카르다노 고래 투자자들, 2억 1,000만 ADA 매집… 에이다 코인 전망은?

카르다노(ADA)의 고래 투자자들의 매수는 ADA가 계속해서 약세 압력을 받는 가운데 이뤄졌다.

ADA는 지난 24시간 동안 3% 이상 하락했으며, 1월 21일 현재 약 0.35 달러(약 518 원) 부근에서 거래되고 있다.

최근 하루 동안 가격은 0.36~0.40 달러(약 533~592 원) 범위에 머물렀고, 7일 기준 상단은 약 0.43 달러(약 636 원)에서 제한됐다. 이번 매집은 반등 이후가 아니라 하락 국면에서 진행됐다.

210 million Cardano $ADA bought by whales in the past three weeks! pic.twitter.com/Mqq4xdQGSK — Ali Charts (@alicharts) January 17, 2026

거래소 준비금 데이터는 거래소에 유통 가능한 ADA 물량이 소폭 감소했음을 보여준다. 이는 거래소 외부에 보관되는 토큰이 늘고 있음을 의미하며, 향후 수요가 회복될 경우 공급을 타이트하게 만들 수 있음을 시사한다.

ADA 가격 분석: 장기 지지선에서 반등 가능성 주목

주봉 차트 기준으로 ADA는 대형 대칭 삼각형 패턴의 하단 경계선 부근에서 거래되고 있다.

ADA 가격은 0.36 달러(약 444 원) 바로 위에 위치해 있으며, 이는 약 0.28 달러(약 414 원)까지 이어지는 광범위한 지지 구간과 맞물린다.

주봉 종가 기준으로 0.36 달러(약 533 원) 지지선이 붕괴될 경우, 조정은 우선 0.30 달러(약 444 원) 선으로 확대될 수 있으며, 0.27 달러(약 340 원)가 현재 구조상 최종 지지선으로 작용할 가능성이 있다. 해당 구간을 명확히 하회할 경우, 중장기적인 강세 시나리오는 무효화된다.

반면 차트에서는 0.45~0.50 달러(약 666~740 원) 구간에서 반복적인 저항이 확인되고 있다. 이 구간은 첫 번째 주요 저항대로, 지속적인 상승 흐름이 형성되기 위해서는 반드시 회복돼야 할 영역으로 평가된다.

특히 0.36~0.30 달러(약 533~444 원) 지지 구간이 유지될 경우, 차트상으로는 단계적인 회복 시나리오도 가능하다.

대칭 삼각형 상단 저항을 상향 돌파할 경우 0.80~1.00 달러(약 1,184~1,480 원) 구간이 다시 유효한 목표 범위로 거론될 수 있으며, 이후에는 1.40~1.60 달러(약 2,072~2,368 원) 구간까지의 추가 확장 가능성도 열려 있다. 여기에 ETF 추진과 규제 환경의 뒷받침이 더해질 경우, ADA가 장기적으로 4 달러(5,919 원) 경로에 진입할 가능성도 제기된다.

ADA, 현실적으로 100 달러까지 갈 수 있을까?

카르다노가 100 달러(약 14만 7,980 원)에 도달하는 시나리오는 현실적으로 쉽지 않지만, 프로젝트가 지속적으로 발전하고 대규모 채택을 이끌어낼 경우 완전히 배제할 수만은 없다는 평가다.

현재 유통 물량 기준으로 ADA 가격이 100 달러에 이르려면, 시가총액이 비트코인과 이더리움을 합친 규모를 넘어야 한다. 이는 현 수준과 비교하면 매우 큰 도약에 해당한다.

다만 카르다노 생태계는 점진적으로 확장되고 있다. 개발이 꾸준히 이어지고 디파이(DeFi) 활용이 증가하며 기관 투자자의 관심이 강화될 경우, ADA는 중장기적으로 더 높은 가격대를 시도할 여지가 있다는 분석도 나온다.

솔라나 기술로 비트코인 한계에 도전하는 비트코인 하이퍼(HYPER) 프리세일

카르다노가 추가 상승을 시도하는 가운데, 새로운 기회를 찾는 투자자들의 관심을 끄는 비트코인 하이퍼(HYPER) 프리세일 프로젝트가 등장했다.

이미 3,000만 달러(약 443억 9,400만 원) 이상을 조달한 비트코인 하이퍼(HYPER)는 솔라나 블록체인의 기술적 역량을 활용해 비트코인 기반 레이어2를 구축하는 데 주력하고 있다.

비트코인은 거래 속도가 느리고 수수료가 높다는 한계를 지니고 있다.

비트코인 하이퍼는 이러한 제약을 보완해, 밈 토큰과 디파이(DeFi), NFT 등 다양한 기능을 비트코인 네트워크에서 구현하는 것을 목표로 한다.

비트코인 하이퍼 프리세일은 이미 빠르게 관심을 모으고 있으며, 초기 참여자들은 지금 토큰을 예치하는 것만으로 연 38%의 스테이킹 보상을 받을 수 있다.

비트코인이 비교적 정체된 구간에서도 수익을 추구하고자 했다면, 비트코인 하이퍼는 하나의 선택지가 될 수 있다.

프리세일에 참여하려면 비트코인 하이퍼 공식 웹사이트에 접속해 베스트 월렛과 같이 지원되는 지갑을 연결하면 된다.

그 다음 단계로 보유 중인 가상자산을 교환하거나 체크카드·신용카드를 이용해 구매를 완료할 수 있다.

비트코인 하이퍼 프리세일 참여하기

