(약 1,110억 원)는 숏 포지션, 3,200만 달러(약 473억 원)는 롱 포지션에서 발생했다. 이더리움(ETH) 역시 비슷한 수준의 총 청산 규모를 기록했지만, 롱 포지션 청산이 상대적으로 더 큰 비중을 차지했다.

트레이딩뷰(TradingView)의 비트코인 지수 가격 차트를 보면, 미 동부시간 기준 오전 9시부터 11시까지 두 개의 시간봉을 통해 급등과 급락이 연속적으로 발생한 것을 확인할 수 있다. 비트코인 가격은 8만 7,100달러(약 1억 2,890만 원) 부근에서 9만 300달러(약 1억 3,364만 원)까지 상승한 뒤, 다시 8만 7,200달러(약 1억 2,905만 원) 수준으로 하락했다.

현재 비트코인 가격은 8만 6,000달러(약 1억 2,728만 원) 수준이다. 장중 기준으로는 1.35% 하락한 상태다. 한편 12월 16일 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF)의 순유출 규모는 2억 7,700만 달러(약 4,099억 원)에 달했다. 최근 블랙록(BlackRock)의 IBIT가 가장 큰 규모의 자금 유출을 기록했다. 이는 월스트리트 투자자들이 비트코인에 대한 포지션을 어떻게 조정하고 있는지를 보여준다.