[실시간] 비트코인 뉴스 – 미국 정부 운영 재개 가능성에 암호화폐 시장 회복세 보여

본 작가는 <a href="https://www.caltech.edu/">Caltech</a>에서 블록체인 기술과 분산 시스템을 주제로 석사 과정을 마쳤습니다. 지난 6년간 글로벌 핀테크 스타트업 및 Web3 프로젝트에서 스마트 컨트랙트 개발, 체인 간 호환성, 그리고 L2 확장성 솔루션 분야에 몸담아 왔습니다. 현재는 암호화폐와 탈중앙화 기술의 실제 활용 가능성과 산업적 영향에 대한 분석 콘텐츠를 전문적으로 작성하고 있으며, 기술적 깊이와 시장 흐름을 함께 다룰 수 있는 드문 전문 필진으로 활동 중입니다. 기술 문서뿐만 아니라 정책 변화, 온체인 데이터 분석, 토크노믹스 설계 관련 글을 통해 독자들이 실질적인 투자 판단과 기술 이해에 도움을 받을 수 있도록 균형 잡힌 정보를 제공합니다.
10일(한국시간) 오전, 미 상원이 정부 셧다운 종료를 목표로 한 자금 법안을 진전시키면서 위험자산 선호가 회복됐다.
글로벌 증시가 반등 흐름을 보이는 가운데 비트코인은 주말 저점에서 회복해 약 10만6천 달러 선을 회복했다. 상원 내 초당적 합의 진전과 중단된 연방정부 운영 재개 가능성이 높아졌다는 소식이 투자심리를 개선한 것으로 풀이된다.
동시간대 암호화폐 시장도 동반 상승했다. 이더리움은 3,600달러 부근으로 반등했고, 솔라나·카르다노 등 주요 알트코인이 4~6%대 오름세를 보였다.
현물 가격 지표에 따르면 비트코인은 10만6천 달러 부근에서 거래되며 전일 낙폭을 상당 부분 만회했다.
시장 참가자들은 “셧다운 해소가 임박했다”는 신호를 재료로 위험자산 투자를 확대하는 모습이다. 다만 법안 통과와 서명 절차가 남아 있어 변동성은 이어질 수 있다.
암호화폐 전문 기자 Jiwoo Jeong