비트코인닷컴, 찰리 커크 가족 후원 기금 마련 추진

핵심 내용

보수 성향 인플루언서 찰리 커크가 이번 주 유타주에서 열린 강연 도중 총격으로 사망했다.

암호화폐 플랫폼 비트코인닷컴은 커크 가족을 위한 후원 기금 마련 캠페인을 시작했다.

찰리 커크는 비트코인을 개인의 자유를 위한 도구이자 인플레이션 헤지 수단으로 강력히 지지해온 인물이었다.

보수 성향의 정치 활동가이자 암호화폐 지지자로 잘 알려진 찰리 커크(Charlie Kirk)가 유타주에서 열린 강연 중 총격을 받아 사망한 가운데, 암호화폐 플랫폼 비트코인닷컴(Bitcoin.com)이 그의 유가족을 돕기 위한 후원 캠페인을 시작했다. 찰리 커크는 지난 9월 10일 유타 밸리 대학교(Utah Valley University)에서 진행된 행사에서 연설 중 갑작스러운 공격을 받아 숨졌다. 그의 나이 향년 31세였다.

그의 사망 소식은 미국 정치권과 온라인 커뮤니티 전반에 큰 충격을 안겼다. 암호화폐 커뮤니티 역시 애도의 뜻과 함께 실질적인 지원 방안을 모색하기 시작했다.

암호화폐 커뮤니티, 기부를 통한 연대 움직임

비트코인닷컴은 공식 발표를 통해 찰리 커크의 가족을 위한 모금 캠페인을 시작한다고 밝혔다. 이번 기부 캠페인은 전 세계 누구나 참여할 수 있도록 주요 암호화폐를 활용해 진행되며, 기부금 전액은 유가족에게 직접 전달될 예정이다.

캠페인은 비트코인(BTC), 이더리움(ETH), 리플(XRP), 도지코인(DOGE) 등 대중성이 높은 디지털 자산을 통해 기부 받는 방식을 채택하고 있으며, 이를 통해 다양한 참여자들의 접근성을 높이겠다는 방침이다.

암호화폐를 이용하면 국가 간 송금이나 전통 금융 시스템의 지연 문제 없이, 빠르고 투명하게 기부금이 전달될 수 있다는 점이 강조됐다. 비트코인닷컴 측은 “암호화폐는 국경과 시간의 제약 없이 즉각적이고 투명한 기부를 가능하게 한다”며, “이번 모금 활동은 찰리 커크가 남긴 자유와 기술에 대한 신념을 실천하는 계기가 될 것”이라고 밝혔다.

‘비트코인 전도사’ 역할을 했던 찰리 커크

찰리 커크는 미국 내 대표적인 보수 성향 인플루언서로, 특히 청년층을 중심으로 큰 영향력을 행사해왔다. 그는 단순한 정치 활동가를 넘어, 비트코인을 포함한 암호화폐의 가능성을 적극적으로 지지해온 인물이었다. 스스로를 “암호화폐 지지자(crypto advocate)”로 표현하며, 비트코인을 “정부 권력을 견제하고 개인의 자유를 수호할 수 있는 수단”으로 바라봤다.

그는 비트코인의 총 발행량이 2,100만 개로 제한되어 있다는 점을 들어 “미국 달러보다 훨씬 더 강한 통화 무결성(integrity)을 지닌 자산”이라며, 비트코인을 “인플레이션에 대한 세대 간 방어 수단”으로 자주 언급해왔다. 찰리 커크는 특히 젊은 세대에게 비트코인을 장기적인 경제적 해답으로 소개하며, 암호화폐에 대한 긍정적 인식을 확산시키는 데 앞장섰다.

또한 그는 트럼프 행정부의 “국가 전략 비트코인 준비금”에 대해서도 공개 지지 의사를 밝히는 등, 암호화폐 친화적인 정책 도입을 위한 목소리를 꾸준히 내왔다.

찰리의 철학을 이어가는 암호화폐 커뮤니티의 움직임

찰리 커크는 생전 다양한 방송과 SNS 채널을 통해 비트코인을 비롯한 디지털 자산의 가치를 적극적으로 전파했다. 이번 후원 캠페인은 그가 평소에 강조하던 암호화폐의 실질적 효용성을 증명하는 계기가 되고 있다.

한편, 일부 커뮤니티에서는 찰리 커크를 추모하는 의미에서 관련 밈코인을 제작하고 있는 것으로 알려졌다. 그러나 이러한 움직임이 진정한 애도인지, 혹은 단순한 가격 펌핑을 위한 시도인지에 대해서는 의견이 엇갈리고 있다.

현재 기부는 비트코인닷컴이 운영하는 공식 후원 페이지를 통해 참여할 수 있다. 디지털 자산을 통한 애도와 지원이라는 새로운 방식은, 암호화폐의 사회적 가능성과 윤리적 역할에 대해 다시 한 번 생각해 볼 수 있는 기회를 제공하고 있다.

찰리 커크의 갑작스러운 죽음은 많은 사람들에게 슬픔과 충격을 안겼지만, 그가 남긴 신념과 철학은 암호화폐 커뮤니티의 자발적 행동으로 이어지고 있다. 이번 사건은 암호화폐가 단지 투자의 수단을 넘어 사회적 연대와 기여의 도구가 될 수 있음을 상징적으로 보여주는 사례가 되고 있다.

