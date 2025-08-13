체인링크(LINK), 디파이 락업 금액 930억 달러 기록에 10% 급등

핵심 내용

ICE와의 전략적 파트너십으로 전 세계 2,000개 이상의 앱이 기관급 외환 및 귀금속 시세 데이터에 접근할 수 있게 됐다.

체인링크가 여러 DeFi 프로토콜 전반에서 집계한 TVS가 사상 최고치인 930억 달러를 기록했다.

파생상품 시장 거래량이 하루 만에 19.7% 증가해 43억 달러를 기록했으며, 미결제약정도 14억 달러로 역대 최고치를 기록했다.

체인링크(LINK)가 8월 12일 기준 24시간 동안 10.5% 급등하며 시가총액 상위 20개 주요 암호화폐 중 가장 높은 상승률을 기록했다. LINK는 한때 24.2달러까지 치솟으며, 2월 이후 최고 수준을 경신했다. 이번 급등의 배경에는 두 가지 핵심적인 호재가 있었다. 바로 인터콘티넨탈 익스체인지(ICE)와의 데이터 공급 파트너십 체결, 그리고 DeFi(탈중앙화 금융) 프로토콜 전반에서 체인링크가 확보한 총 예치 자산(Total Value Secured, TVS)이 사상 최고치를 경신했다는 소식이다.

체인링크는 미국 ICE와의 전략적 파트너십을 통해, 외환(FX) 및 귀금속 가격 데이터를 체인링크 데이터 피드에 통합한다고 발표했다. ICE는 전 세계 300개 이상의 거래소를 운영하는 글로벌 금융 인프라 기업으로, 이번 파트너십은 체인링크 생태계에 큰 신뢰를 더하는 계기가 됐다.

Chainlink has hit a new all-time high in Total Value Secured (TVS), reaching $93+ billion across hundreds of DeFi protocols. Chainlink: The standard for onchain finance. pic.twitter.com/hVn4t9rLWg — Chainlink (@chainlink) August 12, 2025

이로써 전 세계 2,000개 이상의 디앱(dApp), 은행, 자산운용사가 체인링크를 통해 조작 방지 기능이 탑재된 기관급 금융 데이터에 온체인으로 접근할 수 있게 된다. 이를 통해 다양한 토큰화 자산 발행, 자동화된 결제 시스템, 그리고 다중 자산 클래스의 스마트 계약 개발이 이루어질 것으로 기대된다.

체인링크는 930억 달러에 달하는 TVS를 확보하며 또 하나의 이정표를 세웠다. 이는 이더리움, 솔라나, 아발란체 등 수백 개의 블록체인 기반 디파이 프로토콜이 체인링크의 오라클 기술을 활용하고 있다는 점을 반영한 결과다. TVS는 블록체인 네트워크 내에서 체인링크가 실시간 데이터 제공에 활용되는 자산의 총 가치로, 오라클 기술의 실사용 확산을 의미한다.

파생상품 시장에서도 즉각적인 반응이 나타났다. 암호화폐 분석 플랫폼 코인글래스의 데이터에 따르면, 당일 파생상품 거래량은 전일 대비 19.7% 증가한 43억 달러를 기록했고, 미결제약정(Open Interest)은 14억 달러로 사상 최고치를 경신했다.

이러한 수치는 트레이더들이 상승 모멘텀을 기대하며 적극적인 롱 포지션에 나섰음을 보여준다. 단기적으로는 22달러 선에서 차익 실현이 나올 수 있지만, 상승세가 지속된다면 다음 저항선인 25달러를 향한 시도도 가능할 것으로 보인다.

체인링크 가격 전망: 5개월 저항선 25달러 돌파 가능성은?

기술적 분석에 따르면, 체인링크는 여전히 강한 상승 흐름을 이어가고 있다. 일간 상대강도지수(RSI)는 72.42를 기록하며 과매수 국면에 근접하고 있지만, 극단적인 수준은 아니어서 추가 상승 여력이 남아 있는 상태다.

현재 체인링크는 단기 이동평균선인 5일선 21.70달러와 8일선 20.01달러를 모두 상회하고 있어, 강한 상승 압력이 지속되고 있다는 해석이 나온다.

단기 최대 관문은 25.19달러 저항선이다. 지난 3월 이후 처음으로 재도전하는 구간으로, 이 선을 확실히 돌파하면 거래량이 유지되는 한 27달러까지의 추가 상승 여력도 있다.

다만, 최근 4거래일 중 2거래일에서 두 자릿수 상승률을 기록한 만큼, 차익 실현 물량이 쏟아질 위험도 크다. 이 경우 21.70달러에서 1차 지지를 받을 가능성이 높으며, 하락이 더 깊어지면 20.01달러 구간까지 조정을 받을 수 있다는 분석도 함께 제시되고 있다.

