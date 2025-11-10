[실시간] 비트코인 뉴스 – 미국 정부 운영 재개 가능성에 암호화폐 시장 회복세 보여

10일(한국시간) 오전, 미 상원이 정부 셧다운 종료를 목표로 한 자금 법안을 진전시키면서 위험자산 선호가 회복됐다.

글로벌 증시가 반등 흐름을 보이는 가운데 비트코인은 주말 저점에서 회복해 약 10만6천 달러 선을 회복했다. 상원 내 초당적 합의 진전과 중단된 연방정부 운영 재개 가능성이 높아졌다는 소식이 투자심리를 개선한 것으로 풀이된다.

동시간대 암호화폐 시장도 동반 상승했다. 이더리움은 3,600달러 부근으로 반등했고, 솔라나·카르다노 등 주요 알트코인이 4~6%대 오름세를 보였다.

현물 가격 지표에 따르면 비트코인은 10만6천 달러 부근에서 거래되며 전일 낙폭을 상당 부분 만회했다.

시장 참가자들은 “셧다운 해소가 임박했다”는 신호를 재료로 위험자산 투자를 확대하는 모습이다. 다만 법안 통과와 서명 절차가 남아 있어 변동성은 이어질 수 있다.