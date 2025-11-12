바이비트, 코빗 인수 통해 한국 시장 진출 모색

핵심 내용

한국 매일경제신문은 바이비트가 국내 암호화폐 거래소 코빗 인수를 검토 중이라고 보도했다.

바이비트는 SK플래닛이 보유한 31.5% 지분을 우선 인수하는 방식으로 거래를 시작할 계획인 것으로 알려졌다.

이에 대해 코빗은 "바이비트 인수설은 근거 없는 루머"라고 밝혔다.

바이비트(Bybit)가 국내 4위 암호화폐 거래소인 코빗(Korbit) 인수를 검토 중이라는 소문이 돌고 있다. 일부 소식통에 의하면 바이비트는 이미 코빗 경영진과 만나 인수 절차를 시작한 것으로 알려졌다.

바이비트, SK플래닛 지분 인수로 첫걸음

현재까지 인수와 관련된 공식 발표는 없지만, 이번 거래가 성사될 경우 바이비트가 아시아 암호화폐 시장 내 입지를 강화할 수 있는 계기가 될 것으로 보인다. 주목할 점은 코빗의 최대주주가 넥슨의 모회사인 NXC로, 약 60.5%의 지분을 보유하고 있다는 것이다.

SK플래닛이 남은 31.5%의 지분을 보유하고 있다. 바이비트는 SK플래닛이 보유하고 있는 지분부터 인수 협상을 시작할 계획인 것으로 알려졌다. 사안에 정통한 관계자들에 따르면 바이비트는 SK플래닛의 지분을 먼저 인수한 뒤, 점진적으로 경영권을 확보하는 방안을 검토하고 있다. 한편 최근 바이낸스(Binance)가 아시아 시장에서 공식적으로 사업을 확장한 점도 다른 해외 거래소들이 해당 지역에 진출할 수 있는 방법을 모색하게 된 주요 요인으로 분석된다.

참고로, 바이비트는 최근 아랍에미리트(UAE)에서 승인을 받은 최초의 암호화폐 거래소가 됐다. 같은 맥락에서, 바이낸스는 최근 금융정보분석원(FIU: Financial Intelligence Unit)으로부터 고팍스(GOPAX) 경영진 교체 승인을 받아 외국계 거래소가 국내 거래소를 소유할 수 있는 길이 열렸다. 한편, 코빗은 블루밍비트(BloomingBit)에 “바이비트 인수설은 근거 없는 루머”라고 밝혔다.

한국, 신규 규제로 암호화폐 시장 환경 강화

2025년 9월, 금융위원회(FSC: Financial Services Commission)는 암호화폐 거래소(CEX)의 대출 서비스에 대한 신규 가이드라인을 발표했다. 당국은 국내 암호화폐 수요가 급격히 증가하면서 규제를 강화하여 시장의 건전성을 제고할 필요가 있다고 판단했다.

이에 따라 국내 암호화폐 대출의 최대 이자율은 20%로 제한됐다. 또한, 대출은 시가총액 기준 상위 20위 이내이며, 최소 3개의 원화 거래소에서 거래되는 코인으로만 한정됐다.

2025년 초 김병환 금융위원장은 암호화폐 제도화를 가속화하겠다는 방침을 밝혔다. 이는 투자자 보호를 강화하면서도 글로벌 규제 흐름에 발맞추려는 의지를 보여준 것이다. 현재 한국은 아시아의 주요 암호화폐 허브로 도약하기 위한 움직임을 본격화하고 있다.

