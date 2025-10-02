비트코인, 10월 상승 랠리 본격화… 4분기 기대감 고조

핵심 내용

비트코인과 디지털 자산은 4분기에 강세를 보인다.

시장은 연준이 완화적인 통화정책 기조를 취할 것으로 예상하고 있다.

암호화폐 전문가들은 비트코인 가격이 11만 2,000달러를 재테스트한 뒤 최근 보여준 강한 회복력에 주목하고 있다.

비트코인(BTC) 가격이 11만 8,599달러(약 1억 6,615만 원)로 3% 상승했다. 투자자들이 미국 정부의 셧다운 영향 우려에도 암호화폐 전반의 상승세를 촉발했다. 이는 전통적으로 비트코인과 디지털 자산에 가장 강세를 보이는 4분기의 순조로운 출발로 평가된다. 암호화폐 시장 전문가들은 10월 한 달 동안 강한 상승세가 나타날 것으로 예상하며, 이를 업토버(Uptober)로 부른다.

비트코인, 금과 함께 업토버 상승세 기록

10월 1일 기준 비트코인 가격은 11만 8,599달러(약 1억 6,615만 원)다. 글로벌 금융시장이 전반적으로 강세를 보이면서 금 가격도 사상 최고치인 3,890달러(약 545만 원)를 기록했다. 미국 나스닥(Nasdaq) 지수 또한 상승 모멘텀을 보였다.

미국 정부의 셧다운 우려 속에서 시장 애널리스트들은 제롬 파월(Jerome Powell) 연방준비제도(Fed) 의장이 보다 완화적인 통화 정책 기조를 취할 가능성이 있다고 전망한다. 이는 미국 주식과 암호화폐 등 위험자산 전반의 상승세를 자극할 수 있다.

암호화폐 애널리스트 마이클 반 데 포프(Michael van de Poppe)는 비트코인 가격이 11만 2,000달러(약 1억 5,691만 원) 수준을 빠르게 테스트한 후 즉시 반등한 점을 주목했다. 그는 이러한 강한 가격 흐름이 4분기 시작과 함께 상승 모멘텀을 알리는 신호라고 설명했다.

There has been a quick retest of the $112K region and an immediate bounce upwards. Strong performance of #Bitcoin and I think that we're in for a bullish month and quarter. Q4 has started, good times are ahead of us. pic.twitter.com/IyXsDR6tdU — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) October 1, 2025

반 데 포프에 따르면, 10월과 4분기 전망 모두 긍정적이다. 그는 또한 비트코인 가격이 앞으로 몇 달 동안 지속적으로 강세를 보일 것으로 전망했다.

연준의 금리 인하, 암호화폐 랠리 추가 견인 가능성

폴리마켓(Polymarket) 데이터에 따르면, 제롬 파월 연준 의장이 10월 중 25bps(0.25%)의 금리 인하를 발표할 확률이 88%다. 시카고상품거래소(CME: Chicago Mercantile Exchange) 페드워치(FedWatch) 도구는 95%의 가능성을 나타낸다.

금리가 낮아지면 암호화폐 등 위험자산의 투자 매력이 높아질 수 있다. 이에 대해 비트코인 디파이(DeFi) 게이트웨이 BOB의 공동 창립자 돔 하즈(Dom Harz)는 코인데스크(CoinDesk)와의 인터뷰에서 의견을 밝혔다.

“과거와 달리 이번 업토버에는 보다 선별적인 자금 유입이 나타날 것이다. 이러한 흐름이 비트코인 디파이 시장을 가속화하는 돌파구가 될 수 있다. 투자자들이 비트코인을 단순한 가치 저장 수단에서 수익을 창출하는 자산으로 전환하려는 움직임이 나타날 것이다.”

비트코인의 최근 강세는 금 가격이 사상 최고치를 경신한 시점과 맞물린다. 트레이더들은 오래전부터 비트코인(BTC/USD)이 금의 움직임을 따라갈 것으로 예상했다. 암호화폐 전문가들은 비트코인 가격이 금 가격의 움직임을 따라가는 데 8주간 지연되던 현상이 이제 끝날 가능성이 있다고 보고 있다.

또한, 트럼프(Trump) 행정부는 비트코인의 미실현 수익에 영향을 줄 수 있었던 법인 대체 최저세(CAMT: Corporate Alternative Minimum Tax) 문제를 해결하는 획기적인 결정을 내렸다. 관계자들은 이번 조치가 미국이 비트코인 혁신의 글로벌 허브로서 입지를 강화하는 길을 열었다고 설명했다.

The Trump administration’s Treasury just delivered for American innovation—fixing the CAMT problem that threatened unrealized gains on Bitcoin. This leadership clears the way for the U.S. to become the world’s #Bitcoin superpower. 🇺🇸 Thank you @USTreasury & @realDonaldTrump. — Senator Cynthia Lummis (@SenLummis) September 30, 2025

