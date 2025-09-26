비트코인, 11만 달러선 붕괴… ETF에는 여전히 대규모 자금 유입

핵심 내용

블랙록의 비트코인 ETF IBIT는 이번주 초 4억 6,600만 달러의 자금 유출 이후, 하루 만에 1억 2,890만 달러의 순유입을 기록하며 시장 회복을 주도했다.

DCC 엔터프라이즈는 현재 1,058BTC를 보유 중이며, 연말까지 1만 개 BTC 확보를 목표로 하고 있다.

엘리엇 파동 이론 분석에서는 장기 상승세 속 10만 달러선까지의 조정 가능성을 언급하며, 가격 안정성에도 불구하고 단기 리스크가 존재함을 시사하고 있다.

전 세계 금융 시장이 전반적으로 약세 흐름을 보이는 가운데, 비트코인(BTC) 가격이 9월 초 이후 처음으로 11만 달러 아래로 떨어지며 목요일 하루 동안 5% 손실을 기록했다.

하지만 이러한 조정장 속에서도 미국에서 운영 중인 비트코인 ETF에는 여전히 대규모 자금이 유입되며 기관 수요가 시장의 하방 압력을 어느 정도 완충하는 모양새다.

파사이드 인베스터스(Farside Investors) 데이터에 따르면, 9월 24일 기준 미국 현물 비트코인 ETF에는 총 2억 4,100만 달러의 자금이 순유입됐다. 이는 주초 월요일과 화요일에 걸쳐 발생한 총 4억 6,600만 달러의 순유출을 부분적으로 상쇄하는 흐름이다.

특히 블랙록의 IBIT ETF가 하루 만에 1억 2,890만 달러를 끌어들이며 가장 많은 유입을 기록했다. 이어 아크 인베스트(Ark Invest)의 ARKB가 3,770만 달러, 피델리티(Fidelity)의 FBTC가 2,970만 달러로 각각 2위와 3위에 올랐다. 이처럼 주요 자산운용사들이 ETF를 통한 매수세를 유지하고 있는 점은 시장의 펀더멘털이 여전히 견고하다는 신호로 해석된다.

DCC, 비트코인 추가 매입… 연내 10,000BTC 보유 목표 재확인

기업 차원의 매수세도 눈에 띈다. 미국 소재 투자기업 DCC 엔터프라이즈는 9월 25일 550만 달러 규모의 비트코인 50개를 추가 매입했다고 밝혔다. 이번 매입으로 DCC의 총 보유량은 1,058 BTC에 이르게 됐다.

DCC는 2025년 5월 비트코인 재무 전략을 공식 도입한 이후 꾸준히 매입을 이어오고 있으며, 현재까지 누적 수익률은 무려 1,556%에 달한다. 회사 측은 연말까지 총 1만 BTC를 보유하는 것을 목표로 하고 있다.

노마 추(Norma Chu) CEO는 “시장 단기 변동성은 장기적인 성장 흐름을 막지 못할 것”이라며 “우리는 지금이 전략적 매수의 적기라고 판단하고 있다”고 강조했다.

비트코인 기술적 분석: 엘리엇 파동은 추가 조정 가능성 시사

현재 비트코인(BTC)은 10만 9,600달러 부근에서 거래되고 있으며, 심리적 지지선이었던 11만 달러를 하향 이탈한 상황이다. 기술적 지표는 단기적으로 추가 하락 가능성을 지지하고 있다. 상대강도지수(RSI)는 37.17 수준으로 하락하며 약세 모멘텀이 강화되고 있음을 나타낸다.

엘리엇 파동 분석에 따르면, 최근 5파 상승 사이클이 완료되었으며 현재는 조정 단계인 (a)-(b)-(c) 패턴이 진행 중인 것으로 해석된다.

이에 따라 다음 주요 지지선은 10만 1,500달러 부근이며, 이 수준마저 하회할 경우 9만 1,352달러까지의 깊은 조정도 배제할 수 없다.

반면, 상승 전환을 위한 관건은 11만 4,100달러의 중단 볼린저 밴드를 회복하는 것이다. 만약 초기 반등에 성공해 11만 8,600달러를 돌파할 경우 상단 밴드 저항선과 맞물리며 상승 추세 재개 가능성도 열리게 된다.

전반적으로, 블랙록과 DCC 같은 미국 기반 기관의 지속적인 매수세는 단기 하락장 속에서도 중요한 지지 역할을 수행하고 있다. 하지만 기술적 신호와 거시 경제 불확실성 등을 감안하면 당분간 보수적인 접근이 요구되는 시점이다.

ETF를 통한 자금 유입은 비트코인의 제도권 진입을 가속화하고 있지만, 단기적은 가격 흐름은 여전히 글로벌 리스크 자산에 대한 투자 심리 변화에 크게 좌우되고 있다. 향후 몇 주간은 주요 지지선 및 기술적 반등 신호 여부에 따라 비트코인의 향방이 결정될 것으로 보인다.

