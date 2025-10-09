BNB 전망 – 바이낸스 코인 리플 제치고 시총 3위 복귀… 다음 저항은 어디인가

핵심 내용

바이낸스 코인(BNB) 가격은 최근에 26% 이상 급등하며 시가총액 1,840달러를 기록하면서 리플을 제치고 3위 자리를 확보했다.

RSI가 과매수 구간을 나타내 단기 조정 가능성이 있으나, MACD는 강한 상승세를 지지하며 장기적으로 상승 여력이 있는 것으로 분석된다.

비트코인 하이퍼 토큰 사전 판매도 투자자들의 관심을 끌며, 2,270만 달러 넘게 모금했다.

지난 24시간 동안 바이낸스 코인(BNB) 가격은 6.3% 상승했고, 지난 일주일간 26.5% 오르며 시가총액이 약 1,840억 달러(약 260조 9,120억 원)에 달했다.

Yesterday the whole market tanked. BNB hits new highs. Completely organic market behavior, of course. Binance would never intervene. 😂 pic.twitter.com/MvPR07wp1W — Ted (@TedPillows) October 8, 2025

바이낸스 코인과 이더리움

이번 상승세로 인하여 바이낸스 코인의 시가총액이 1,720억 달러(약 243조 8,960억 원)로 하락한 리플(XRP) 코인을 제치고 3위를 차지했다.

한편, 이더리움(ETH)은 약 4,486달러(약 636만 원) 수준에서 거래되며 시가총액 5,410억 달러(약 767조 1,980억 원)를 기록했다. 이더리움은 여전히 시가총액 기준 두 번째로 큰 암호화폐다.

바이낸스 코인이 이더리움을 넘어서기 위해서는 약 3,900달러(약 553만 원)까지 상승해야 하는 것으로 분석된다.

바이낸스 코인 가격 분석: 향후 전망은?

주간 차트에 따르면, 바이낸스 코인 가격은 상승 채널 내에서 움직이고 있으며, 장기적으로 상승 추세가 이어질 가능성이 높은 것으로 판단된다.

차트상 바이낸스 코인 가격이 1,150달러(약 163만 원)를 돌파할 경우 상승세가 한층 강화될 수 있으며, 다음 주요 저항선이 약 3,900달러(약 553만 원) 부근에서 형성될 것으로 예상된다. 이는 현재 가격 1,310달러(약 185만 원) 대비 약 237%의 상승률을 의미하며, 상승 채널의 상단과도 일치하는 수준이다.

다만 상단 추세선에서 저항을 받을 경우 바이낸스 코인 가격은 600달러(약 85만 원)까지 조정을 받을 가능성이 있다. 하락세가 심화될 경우 200~300달러(약 28만~42만 원) 구간의 장기 수요 구간을 다시 테스트할 수도 있다. 물론 이러한 급락은 바이낸스에 심각한 악재가 발생할 경우에나 가능할 것으로 보인다.

한편 상대강도지수(RSI: Relative Strength Index)는 약 76 수준에서 움직이고 있으며, 이는 과매수 구간에 진입했다는 것을 나타낸다. 단기적으로 일부 조정이 나타날 가능성이 있다.

이동평균 수렴확산(MACD: Moving Average Convergence Divergence) 지표는 강한 상승 모멘텀과 매수세 확대를 보여주며 여전히 긍정적인 흐름을 나타내고 있다.

바이낸스 코인, 이더리움도 넘어설 수 있을까?

최근 바이낸스 코인의 두드러진 상승세는 암호화폐 시장 내 자금 흐름의 변화를 반영한다. 투자자들이 비트코인(BTC)과 이더리움 외에 자산으로 포트폴리오 비중을 다변화하고 있다.

암호화폐 시장 전반적으로 상승세가 지속되고 바이낸스 코인 가격도 상승세를 유지한다면, 바이낸스 코인은 이더리움과의 격차를 좁힐 수 있다. 스마트 컨트랙트 생태계 내에서 유의미한 대안으로 자리잡을 가능성도 있다.

바이낸스 코인 신고가 경신, 비트코인 하이퍼 사전 판매에 대규모 자금 유입

바이낸스 코인 가격이 처음으로 1,300달러(약 184만 원)를 돌파한 상태이며, 비트코인 하이퍼(HYPER)라는 신규 프로젝트도 투자자들의 관심을 끌고 있다.

해당 프로젝트는 현재 사전 판매를 통해 2,270만 달러(약 322억 1,860만 원)를 모금했으며, 다음 가격 인상까지 7시간 남았다.

비트코인 하이퍼 프로젝트의 핵심은 비트코인 블록체인 위에 직접 구축된 최초의 레이어 2 솔루션이라는 것이다. 이는 밈코인, 디파이(DeFi) 토큰, 대체 불가능 토큰(NFT: Non-Fungible Token) 등이 다른 블록체인이 아닌 비트코인 네트워크에서 자체적으로 작동할 수 있게 된다는 것을 의미한다.

이러한 방식을 통해 비트코인 하이퍼는 비트코인을 가치 저장 수단을 넘어, 빠르고 저비용의 탈중앙화 애플리케이션을 지원하는 블록체인으로 확장하는 것을 목표로 하고 있다.

개발자들은 업그레이드된 비트코인 생태계 안에서 디앱(dApp), 게임, 토큰 등을 직접 제작하고 발행할 수 있게 된다. 또한 전용 브릿지를 통해 사용자들은 보유하고 있는 비트코인을 안전하고 원활하게 비트코인 하이퍼 네트워크로 옮길 수 있다.

비트코인 하이퍼의 중심인 네이티브 토큰은 결제 수단이자, 거버넌스, 스테이킹 참여에 사용된다. 초기 투자자들은 스테이킹 프로토콜에 참여하여 51%의 보상률을 받을 수 있다.

비트코인 하이퍼 사전 판매는 공식 웹사이트에 접속하여 참여할 수 있다. 현재 판매 가격은 0.013085달러(약 18.58원)다. 베스트 월렛(Best Wallet)과 같은 암호화폐 지갑을 연결하여 구매할 수 있다.

기존에 보유하고 있는 암호화폐를 스왑하거나 신용카드로 결제할 수 있다.

더보기: 바이낸스 코인(BNB) 가격 전망

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.