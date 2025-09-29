이더리움 가격 하락 후 고래 매수세 유입… 반등 신호일까

핵심 내용

이더리움(ETH) 강세론자들이 가격 반등을 기대하려면 4,000달러(약 561만 800원) 선을 지켜내야 한다.

라크 데이비스(Lark Davis)와 마이클 반 데 포페(Michael van de Poppe) 등 시장 전문가들은 역사적으로 ETH가 4분기와 1분기에 강세 흐름을 보여왔다고 강조한다.

한편, 변동성이 지속되는 가운데 이더리움 고래들은 지난 3일간 주요 거래소에서 총 431,018 ETH를 매집했으며, 이는 약 17억 3,000만 달러(약 2조 4,266억 7,100만 원)에 해당한다.

지난주 동안 이더리움(ETH) 가격이 추가로 10.35% 조정되며 중요한 지지선인 4,000달러(약 561만 800원)를 밑돌았다. 대형 시장 참여자들과 이더리움 고래 투자자들은 이번 조정을 추가 매수 기회로 보고 있다. 암호화폐 시장 전문가들 역시 이더리움의 바닥 형성이 임박했을 수 있으며, 곧 반등 전환이 뒤따를 가능성이 있다고 분석한다.

RSI 과매도 구간 진입… 이더리움 반등 신호 임박?

유명 암호화폐 애널리스트 라크 데이비스(Lark Davis)는 최근 2주 동안 이더리움 가격이 20% 하락하며 RSI(상대강도지수)가 지난 4월 이후 가장 과매도된 구간에 들어섰다고 지적했다. 이더리움이 마지막으로 이 같은 수준에 도달했을 때, 두 달 만에 134% 급등한 바 있다.

이더리움은 현재 3,800~3,900달러(약 533만 260원~547만 530원) 구간에서 반등했다. 데이비스는 이 구간이 강세 전망을 유지하기 위해 반드시 지켜야 할 핵심 지지선이라고 강조했다. 시장 전문가들은 4분기 전반적인 암호화폐 투자 심리가 개선될 경우, 이번 과매도 신호가 이더리움이 7,000~8,000달러(약 981만 8900원~1,122만 1600원)를 목표로 반등하는 발판이 될 수 있다고 본다.

한편, 유명 암호화폐 애널리스트 마이클 반 데 포페(Michael van de Poppe)는 9월이 전통적으로 이더리움과 암호화폐 시장에 약세를 보이는 달이라고 지적했다. 그러나 그는 여전히 4분기 강세, 이어 2026년 1분기 강력한 반등을 예상한다고 밝혔다. 그는 X를 통해 다음과 같이 언급했다.

“시장은 항상 9월과 10월에 조정을 겪는다. 역사적으로 4분기와 1분기는 알트코인에 매우 좋은 시기다. 9월은 최악의 달이고, ETH에서도 이미 10% 가까이 하락한 것을 확인했다. 하지만 4분기는 거의 항상 긍정적이며, 1분기는 역사적으로 최고의 분기다.”

현재 ETH는 4,006달러(약 561만 9,216원)에 거래되고 있다. 만약 이 핵심 지지선을 지켜내지 못한다면, 단기 하방 위험은 3,600달러(약 504만 9,720원)까지 확대될 수 있다. 또한 MVRV 가격 밴드(시가총액 대비 실현가치 비율을 활용해 과대평가·저평가 구간을 보여주는 지표)에 따르면 ETH가 2,750달러(약 385만 7,425원)까지 하락할 가능성도 배제할 수 없다.

ETH 고래, 주요 거래소에서 17억 3,000만 달러 이상 매집

블록체인 분석 기업 룩온체인(Lookonchain)에 따르면, ETH 고래들은 지난 3일 동안 총 431,018 ETH를 매수했으며, 이는 약 17억 3,000만 달러(약 2조 4,266억 7,100만 원)에 해당한다.

이번 유입 물량은 크라켄(Kraken), 갤럭시 디지털(Galaxy Digital), 비트고(BitGo), 팔콘X(FalconX), OKX 등 주요 플랫폼의 16개 지갑으로 분산됐다. 이는 최근 시장 변동성에도 불구하고 고래들이 지속적으로 물량을 축적하고 있음을 보여준다.