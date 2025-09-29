비트코인 차트상 분기점… 10만 달러 방향성 가를 변수는

핵심 내용

미국 연준의 0.25% 금리 인하 결정 이후 비트코인 매도세가 이어지며 11만 달러 아래에서 횡보하고 있다.

주말 동안 거래량이 33% 감소하여 시장 유동성이 약화됐고, 이는 하방 리스크가 커졌다는 것을 나타낸다.

마이클 세일러는 비트코인 매수를 권유했으며, 스트래티지가 보유한 자산 가치는 40억 달러 감소했다.

비트코인(BTC) 가격이 9월 28일 일요일 10만 9,500달러(약 1억 5,330만 원) 선에서 횡보하며 주말 동안 유동성이 줄어들었다. 마이클 세일러(Michael Saylor) 스트래티지(Strategy) CEO는 다시 한번 매수 신호를 보냈지만, 비트코인 파생상품 거래 지표와 기술적 지표는 추가적인 가격 하락 가능성을 시사했다.

미국 연방준비제도(Fed)는 9월 18일 기준금리를 0.25% 인하했지만, 시장의 기대에는 미치지 못하는 결정이었다. 이후 7일간 매도세가 이어지면서 비트코인 가격은 9월 25일 금요일 20일 만에 11만 달러(약 1억 5,411만 원) 아래로 떨어졌다. 이후에도 11만 달러 선을 회복하지 못한 채, 9월 28일 일요일에는 거래량이 33% 감소하며 투자 심리 약화를 드러냈다.

그러나 비트코인을 대량으로 보유하고 있는 스트래티지의 마이클 세일러 CEO는 최근의 높은 변동성에도 불구하고 지금이 매수 적기라고 언급했다. 소셜미디어 X(구 트위터)를 통해 낙관적인 전망을 강조했다. 세일러는 450만 명의 팔로워들에게 비트코인 매수를 권유했다.

비트코인 가격이 조정 국면에 접어들면서 스트래티지가 보유하고 있는 비트코인 가치는 하락했다. 총 63만 9,835개의 비트코인을 보유하고 있으며, 이는 9월 22일 마지막 매수 직후 약 740억 달러(약 103조 6,740억 원)의 가치를 지니고 있었다. 현재는 약 5% 감소하여 700억 달러(약 98조 700억 원)에 해당한다.

비트코인 가격, 10만 9,000달러 테스트… 더블톱 패턴에 10만 달러로 추가 하락 가능성

최근 미국 연준의 금리 인하 결정 이후 비트코인 가격은 하락세를 이어갔다. 이후 11만 달러(약 1억 5,411만 원) 부근에서 매도세가 강하게 형성되며, 주말 동안 여러 차례 저항에 막혔다.

기술적 관점에서 보면, 비트코인 달러 일간 차트는 11만 1,000~11만 2,000달러(약 1억 5,551만~1억 5,691만 원) 구간에서 더블 톱(double top) 패턴을 형성했다. 명확한 하락 목표가격은 10만 780달러(약 1억 4,019만 원)로 나타난다. 또한 상대강도지수(RSI: Relative Strength Index)는 지난주 내내 과매도 구간 근처에 머물며, 매수 압력이 지속적으로 약화되고 있음을 시사했다.

비트코인 가격이 향후 11만 달러(약 1억 5,411만 원) 수준으로 회복하지 못할 경우, 다음 주요 지지선은 10만 6,500달러(약 1억 4,920만 원)다. 해당 수준을 명확히 하향 돌파하면, 심리적 지지선인 10만 달러(약 1억 4,010만 원)를 시험하게 될 수도 있다. 반대로 11만 2,000달러(약 1억 5,691만 원) 수준으로 반등한다면 하락 전망은 무효화된다. 볼린저 밴드(Bollinger Band) 상단과 겹치는 11만 9,000달러(약1억 6,671만 원)의 저항선을 다시 시험하게 될 수 있다.

종합적으로 보면, 이번 주 비트코인 가격 전망은 여전히 취약하다. 기술적 지표는 유동성이 개선되고 매수세가 회복되지 않는 한, 비트코인 가격이 10만 달러(약 1억 4,010만 원)까지 조정받을 가능성을 시사한다. 암호화폐 투자자들은 9월 말이 다가오면서 세일러의 비트코인 매수 권유가 다른 기업들의 실제 매수로 이어져 가격 안정화에 기여할 수 있을지 주목하고 있다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.