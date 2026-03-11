비트코인 옵션 트레이더, 8만 달러 돌파에 포지션 구축… 콜옵션 비중 확대

비트코인(BTC) 옵션 트레이더들이 다시 콜옵션으로 포지션을 전환하고 있다. 파생상품 데이터에 따르면 비트코인이 올해 2분기 종료 전 8만 달러 선을 탈환할 것이라는 확신이 강해지고 있는 것으로 나타났다.

온체인 옵션 플랫폼인 Derive.xyz는 6월 말까지 비트코인이 8만 달러 위에서 거래될 확률을 약 35%로 산출했다. 지난 3월 4일 비트코인은 6만 3,000달러에서 7만 2,000달러 사이의 수렴 구간인 대칭 삼각형 패턴을 높은 거래량과 함께 돌파했다. 3월 9일 기준 비트코인은 약 6만 8,400달러에 거래되며 당일 3.7% 상승했으며 8만 달러 구역 진입 전 가장 유의미한 저항선은 7만 4,400달러 부근의 50일 이동평균선(EMA)으로 파악된다.

예측 시장인 폴리마켓(Polymarket)에서도 유사한 심리 변화가 감지되었다. 3월 말까지 8만 달러 도달 확률은 단일 거래 세션 만에 20%에서 39%로 상승했으며 7만 5,000달러 도달 확률은 40%에서 67%로 급등했다. 이러한 수치는 기관급 지표는 아니지만 시장의 서사가 하락 방어(헤징)에서 회복 포지셔닝으로 얼마나 빠르게 전환되었는지를 잘 보여준다.

34% chance Bitcoin reclaims $100,000 this year. https://t.co/gYAnYyVDtQ — Polymarket (@Polymarket) February 28, 2026

비트코인 옵션 데이터: 콜옵션 집중 및 스큐 회복이 암시하는 강세 신호

현재 파생상품 시장에서 가장 주목할 만한 신호는 비트코인 옵션 스큐(Skew)의 가파른 회복이다. Derive.xyz의 설립자 닉 포스터(Nick Forster)는 비트코인이 2만 5,000달러까지 급락했던 2월 초 공포 국면에서 약 -25%까지 떨어졌던 7일 및 30일 스큐가 현재 약 +10%까지 반등했다고 밝혔다. 통상 중립적인 시장에서 델타 스큐가 -6%에서 +6% 사이를 횡보한다는 점을 고려할 때, +10%는 시장 심리가 확연한 강세 영역에 진입했음을 의미한다.

이러한 변화는 트레이더들이 하락 방어용 풋옵션 포지션을 정리하고 상승 수익을 노리는 포지션으로 이동하고 있음을 시사한다. 포스터는 “스큐의 회복은 공격적인 하락 헤징으로부터의 중대한 변화를 의미한다”며, “재앙적인 폭락에 대한 초기 공포가 과도했음을 파생상품 시장이 보여주고 있다”고 덧붙였다. 데리비트(Deribit)와 CME 그룹의 데이터 역시 이러한 방향성을 뒷받침한다.

특히 3월 만기 CME 데이터에 따르면, 콜옵션 대비 풋옵션 미결제약정 비율은 약 3대 1로 나타났다. 콜옵션 미결제약정은 약 6억 6,000만 달러 규모인 반면 풋옵션은 2억 4,000만 달러에 그쳤다. 외가격(OTM) 콜옵션은 11만 달러에서 22만 달러 사이에 집중되어 있는데, 이는 현물을 보유하면서 높은 행사가격의 콜옵션을 매도해 수익을 창출하는 ‘콜 오버라이팅(Call-overwriting)’ 전략이 활발함을 시사한다. 또한 3월 27일 만기 9만 달러 콜옵션 단일 건에만 5,665 BTC 상당의 명목 가치가 몰려 있어 일부 투자자들이 강력한 회복을 기대하고 있음을 보여준다.

비트코인 8만 달러 저항선: 기관 자금 유입과 시장 심리

기술적 관점에서 또 다른 강력한 자석 역할을 하는 것은 2월 초 조정기에 발생한 7만 9,660달러에서 8만 1,210달러 사이의 CME 선물 갭(Gap)이다. 역사적으로 CME 갭의 약 90%가 메워졌다는 통계는 현재의 강세론을 뒷받침하는 주요 근거 중 하나다. 하락 시 지지선은 6만 8,700달러 부근의 20일 EMA에 형성되어 있다.

만약 비트코인이 일봉 기준으로 8만 달러 위에서 안정적으로 안착한다면, 다음 목표가는 200일 EMA가 위치한 8만 8,000달러와 2025년 3월 사상 최고가 부근인 9만 달러가 될 것으로 전망된다. 반면 8만 달러에서 저항을 받을 경우, 두 차례의 랠리를 가로막았던 거대 매물벽이 더욱 공고해질 위험이 있다. 즉, 8만 달러 돌파 시 수 주간의 추가 상승이 열리지만, 실패 시 6만 8,700달러에서 7만 달러 지지 구간을 재시험하게 되는 갈림길에 서 있다.

파생상품 시장의 이러한 강세 성향은 오는 3월 18일 연준(Fed)의 금리 결정이라는 단기 시험대를 마주하고 있다. 옵션 시장 구조상 이번 이벤트가 돌파의 촉매제가 될 가능성이 있으며, 내재 변동성이 충분히 높아진 상태여서 발표 전 롱 감마(Long Gamma) 포지션을 지지하고 있다. 연준이 비둘기파적 서프라이즈나 금리 중단 신호를 보낼 경우 8만 달러 돌파를 위한 거시적 동력을 얻게 되겠지만, 매파적 결과가 나올 경우 변동성 급증과 함께 스큐가 다시 풋옵션 방향으로 꺾일 위험이 존재한다.

헤지펀드 활동에서 나타나는 기관들의 포지셔닝은 신중한 강세를 띠고 있다. 스마트 머니는 단순히 방향성에 베팅하기보다 3년 만에 최고치에 도달한 높은 변동성을 활용해 콜 오버라이팅 전략을 구사하며 안정적인 수익 확보에 주력하는 모습이다.

