비트마인, 이더리움 보유량을 확대하여 전체 공급량의 2.8% 확보… 유통량의 5% 확보 목표

비트마인 이머전 테크놀로지(BitMine Immersion Technologies, NYSE American: BMNR)는 자사가 보유한 암호화폐와 현금 자산의 총액이 142억 달러(약 20조 3,528억 원)에 달한다고 발표했다. 이는 세계 최대 규모의 이더리움(ETH) 보유 기업으로서 입지를 더욱 강화하는 수치다.

현재 이더리움 331만 개와 비트코인(BTC) 192개가 보유 자산 중 약 138억 달러(약 19조 7,892억 원)에 해당한다. 현금 및 현금성 자산은 3억 500만 달러(약 4,373억 원)다. 그리고 에이트코 홀딩스(Eightco Holdings)에 대한 8,800만 달러(약 1,262억 원)의 투자금도 있다. 비트마인의 이더리움 보유량은 전체 발행량의 2.8%에 해당하며, 유통 중인 이더리움의 5%를 확보하겠다는 목표를 향해 나아가고 있다.

비트마인 회장이자 펀드스트랫(Fundstrat) 대표인 토마스 톰 리(Thomas Tom Lee)는 회사가 지난주에만 77,055개의 이더리움을 추가로 매수했다고 밝혔다. 그는 최근 미국와 중국 간 긴장이 완화되면서 10월 초에 발생했던 암호화폐 시장의 대규모 디레버리징 이후 거래 환경이 점차 정상화될 것이라고 전망했다. 토마스 리는 “우리는 유통 중인 이더리움의 5%를 확보하겠다는 목표에 절반 이상 다가갔다”고 발언했다.

비트마인 주가, 투자자 매수세 속 상승세

비트마인의 발표는 주가 상승과 맞물려 있다. 2025년 10월 27일 기준, 비트마인 주가는 전일 대비 6.12% 상승한 53.48달러(약 76,651원)에 마감했으며, 전 주 종가인 50.41달러(약 72,291원) 대비 상승했다. 해당 종목은 일일 평균 5,100만 주 이상 거래되며, 시가총액은 147억 9,000만 달러(약 21조 2,058억 원)에 이른다.

지난 한 달 동안 비트마인 이머전 테크놀로지의 주가는 48달러(약 68,832원)에서 63달러(약 90,342원) 사이에 횡보하며 변동성을 보였다. 야후 파이낸스(Yahoo! Finance)에 따르면, 비트마인 주가는 현재 미국 내에서 거래 유동성이 높은 종목이다. 거래금액 기준으로는 퀀텀 컴퓨팅(Quantum Computing Inc.)보다는 낮지만, 애플(Apple Inc.)보다 높은 편이다.

이더리움 보유량 선두 유지

코인게코(CoinGecko) 데이터에 따르면, 비트마인은 상장 기업 중 이더리움 보유량이 가장 많은 회사로 나타났다. 그 뒤를 샤프링크 게이밍(SharpLink Gaming, SBET)이 약 85만 9,853개의 이더리움을 보유하고 있다. 비트 디지털(Bit Digital, BTBT)은 15만 244개, 코인베이스(Coinbase, COIN)는 기업 준비금 형태로 13만 6,782개의 이더리움을 보유하고 있다. 또 다른 기업인 이더질라(ETHZilla, ETHZ)는 최근 4억 300만 달러(약 5,776억 원) 규모의 이더리움 재무 보유고를 출범했다.

🧵 BitMine provided its latest holdings update for Oct 27, 2025: $14.2 billion in total crypto + "moonshots":

– 3,313,069 ETH at $4,164 per ETH (Bloomberg)

– 192 Bitcoin (BTC)

– $88 million stake in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) (“moonshots”) and

-… — Bitmine (NYSE-BMNR) $ETH (@BitMNR) October 27, 2025

비트마인은 전체 암호화폐 보유량 기준으로도 글로벌 2위에 올랐다. 1위는 약 640,808개의 비트코인을 보유한 스트래티지(Strategy Inc., MSTR)로, 약 730억 달러(약 104조 6,820억 원)에 해당한다. 이러한 대규모 보유 구조는 비트마인을 암호화폐 투자사이자 디지털 자산 분야의 핵심 상장사로 자리매김하게 했다.

기관 투자자들의 지원과 성장 전략 강화

비트마인의 투자자로는 아크 인베스트(ARK Invest), 파운더스 펀드(Founders Fund), 판테라 캐피털(Pantera Capital), 크라켄(Kraken), 디지털 커런시 그룹(DCG), 갤럭시 디지털(Galaxy Digital) 등 주요 기관이 포함되어 있다. 회사는 미국 텍사스 주와 트리니다드 지역에서 비트코인 채굴 및 자문 사업을 확대하며, 저비용 전력 인프라를 활용하여 수익성을 극대화하고 있다.

토마스 리 회장은 이번 발표에서 최근에 통과된 지니어스 법안(GENIUS Act)과 미국 증권거래위원회(SEC: Securities and Exchange Commission)의 프로젝트 크립토(Project Crypto)를 1971년 금본위제 종료와 같은 역사적 금융 전환점에 비유했다. 그는 이러한 제도적 변화가 미국 금융 시장을 현대화했던 것처럼, 디지털 자산이 차세대 투자 인프라의 기반이 될 것이라고 밝혔다.

