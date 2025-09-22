비트코인 채굴 관련주 강세…비트팜즈 132%·사이퍼 마이닝 40% 급등

핵심 내용

비트팜즈는 10거래일 연속 상승 후 거래량 1억7,400만 주를 기록하며 1년래 최고가 3.2달러(약 4,478원)에 도달했다.

사이퍼 마이닝은 52주 신고가 12.66달러(약 1만7,715원)를 기록했으며, AI 다각화 전략을 바탕으로 6개월 수익률 313%를 달성했다.

한편 채굴 기업들은 비트코인 난이도 상승과 거래 수수료 비중 하락 흐름 속에서 AI와 고성능컴퓨팅(HPC)으로 사업 축을 전환하고 있다.

비트팜즈(BITF)와 사이퍼 마이닝(CIFR)은 9월 비트코인 채굴주 급등세 속에서 두드러진 종목으로 부상했으며, 두 회사 모두 비트코인(BTC)을 큰 폭으로 앞지르는 수익률을 기록했다.

2025년 9월 한 달 동안 비트코인 채굴주는 강한 모멘텀을 보였고, 주요 종목들이 44~138% 사이의 상승률을 기록한 반면 같은 기간 비트코인은 3% 넘게 하락했다. 나스닥 상장사 비트팜즈와 사이퍼 마이닝이 이번 랠리를 주도하며 비트코인 채굴 기업에 대한 투자자들의 강한 선호를 입증했다.

비트팜즈 주가, 강한 모멘텀 지속

비트팜즈 주가는 9월 18일 1년래 최고가인 3.2달러(약 4,478원)를 기록하며 10거래일 연속 상승했다. 야후 파이낸스(Yahoo! Finance)에 따르면, 이날 종가는 3.19달러(약 4,464원)였으며 거래량은 약 1억7,400만 주로 3개월 평균치(약 3,720만 주)를 크게 웃돌았다.

9월 거래 데이터 기준으로 비트팜즈는 월초가 1.34달러(약 1,875원)에서 현재 약 3.18달러(약 4,450원) 수준까지 132% 이상 상승했다. 시가총액은 약 17.69억 달러(약 2.48조원)로 늘어나 2024년 말 종가 기준 대비 94% 이상 증가했다.

올해 비트팜즈는 파라과이의 비트코인 채굴 사이트를 하이브 디지털(Hive Digital)에 매각했으며, 2025년 8월에는 비트코인 1,052개를 매도했다고 보고했다. 블록스페이스(Blockspace)에 따르면, 최근 팬서 크리크(Panther Creek) 사이트의 생산성을 재평가했고, T5 데이터 센터와 캠퍼스 개발을 추진하기로 합의했다. 이 같은 발표가 주가의 긍정적 흐름에 일부 기여했을 가능성이 있다.

사이퍼 마이닝, 운영 성장세 입증

사이퍼 마이닝 주가는 9월 한 달 동안 약 40% 상승했으며, 52주 신고가 12.66달러(약 1만7,715원)를 기록했다. 야후 파이낸스에 따르면, 지난 6개월 수익률은 313%에 달해 AI 인프라 피벗 트렌드의 주요 수혜주로 자리매김했다.

최근 거래 데이터에 따르면 9월 내내 CIFR의 일평균 거래량은 3,540만 주 수준을 보였다. 주가는 11.85달러(약 1만6,582원)로 마감했으며, 시가총액은 46.6억 달러(약 6.52조원)를 기록, 채굴과 고성능 컴퓨팅(HPC)을 병행하는 듀얼 전략에 대한 기관투자가의 관심이 반영된 모습이다.

사이퍼 마이닝은 9월 4일 운영 업데이트에서 생산능력 추가를 밝혔다. 아울러 CEO 타일러 페이지(Tyler Page)는 2025년 말까지 대형 딜 성사에 대한 시장 기대를 이어가고 있다고 전했다. 해당 딜은 비트코인 채굴 또는 AI 전환과 연관될 가능성이 큰 것으로 관측된다.

채굴 난이도 상승에도…산업 전환이 주가 견인

채굴 업종의 초과수익은 전통적인 비트코인 채굴을 넘어 AI와 고성능컴퓨팅(HPC) 서비스로 사업을 다각화한 데서 비롯됐다. 하이브 디지털은 AI 데이터센터 인프라 전환을 가속하고 있으며, 아이리스 에너지(Iris Energy)는 블랙웰(Blackwell) GPU로 운영을 확대하고 있다.

다만 업종의 강한 주가 흐름과 달리 비트코인 채굴 펀더멘털에는 부담이 이어지고 있다. 비트코인 네트워크의 다음 난이도 조정은 0.2~7.24% 상승이 예상되며, 이는 평균 해시레이트가 처음으로 제타해시(ZH/s) 수준을 넘어서는 에포크가 될 전망이다. 거래 수수료 비중은 월간 채굴 보상의 0.8% 아래로 떨어져 온체인 활동 둔화를 시사한다. 장기적으로 비트코인 추가 확보가 점점 더 어려워질 것으로 보이며, 이것이 채굴 기업들이 투자 포트폴리오를 다변화하는 주된 이유로 꼽힌다.