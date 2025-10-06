리플, $5 돌파 가능권 진입… 리플 ‘국가은행 설립’ 루머가 불씨

핵심 내용

리플 가격이 3달러를 돌파하며 상승세를 보이고 있으며, 리플의 미국 통화감독청(OCC) 은행업 라이선스 신청이 긍정적으로 진행될 경우 추가적으로 상승할 가능성이 있다.

파생상품 데이터에 따르면 리플의 미결제약정은 89억 달러에 달하며, 주말간 유동성이 줄었음에도 기관 투자자들의 투기적 매수세가 강화되고 있다는 것을 보여준다.

차트 지표상 리플은 3.10~3.15달러 구간의 핵심 저항선에 진입했으며, 4분기에 해당 구간을 돌파한다면 5달러까지 상승할 가능성도 있다.

리플(XRP) 가격이 10월 5일 일요일에 3달러(약 4,218원)를 돌파하며, 최근 5일 평균가격 부근에서 안정적인 흐름을 보였다. 상승률은 2% 수준에 그쳤지만, 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH)이 각각 3% 이상 상승하며 사상 최고가를 경신한 것과 비교하면 상대적으로 부진한 성과였다.

이러한 가격 차이는 비트코인의 급등세로 유입되는 금액이 대형 알트코인으로 확산되는 시기가 늦춰지면서, 리플 가격의 상승세가 다소 늦게 나타난 것으로 분석된다.

리플 코인의 가격 상승을 이끄는 주요 요인은 리플(Ripple)이 미국 통화감독청(OCC: Office of the Comptroller of the Currency)에 은행업 라이선스를 신청한 점이다.

해당 라이선스가 승인될 경우, 리플은 크라켄(Kraken)과 서클(Circle) 다음으로 미국 연방 차원의 은행 인가를 보유한 암호화폐 기업 중 하나가 된다. 이는 리플이 미국 금융 인프라에 직접적으로 접근할 수 있는 권한을 가지게 된다는 것을 의미한다.

리플, 은행업 라이선스 신청에 시장 기대 집중

리플이 해당 라이선스를 취득할 경우, 리플은 고객 예치금 보관, 결제 처리, 커스터디 서비스 등을 자체적으로 제공할 수 있게 된다. 이로 인해 리플 코인을 활용한 온체인 유동성 운영을 지원할 수 있게 된다.

소셜미디어에서는 ‘리플 국가은행(Ripple National Bank)’의 설립 가능성을 두고 기대감이 커지고 있다. 한 사용자는 미국 통화감독청의 심사 절차가 약 5~6개월 걸릴 수 있다며, 크리스마스 무렵 리플 코인 가격에 대한 투자 심리가 개선될 수 있을 것으로 전망했다.

OCC typically takes 5-6 months to review if all goes well, which would out approval around December. Merry Christmas to all of us! — The Foild (@TheFoild) October 5, 2025

공식적으로 확정된 사항은 아니지만, 다수의 리플 선물 트레이더들은 이번 주 긍정적인 가격 흐름을 예상하며 포지션을 조정하고 있다. 코인글래스(CoinGlass) 데이터에 따르면, 리플의 미결제약정(Open Interest)은 24시간 동안 4% 증가하여 89억 달러(약 12조 5,134억 원)를 기록했다. 반면 현물 거래량은 주말 동안 10.4% 감소하며 약 590만 달러(약 82억 9,540만 원) 수준으로 하락했다.

향후 몇 주 내로 미국 통화감독청에서 리플의 은행업 라이선스 신청을 긍정적으로 진행할 경우, 알트코인 상장지수펀드(ETF) 승인 여부를 둘러싼 낙관적인 기대감과 맞물릴 것이다. 이로 인해 상승 모멘텀이 더욱 강화될 가능성이 있다. 해당 과정에서 레버리지 포지션이 늘어나면, 리플 가격은 5달러(약 7,030원) 구간대를 상향 돌파할 수 있다.

3달러 지지선 유지 시, 리플 가격 5달러 돌파 가능

기술적 지표 역시 주말에 거래량이 다소 줄어들었음에도 가격 상승세가 유지되고 있다는 것을 보여준다. XRP/USD 일간 차트에서 가격은 현재 2.99달러(약 4,197원)로, 20일 볼린저 밴드(Bollinger Band) 중간선인 2.93달러(약 4,118원) 위에서 안정적으로 움직이고 있다. 또한, 파라볼릭 추세 전환 지표(PSAR: Parabolic Stop And Reverse) 기준선인 2.74달러(약 3,852원)가 하방 지지선 역할을 하며 긍정적인 흐름을 뒷받침하고 있다.

볼륨 델타(Volume Delta)가 +270만으로 전환되며, 지난주에 이어졌던 음의 괴리가 해소됐다. 이는 매수세가 다시 시장 주도권을 장악하고 있다는 것을 보여준다.

상단 볼린저 밴드는 약 3.13달러(약 4,395원) 부근에 형성되어 있으며, 이는 다음 주요 저항 구간으로 작용한다. 일간 종가가 3.15달러(약 4,428원)를 명확히 상회할 경우, 최근 2주간 이어진 박스권 조정을 돌파했다는 신호로 해석될 수 있다. 향후 몇 주 내 리플 ETF 승인이 결정될 경우, 가격은 5달러(약 7,030원) 구간을 목표로 추가적으로 상승할 가능성도 있다.

반면, 2.93달러(약 4,118원)의 지지 구간을 지키지 못할 경우, 단기적으로 조정을 받을 수 있다. 이 경우 2.74달러(약 3,852원) 부근의 파라볼릭 추세 전환 지표 지점이 강력한 기술적 지지선으로 작용할 것으로 보인다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.