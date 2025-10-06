비트코인, 사상 최고가 12만 5,000달러 돌파… 다음 목표는?

핵심 내용

비트코인 가격이 12만 5,500달러를 넘어 사상 최고가를 기록했으며, 이는 지난 한 주 간 ETF 자금 유입이 32억 달러를 넘은 영향으로 해석된다.

크립토퀀트의 코인베이스 프리미엄 인덱스는 30일 연속 플러스를 기록하며, 기관 투자자들의 지속적인 매수세를 나타내고 있다.

애널리스트들은 비트코인이 최근 9 거래일 연속 상승세를 보인 가운데, 강세 모멘텀이 유지된다면 15만 달러까지 상승할 가능성이 있는 것으로 전망했다.

비트코인(BTC) 가격이 10월 5일 일요일 기준으로 사상 최고가인 12만 5,850달러(약 1억 7,700만 원)를 기록했다. 지난주 비트코인 상장지수펀드(ETF)로 32억 달러(약 4조 5,000억 원) 규모의 자금이 유입되며 5일 연속 이어진 매수세가 주된 이유로 작용했다.

온체인 데이터에 따르면, 코인베이스 프리미엄 인덱스(Coinbase Premium Index)는 9월 7일부터 30일 연속 플러스 흐름을 이어가고 있다. 이는 시장 변동성에도 불구하고 미국 기관 투자자들의 매수 수요가 지속되고 있다는 것을 나타낸다.

크립토퀀트(Cryptoquant)에 따르면, 해당 지수는 미국의 규제를 준수하는 암호화폐 거래소이자 기관 투자자 중심의 플랫폼인 코인베이스의 가격과 글로벌 주요 거래소 간의 가격 차이를 측정하는 지표다.

코인베이스 프리미엄 인덱스는 +0.06을 기록하고 있으며, 마지막으로 마이너스를 기록한 것은 9월 7일에 -0.007이었을 때다.

이러한 지속적인 프리미엄은 기관 투자자들이 9월 말 조정 구간에서도 적극적으로 비트코인을 매수했다는 것을 나타낸다. 당시 비트코인 가격은 12만 4,500달러(약 1억 7,494만 원)에서 10만 8,683달러(약 1억 5,274만 원)까지 하락했으나, 이후 반등세로 전환하여 현재 상승 흐름을 이어가고 있다.

해당 조정 기간 동안에도 ETF 자금 유입은 견조하게 유지됐다. 파사이드 인베스터스(Farside Investors)에 따르면, 비트코인 현물 ETF는 금요일 거래 마감 기준으로 9억 8,600만 달러(약 1조 3,863억 원) 규모의 순유입을 기록했다.

ETF 전체 주간 유입 규모는 32억 4,000만 달러(약 4조 5,530억 원)로, 2024년 1월 출시 이후 두 번째로 높은 주간 유입액을 기록했다.

ETF 자금 유입의 꾸준한 증가와 온체인 활동의 강세는 단기 투자자들이 9월 중순 고점에서 차익을 실현하는 동안에도 기관 투자자들의 수요가 여전히 견고하다는 것을 나타낸다.

비트코인 가격 전망: 강세장이 15만 달러까기 가격을 끌어올릴 수 있을까?

비트코인 가격은 최근 10 거래일 중 9일 동안 상승 마감하며 강한 기관 매수세를 반영하고 있다. 현재 12만 5,000달러(약 1억 7,575만 원)를 상향 돌파한 비트코인 가격은 단기 주요 저항 구간을 넘어 안정적인 상승 국면에 진입한 상태다.

비트코인은 9월 말 조정 구간에서 11만 8,461달러(약 1억 6,634만 원) 수준의 데드 크로스를 해소한 뒤, 현재 가격 발견(price discovery) 단계에 진입하여 5일, 8일, 13일 이동평균선 이에서 안정적으로 움직이고 있다.

또한, 11만 3,000달러(약 1억 5,892만 원) 이하 구간에 위치한 파라볼릭 추세 전환 지표(PSAR: Parabolic Stop And Reverse)는 단기 조정이 발생하더라도 주요 저항 구간에서 강한 매수세가 형성될 가능성을 시사한다.

긍정적인 시나리오 상, 비트코인 가격은 다음 목표 가격인 13만 달러(약 1억 8,278만 원)를 향해 상승할 수 있다. 연말 전에는 심리적 저항선인 15만 달러(약 2억 1,090만 원)를 돌파할 시도도 가능할 것으로 보인다.

다만 상대강도지수(RSI: Relative Strength Index)가 70에 근접하고 있어, 단기적으로 과매수 신호에 따른 완만한 조정이 나올 수 있다.

페페노드 사전 판매 활기, 비트코인 사상 최고가 경신과 함께 투자자들의 관심 집중

비트코인 가격이 사상 최고가를 경신하며 투자 심리를 자극하고 있으며, 초기 단계 프로젝트인 페페노드(PEPENODE)에 대한 투자자들의 관심이 높아지고 있다.

밈 문화를 기반으로 개발된 페페노드 플랫폼은 최대 757%의 스테이킹 보상률을 제공하고 있다. 사용자가 가상 밈코인 채굴 장비를 구축하고 노드를 결합하여 수익률을 높이고, 토큰 보너스를 받을 수 있도록 설계됐다.

페페노드의 현재 사전 판매 가격은 0.0010874달러(약 1.528원)로, 목표 모금금액 181만 달러(약 25억 4,386만 원) 중 170만 달러(약 23억 9,020만 원)를 모금했다. 비트코인이 새로운 가격 구간으로 진입하면서 투자자들은 페페노드와 같이 높은 상승 잠재력을 가진 신규 프로젝트로 관심을 넓히고 있다.

투자자들은 사전 판매가 다음 단계로 넘어가기 전까지 현재 가격을 페페노드 공식 웹사이트에서 구매할 수 있다.

페페노드 방문하기

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.