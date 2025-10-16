카르다노 전망 – 에이다 고래 투자자들, ADA 토큰 3억 5,000만개 매도

핵심 내용

고래 투자자들이 단 일주일 만에 3억 5,000만 개 이상의 카르다노(ADA)를 매도하면서 가격이 약 15% 급락했다.

현재 에이다는 0.69달러(약 979원) 부근의 지지선을 테스트하며 대형 대칭 삼각형 패턴 내에서 움직이고 있다.

기술 지표는 대체로 중립적으로, RSI(상대강도지수)는 45.6, MACD(이동평균 수렴·발산 지표)는 평탄화 추세를 보이고 있으며, CMF(가격·거래량을 결합해 자금 유입·유출을 보는 지표) 역시 0 부근의 중립 수준을 유지 중이다.

유명 암호화폐 애널리스트 알리 마르티네즈(Ali Martinez)는 최근 암호화폐 시장의 불확실성이 최고조에 달하는 가운데, 1억~10억 카르다노(ADA)를 보유한 카르다노 대형 고래들이 지난주 동안 약 3억 5,000만 개의 에이다 토큰을 매도했다고 밝혔다.

350 million Cardano $ADA sold by whales in the past week! pic.twitter.com/M8tJyJ4HyU — Ali (@ali_charts) October 15, 2025

이러한 대규모 매도세는 주간 기준 약 15%의 가격 하락과 함께 나타났다. 이처럼 대형 투자자들의 대량 매도는 보통 이익 실현이나 시장 신뢰 저하를 의미하며, 단기적으로 약세 심리를 촉발하는 신호로 해석된다.

고래 매도세, 에이다 가격에 부담 요인으로 작용했나?

마르티네즈에 따르면 이번 매도 국면은 에이다가 수개월간의 저항선을 일시적으로 돌파 시도한 직후 발생했다. 고래 투자자들은 이 과정에서 상대적으로 높은 가격대에서 에이다를 매도한 것으로 보인다.

다만 온체인 데이터 지표에 따르면, 이번 고래 매도 외에는 거래소로의 대규모 물량 유입이 감지되지 않았다. 이는 개인 투자자들이 여전히 보유 포지션을 유지하고 있음을 시사한다.

마르티네즈는 또한 카르다노의 가격 구조가 2022년부터 형성되어 온 대형 대칭 삼각형 패턴 안에 여전히 머물러 있다고 덧붙였다.

그는 만약 에이다(ADA)가 0.9달러(약 1,277원) 저항선을 돌파할 경우, 다음 목표가는 1.8달러(약 2,554원)에 이를 것으로 전망하며, 2025년에 주목해야 할 주요 코인 중 하나가 될 가능성이 높다고 분석했다.

카르다노 전망: 에이다 가격 장기 지지선 테스트 중

주간 차트에 따르면, 카르다노는 2021년 고점에서 이어지는 하락 저항선에서 여러 차례 반락을 겪고 있다. 현재 카르다노는 0.69달러(약 977원) 선에서 거래 중이며, 0.53~0.71달러(약 752~1,007원) 구간의 핵심 수평 지지 영역 바로 위에 머물러 있다.

볼린저 밴드(가격 변동성 지표) 분석 결과, 변동성이 점차 축소되는 가운데 에이다가 0.76달러(약 1,078원) 부근의 중심 밴드 아래에 위치해 있어, 단기적으로 매도세가 여전히 우세함을 시사한다.

다만, 이 수준을 상향 돌파할 경우 0.90달러(약 1,277원) 및 1달러(약 1,419원)를 향한 초기 회복 국면의 시작을 알릴 수 있다는 분석도 제기된다.

한편, RSI(상대강도지수)는 약 45.6 수준을 유지하고 있으며, MACD(이동평균 수렴·발산 지표) 히스토그램은 소폭 음(-)의 값을 보이지만 평탄화 추세를 보인다. 또한 CMF(가격·거래량을 결합해 자금 유입·유출을 보는 지표)는 0.11 수준으로 중립 근처를 유지, 자금 유출세가 완화되고 있음을 보여준다.

수년간 이어진 카르다노 에이다 박스권 흐름, 끝이 보일까?

카르다노는 현재 0.69~0.53달러(약 979~752원) 구간을 방어해야 하며, 동시에 0.75~0.80달러(약 1,064~1,135원) 부근의 하락 추세선을 명확히 돌파해야 한다. 이 구간을 상향 돌파할 경우, 0.90달러(약 1,277원)를 향한 상승 랠리가 촉발될 수 있으며, 이후에는 1.8662달러(약 2,647원) 돌파로 이어지며 수년간 이어진 박스권 흐름이 종료될 가능성이 제기된다.

반면, 에이다가 0.53달러(약 752원) 지지선을 지키지 못할 경우 약세 시나리오가 전개될 수 있다. 주간 종가 기준으로 이 수준 아래로 하락하면 대칭 삼각형 패턴이 무효화되며, 0.40달러(약 567원) 혹은 그 이하로 내려가 2022년 저점 구간을 다시 테스트할 가능성이 열릴 수 있다.

