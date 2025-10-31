비텐서(TAO) 추가 상승 가능성은? 스테이킹 ETP 상장 기대감 확대

핵심 내용

렉트 캐피털은 TAO 코인 가격이 주요 수요 구간에서 반등한 뒤, 449.36달러의 저항선을 다시 테스트하고 있다고 분석했다.

그는 해당 가격대에서 주간 마감이 확정될 경우, 449달러에서 678달러 사이의 거시적 범위 내에서 약 50% 수준의 추가 상승이 가능한 것으로 전망했다.

도이치 디지털 에셋츠는 사펠로와 협력하여 비텐서 스테이킹 TAO ETP를 상장할 계획이며, TAO 코인에 대한 투자 수요가 증가한 상황이다.

탈중앙화 인공지능(Decentralized AI) 프로토콜 비텐서(Bittensor, TAO)가 최근 투자자들의 주목을 받고 있다. 비텐서의 네이티브 토큰 TAO는 지난 24시간 동안 4% 상승하며 암호화폐 시장 전반의 약세를 거스르는 모습을 보였다.

이에 따라 비텐서 가격은 주간 기준으로 11.5% 상승했고, 시가총액은 45억 달러(약 6조 4,485억 원)까지 급증했다.

암호화폐 시장 애널리스트 렉트 캐피털(Rekt Capital)은 TAO 가격이 돌파 구간을 앞두고 조만간 최대 678달러(약 97만 1,614원)까지 상승할 가능성이 있다고 전망했다.

비텐서(TAO) 상승세, 추가로 50% 상승 가능성

지난 한 달 동안 41% 상승한 비텐서는 현재 시가총액 기준 상위 30개 디지털 자산 중 하나로 자리 잡았다. 현재 TAO 코인 가격은 434달러(약 62만 1,422원)이며, 투자자들은 450달러(약 64만 4,850원)를 돌파한 이후의 추가 상승 여력을 주시하고 있다.

렉트 캐피털은 TAO 코인이 현재 쐐기형 패턴 내에서 움직이고 있다고 분석했다.

그는 또한 비텐서 코인이 과거 주요 수요 구간에서 반등하여 쐐기형 패턴의 상단을 향해 상승하고 있다고 덧붙였다.

상기 차트에 따르면, 비텐서 가격은 현재 449.36달러(약 64만 3,959원) 부근의 저항선을 다시 테스트하고 있다. 단기적으로 조정 구간에서 소규모 상승 깃발형 패턴이 형성될 가능성이 있다.

다만, 렉트 캐피털은 TAO 코인 가격이 449.36달러(약 64만 3,959원)에서 678.13달러(약 97만 1,847원) 사이의 가시적 범위 내에서 움직일 것으로 예상하고 있다.

그는 449.36달러(약 64만 3,959원)를 지지선으로 형성하는 것이 중요하다고 강조했다. 또한, 해당 가격대를 주간 혹은 일간 기준으로 상향 돌파하여 마감할 경우, 과거에도 50% 이상의 거시적 상승 구간으로 이어진 사례가 있다고 덧붙였다.

만약 TAO 코인 가격이 주간 마감을 통해 해당 구간을 돌파한다면, 비텐서 가격은 다시 거시적 상승 범위 내로 진입할 수 있을 것으로 보인다.

이 경우 비텐서 코인 가격은 상단 구간인 약 678.13달러(약 97만 1,847원) 부근까지 상승할 여력이 있다.

스테이킹된 TAO ETP, 곧 상장 예정

한편, 비텐서 가격의 강세 흐름 속에서 자산운용사들이 TAO 기반 상장지수상품(ETP) 출시를 준비하고 있다.

독일 금융당국의 인가를 받은 ETP 발행사 도이치 디지털 에셋츠(Deutsche Digital Assets)는 향후 몇 주 내에 스위스 증권거래소(SIX Swiss Exchange)에 비텐서 스테이킹 TAO ETP(STAO)를 상장할 계획이다.

회사는 현재 나스닥 노르딕(Nasdaq Nordic)에 상장된 중개사 사펠로(Safello, SFL)와 협력하여 상품을 출시할 예정이다.

공식 발표에 따르면, 새롭게 선보이는 사펠로 비텐서 스테이킹 TAO ETP는 투자자들에게 규제된 환경에서 TAO 코인에 대한 투자 기회를 제공할 예정이다.

비트코인 하이퍼(HYPER) 프리세일 2,500만 달러 돌파… 추가 상승 기대

한편, 레이어 2 토큰인 비트코인 하이퍼(HYPER)도 투자자들의 주목을 받고 있다. 해당 프로젝트는 현재 진행 중인 프리세일을 통해 2,500만 달러(약 358억 원) 이상을 모금했다.

비트코인 하이퍼 프로젝트는 솔라나 가상 머신(SVM: Solana Virtual Machine)을 기반으로 구축되었다. 비트코인(BTC)의 확장성 한계를 개선하고 스마트 컨트랙트 기능을 도입하여 활용성을 높이는 것을 목표로 하고 있다.

비트코인 하이퍼 사전 판매 현황

사전 판매 가격: 0.013195달러(약 18.89원)

0.013195달러(약 18.89원) 사전 판매 모금액: 2,530만 달러(약 362억 원)

2,530만 달러(약 362억 원) 티커: HYPER

비트코인 하이퍼 구매 방법에 대한 가이드를 참고하여 사전 판매에 참여할 수 있다. 현재 비트코인 하이퍼 토큰 가격은 0.013195달러(약 18.89원)로, 사전 판매를 통해 2,530만 달러(약 362억 원)를 모금했다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.