BNB, 최고가 경신… 1,000달러 돌파 기대감 고조

핵심 내용

BNB는 882달러의 사상 최고가를 기록한 뒤 현재 851달러 부근에서 조정을 받고 있다.

전문가들은 조만간 BNB 코인의 1,000달러 돌파 가능성을 제기하고 있다.

국채 편입 기대와 ETF 출시에 대한 전망이 강세 심리를 지지하는 요인으로 꼽힌다.

BNB가 장중 882달러까지 오르며 직전 기록이던 864달러를 경신했다. 현재 가격은 약 853달러로 조정됐으며, 하루 상승률은 3% 수준이다.

이번 BNB 급등은 시장 참여자와 투자자들의 기대감을 끌어올렸다. 24시간 거래량은 20% 증가해 35억 1,000만 달러에 달했다.

유명 애널리스트 비트불(Bitbull)은 “BNB가 수년간의 저항선이던 750달러를 강력한 지지선으로 바꿨다”며 “1,000달러 돌파는 시간문제”라고 전망했다.

$BNB hit a new ATH of $880 today. It has now flipped its multi-year resistance level into support. With public-listed companies bidding BNB, $1K BNB is just a matter of time. https://t.co/GM9YD7OZVD pic.twitter.com/8dgAZmxTQr — BitBull (@AkaBull_) August 21, 2025

이 같은 흐름은 2021년과도 비교된다. 당시에도 유사한 전환이 나타나면서, BNB는 단 15일 만에 5배 이상 치솟은 바 있다.

기관 참여 확대로 인한 EFT 기대감 고조

BNB에 대한 기관 투자 수요가 눈에 띄게 확대되고 있다. 나스닥 상장사이자 세계 최대의 BNB 보유 기업인 BNC는 2025년 말까지 전체 공급량의 1%를 매집하겠다고 밝혔다.

또 다른 상장사 윈드트리 테라퓨틱스(Windtree Therapeutics)도 지난 7월 6,000만 달러 규모의 BNB를 확보했다.

진행 중인 ETF 신청 역시 강세 전망을 강화하고 있다. SEC가 BNB ETF를 승인할 경우 대규모 기관 자금이 유입될 것으로 예상된다. 해시글로벌(HashGlobal)은 승인 시 올해 말까지 BNB가 2,000달러에 도달할 수 있다고 전망했다.

한편, BNB는 디파이(DeFi)와 거래소 운영에서의 활용성이 점차 확대되며 상승세를 지지하고 있다.

BNB, 다음 목표는 1,000달러?

일간 BNB 가격 차트에 따르면 RSI 지표는 현재 강세 영역에 들어섰지만 아직 과매수 국면에는 이르지 않은 것으로 보인다. 다만 RSI가 추가로 상승한다면 단기 과열 신호로 해석될 수 있으며, 750달러 구간은 여전히 강력한 지지선으로 작용하고 있다.

BNB 가격은 현재 882달러 부근의 상단 볼린저 밴드에 근접하며 강한 매수 압력을 나타내고 있다. 이 구간을 안정적으로 돌파해 종가를 형성할 경우 920달러, 나아가 1,000달러 돌파 가능성도 제기된다.

다만 단기 과열 신호가 함께 포착되고 있다. 즉각적인 지지 구간은 중단선(20일 이동평균선, SMA)인 810달러 부근으로, 조정 시 해당 지점이 첫 테스트 대상이 될 수 있다.

MACD 지표는 아직 긍정적인 흐름을 유지하고 있으며, MACD선이 시그널선을 상회하고 있다. 다만 히스토그램이 점차 축소되는 모습은 상승 탄력이 다소 둔화되고 있음을 시사하며, 단기적으로 조정이나 횡보 가능성도 열려 있는 상황이다.

밈코인 토큰6900, 프리세일에서 230만 달러 달성

BNB가 사상 최고가를 돌파하면서 투자자들의 관심은 새로운 프리세일 토큰으로 옮겨가고 있다. 이 가운데 밈에서 영감을 받은 토큰6900(T6900)이 트레이더들 사이에서 특히 눈길을 끌고 있다.

T6900은 기존 암호화폐 프로젝트와 달리 로드맵이나 장기적 비전을 강조하지 않고, 인터넷 문화와 밈 트렌드를 전면에 내세운 것이 특징이다. 유머와 아이러니, 그리고 전통 금융 시스템에 대한 가벼운 도전 정신을 담아낸 이 토큰은 현대 투자 행태를 풍자하는 일종의 사회적 코멘터리로 해석되고 있다.

프리세일 현황

토큰 티커 : T6900

: T6900 현재 프리세일 가격 : $0.00705

: $0.00705 현재까지 모집 자금: 233만 달러 이상

밈코인 특유의 가벼운 성격에도 불구하고 토큰6900은 이미 233만 달러 이상을 조달하며 빠르게 주목받고 있다. 특히 프리세일에서 제공되는 연 33% 스테이킹 수익률(APY)은 밈코인 트레이더뿐 아니라 안정적인 수익률을 추구하는 투자자들까지 끌어들이고 있다.

프리세일 참여 방법이 궁금하다면 토큰6900 구매 가이드를 참고할 수 있다.