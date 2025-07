알트코인 시즌이 가까워진 지금, 비트코인은 ‘과열 신호’ 보내는중?

비트코인(BTC)은 최근 사상 최고가인 12만 3천 달러를 기록한 이후, 현재는 11만 8,800 달러 선에서 뚜렷한 상승이나 하락 없이 보합세를 유지하고 있다. 이러한 움직임 속에서 시장 전문가들은 비트코인이 이미 고점에 도달했는지, 아니면 또 다른 상승 랠리를 앞두고 있는지에 대해 의견이 엇갈리고 있다.

온체인 데이터 분석 업체 글래스노드(Glassnode)는 최근 보고서를 통해 비트코인 시장에 과열 경고 신호가 나타나고 있다고 분석했다. 보고서에 따르면, 과거 데이터 기준으로 여전히 추가 상승 여지가 있긴 하지만, 투자자들의 이익 실현 움직임이 급증하고 있다는 점에서 고점 근접 가능성도 배제할 수 없다는 해석이 나온다.

가장 눈에 띄는 지표는 실현 손익 비율(Realized Profit to Loss Ratio)이다. 해당 수치는 최근 +2 표준편차를 훌쩍 넘는 39.8까지 급등했다. 이는 과거 강세장 말기에 나타났던 강한 이익 실현 패턴과 유사한 수준이다. 이후 해당 수치는 7.3까지 하락했지만, 여전히 상승장 말기 국면과 일치하는 흐름을 보여주고 있다는 것이 글래스노드의 분석이다.

보고서는 비트코인의 최종 고점이 아직 명확하게 형성된 것은 아니지만, 통상 여러 차례에 걸친 파동 형태로 고점이 형성되기 때문에 주의 깊게 다음 흐름을 살필 필요가 있다고 강조했다. 또한, 향후 시장에서 가장 주목해야 할 저항선으로는 13만 달러 선을 제시했다.

비트코인이 정체 상태를 보이는 가운데, 시장의 시선은 빠르게 알트코인으로 이동하고 있다. 대표적으로 이더리움(ETH)은 지난 24시간 기준 약 7% 상승하며, 3,350 달러 선에서 거래되고 있다. 이는 미국에서 암호화폐 관련 법안이 진전을 보이고 있다는 기대감이 반영된 것으로 보인다.

솔라나(SOL) 역시 5% 상승하여 현재 172달러 부근에서 거래되고 있으며, 시가총액은 약 925억 달러에 달한다. 특히 이번 상승세는 갤럭시 디지털(Galaxy Digital)이 단 2시간 만에 5,500만 달러 규모의 SOL을 매수했다는 소식이 알려지면서 더욱 탄력을 받은 것으로 분석된다.

ETF 시장에서도 자금 유입은 계속되고 있다. 미국 현물 이더리움 ETF는 7월 16일 하루 동안 7억 1,700만 달러의 엄청난 순유입을 기록했으며, 이를 통해 총 보유 ETH는 500만 개를 돌파했다. 이는 일일 이더리움 발행량의 약 107배에 달하는 매수세로, 기관 투자자들의 강한 관심을 뒷받침하는 수치다.

시장에서는 이제 본격적인 알트코인 시즌의 도래 가능성이 화두로 떠오르고 있다. 베테랑 트레이더 피터 브랜트(Peter Brandt)이 SNS 플랫폼 X를 통해 “알트코인 시즌이 시작됐다”고 선언하면서, 투자자들은 이 기회를 잡기 위해 잠재력이 높은 암호화폐를 찾고 있다. 그는 알트코인 시가총액 차트에 잠재적인 컵 앤 핸들(cup and handle) 패턴이 나타났다고 말하며, 강세 전환 가능성이 높다고 진단했다.

또다른 암호화폐 분석가 캐스 애비(Cas Abbe) 역시 이와 같은 전망에 동의하며, “알트코인 시가총액이 장기 횡보 구간을 탈출했으며, 향후 친 암호화폐 법안 통과 여부에 따라 전통 금융의 관심까지 유입될 수 있다”고 내다봤다. 애비는 앞으로 몇 달 간은 암호화폐 투자자들에게 “인생이 바뀔 수도 있는 시기”가 될 수 있다고 강조했다.

— Cas Abbé (@cas_abbe) July 16, 2025