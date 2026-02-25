비트코인 가격 급락에도 기관 채택은 ‘역대 최고’…83만 BTC 축적

리버 파이낸셜(River Financial)이 발행한 2025 리버 비즈니스 보고서에 따르면 비트코인 가격이 고점 대비 50% 하락한 상황에서도 기관과 기업의 채택 지표는 역대 최고치를 기록했다. 2025년 한 해 동안 기관 및 기업 실체는 총 82만 9,000 BTC를 축적한 것으로 나타났다.

보고서는 비트코인 가격이 역대 최고가 대비 절반 수준에 머물러 있으나 자산 채택은 가격에 즉각적인 영향을 주지 않는 방식으로 복합적인 성장을 거듭하고 있다고 분석했다. 관련 데이터는 자산의 시장 가치가 지난해 10월 정점 대비 급락했음에도 대규모 자본 할당자들이 매수를 지속하며 가격 성적과 네트워크의 근본적 성장 사이에 뚜렷한 디커플링이 발생했음을 보여준다.

기업, 정부, 펀드, 상장지수펀드(ETF)를 포함한 기관 범주는 연중 이어진 가격 변동성 속에서도 순매수 기조를 유지했다. 미국 내 규제 환경이 우호적으로 변화함에 따라 미국 상위 은행의 60%가 현재 비트코인 관련 상품을 구축 중인 상황이다. 이러한 인프라 구축을 통해 은행이 자산을 직접 수탁할 수 있게 되면서 과거 기관 진입을 망설이게 했던 기술적 장벽이 제거됐다.

하락장 관측 뒤집는 기관의 축적세

리버 측은 비트코인 채택에 있어 하락장은 존재하지 않는다고 평가했다. 등록 투자 자문사(RIA)들은 최근 8분기 연속 비트코인 순매수세를 이어갔다. 이들은 지난 2년간 분기당 약 15억 달러를 비트코인 ETF에 투입하며 포트폴리오 배분 전략의 구조적 변화를 입증했다.

투자자들은 단기적인 가격 변동에 크게 동요하지 않는 모습을 보였다. 비트코인 ETF 보유자들은 10월 고점 대비 50%에 가까운 가격 조정에도 불구하고 대다수 포지션을 유지했다. 자산에 대한 신뢰도는 과거 그 어떤 자산보다 빠르게 성장하고 있으며 비트코인은 실험적 기술에서 전 세계적으로 인정받는 가치 저장 수단으로 진화했다는 설명이다. 이러한 채택 곡선은 과거 인터넷 보급 초기 단계와 비견되는 수준이다.

이러한 축적 행태는 헤지펀드들이 하락장 기간에 장기 가치 확보를 위해 비트코인 비중을 확대하는 시장 관측과 궤를 같이한다. 2025년 기업들은 약 540억 달러 상당의 비트코인을 재무제표에 추가하며 최대 매수 주체로 부상했다. 이는 과거 모든 연도의 합계치를 상회하는 수치로 기업의 재무 자산 채택이 가속화되고 있음을 시사한다. 결제 수단으로서의 채택 역시 전 세계적으로 74% 증가했으며, 대안 결제망과 인플레이션 헤지 수단을 찾는 소규모 민간 기업들을 중심으로 미국 내에서는 3배 이상 급증했다.

지정학적 영역으로 확장되는 비트코인 채택

비트코인 축적의 범위는 지정학적 영역으로도 확장되고 있다. 2025년에는 룩셈부르크와 사우디아라비아를 포함한 5개 국가가 비트코인 보유를 시작했다. 국부펀드들 또한 비트코인을 금이나 외환과 같은 전략적 예비 자산으로 취급하며 비축하기 시작한 것으로 파악됐다.

이러한 제도화 현상은 개인의 직접 거래보다는 연기금, 퇴직 연금, 기업 재무제표를 통해 수백만 명의 개인이 간접적으로 비트코인에 노출되는 결과를 낳았다. 투기적 성향이 강한 개인 투자자와 달리 장기적인 관점에서 자산을 보유하는 기관 매수자들이 늘어남에 따라 장기적으로는 변동성이 완화될 것으로 기대된다.

기관이 연간 82만 9,000 BTC에 달하는 공급량을 지속적으로 흡수할 경우 투기 거래에 사용되는 유동 물량은 줄어들게 된다. 리버 보고서는 이러한 공급 구조 변화로 인해 비트코인의 가격 하방 지지선이 차트상의 지표보다 더 견고하게 형성될 수 있다는 점을 언급했다.

