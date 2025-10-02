리플 RLUSD 스테이블코인 거래량 75% 급증, 상위 100위 재진입

핵심 내용

RLUSD의 거래량이 최근 24시간 동안 75% 증가했다.

RLUSD은 시가총액 기준 92번째로 큰 암호화폐로 자리매김했다.

최근 바이비트가 RLUSD를 상장했으며, 이는 토큰화 확대 움직임과 맞물린다.

블록체인 결제 기업 리플랩스(Ripple Labs)에서 발행한 스테이블코인 RLUSD가 24시간 거래량 기준으로 큰 폭의 증가세를 기록했다. 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 해당 지표는 약 75% 상승했다. RLUSD는 시가총액 7억 8,954만 달러(약 1조 1,061억 원)를 기록하며, 상위 100대 암호화폐에 진입했다.

RLUSD, 다수의 주요 성과 달성

리플의 RLUSD는 최근 몇 주간 강세를 보인 스테이블코인이다. 이는 다수의 거래소 상장과 주요 프로젝트와의 통합 과정 덕분이다. 최근에는 24시간 기준 거래량이 75% 상승하며 최고치를 기록했으며 0.9998달러(약 1,400원)에 거래되고 있다. 이와 함께 달러에 연동된 스테이블코인의 시가총액도 눈에 띄게 상승했다.

코인마켓캡 데이터 기준, RLUSD의 시가총액은 현재 7억 8,954만 달러(약 1조 1,061억 원)로, 암호화폐 업계에서 92번째로 큰 암호화폐다. 최근에는 암호화폐 거래소 바이비트(Bybit)가 RLUSD를 상장하며 지원했다. 이는 전통 금융(TradFi) 시스템과 디파이(DeFi) 생태계 간의 연결을 강화하는 중요한 이정표다.

이번 상장을 통해 바이비트 거래소 이용자들은 규제된 토큰화 펀드와 수익을 제공하는 자산, 그리고 유동성이 높은 암호화폐 자산 간 원활한 전환이 가능한 디지털 자산에 직접적으로 투자할 수 있게 됐다. 현재 RLUSD/USDT, RLUSD/ETH, RLUSD/BTC, RLUSD/MNT, RLUSD/XRP 등 다양한 거래 페어가 바이비트 플랫폼에서 제공되고 있다.

또 다른 긍정적인 소식으로 주요 자산운용사와의 협업도 이루어졌다. 블랙록(BlackRock)의 BUIDL과 반에크(VanEck) VBILL 토큰화 펀드 투자자는 이제 자신이 소유한 주식을 RLUSD로 교환할 수 있다. 이러한 발전 사항은 RLUSD의 활용도를 높이는 요인으로 작용한다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.