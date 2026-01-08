솔라나 대표 DEX 토큰 RAY 및 가상자산 4종, 코인베이스 상장 예정

핵심 내용

코인베이스가 솔라나와 베이스 생태계를 아우르는 신규 토큰들을 상장 로드맵에 포함하며 멀티체인 확장과 상장 절차 투명성 강화에 속도를 내고 있다.

특히 레이디움(RAY)을 비롯한 DeFi·게임·에너지 인프라 토큰 추가는 향후 종합 금융 플랫폼 전략의 방향성을 보여준다. .

코인베이스가 상장 로드맵에 가상자산 4종을 추가하고, 일정 조건이 충족되는 대로 거래를 개시할 계획이라고 밝혔다. 이번에 추가된 토큰은 솔라나 기반 탈중앙화거래소 레이디움(Raydium·RAY)을 비롯해 에너지 달러(ENERGY), 엘사(ELSA), 스포츠펀(FUN)이다.

코인베이스는 공지에서 상장 조건으로 마켓 메이킹 지원과 충분한 기술적 인프라 확보를 요구한다고 밝혔다. 이번에 추가된 4개 토큰은 이미 상장 로드맵에 포함돼 있던 5개 가상자산 목록에 합류하게 된다.

이는 코인베이스가 추진 중인 상장 절차 투명성 강화 정책의 일환으로, 로드맵 공개를 통해 시장 참여자들에게 사전 정보를 제공하려는 목적이 담겼다는 설명이다.

Assets added to the roadmap today: Raydium (RAY), Energy Dollar (ENERGY), Elsa (ELSA), and https://t.co/R8n0NEiQ4F (FUN) https://t.co/lyEugQo7Cv — Coinbase Markets 🛡️ (@CoinbaseMarkets) January 7, 2026

RAY와 ENERGY는 솔라나 기반 자산으로, 각각 SPL 토큰 형태로 발행됐다. RAY는 컨트랙트 주소 ‘4k3Dyjzvzp8eMZWUXbBCjEvwSkkk59S5iCNLY3QrkX6R’, ENERGY는 ‘ENERGYi1ApwBAtGLKaeLZ4hRGMuPu1EG8PQTV4EDqFsW’에서 운영되고 있다. 반면 ELSA와 FUN은 베이스(Base) 네트워크에서 구동된다. ELSA의 컨트랙트 주소는 ‘0x4B974e866746958FDc9471cC59bDb980a196b420’이며, FUN은 ‘0x16ee7ecac70d1028e7712751e2ee6ba808a7dd92’를 사용하고 있다.

정확한 토큰 컨트랙트 주소를 아는 것은 트레이더와 이용자 모두에게 필수적이다. 이를 통해 각 네트워크에서 자산을 정확히 식별할 수 있으며, 탈중앙화 거래소(DEX)에서의 온체인 거래는 물론 코인베이스와 같은 중앙화 거래소로의 입출금 과정에서도 오류를 방지할 수 있다.

이미 상장 로드맵에 포함돼 있던 다른 가상자산으로는 이뮤너파이(ImmuneFi, IMU), 센티언트(Sentient, SENT), 라이터(Lighter, LIGHTER), 브레비스(Brevis, BREV) 그리고 메가이더리움(MegaETH, MEGA) 등이 있다. 해당 토큰들은 모두 이더리움 기반 ERC 토큰이다.

코인베이스 상장 로드맵에 RAY·ENERGY·ELSA·FUN 추가

코인베이스는 상장 로드맵에 RAY, ENERGY, ELSA, FUN 등 4개 가상자산을 추가했다고 밝혔다. 거래 개시는 시장조성(MM) 지원과 충분한 기술 인프라 등 내부 기준을 충족한 이후 진행될 예정이다.

이 가운데 레이디움(Raydium, RAY)는 솔라나 생태계의 대표적인 탈중앙화 거래소로, 디파이라마 집계 기준 1월 7일 현재 총 예치자산(TVL) 약 15억 6000만 달러, 최근 30일 DEX 거래량 110억 달러를 기록하고 있다.

이번 추가는 코인베이스가 투명성 강화를 위해 운영 중인 상장 로드맵의 일환으로, 기존에 포함돼 있던 자산들과 함께 단계적 상장을 추진한다는 방침이다.

RAY는 레이디움 프로토콜의 거버넌스 및 보상 토큰으로, 현재 1.18 달러 선에서 거래되고 있다.

에너지 네트워크(Energy Network)는 솔라나 기반의 탈중앙화 물리 인프라 네트워크(DePIN)로, 에너지 자원을 효율적으로 조정하고 스마트한 에너지 사용 행동에 보상을 제공한다. 또 탈중앙화된 에너지 시장을 구축하겠다는 목표를 내세우고 있다. 이 프로젝트는 에너지 초과공급을 지향하는 기업 Fuse Energy가 개발했으며, 멀티코인 캐피탈(Multicoin Capital)과 Accel 등 유력 투자사들의 지원을 받고 있다.

ENERGY 토큰은 에너지 네트워크의 네이티브 유틸리티 및 보상 토큰으로 활용된다. 이용자들은 에너지 사용 최적화, 네트워크 참여 등 다양한 기여 활동을 통해 ENERGY 토큰을 획득할 수 있으며, 이는 디지털 보상 수단으로서 효율적인 에너지 행동을 유도한다. 또한 ENERGY 토큰은 네트워크 거버넌스와 운영 전반을 뒷받침하는 핵심 수단으로 기능한다.

스포츠펀(Sport.fun)은 베이스 블록체인 위에서 운영되는 온체인 판타지 스포츠 및 예측 플랫폼이다. 이용자들은 NFL, FIFA, 농구 리그 등 실제 스포츠 리그에 속한 선수들을 기반으로 한 분할 디지털 지분을 매수·매도·거래하며 경쟁에 참여할 수 있다.

이 플랫폼의 특징은 전통적인 판타지 스포츠 요소에 스킬 기반 게임, 예측 시장, 블록체인 메커니즘을 결합했다는 점이다. 이용자들은 선수 성과에 대한 예측과 전략적 선택을 통해 보상을 노릴 수 있으며, 모든 거래와 소유권 기록은 온체인에서 처리돼 투명성과 신뢰성이 확보된다.

스포츠펀은 중앙화된 운영자에 대한 신뢰 없이도 자산의 실질적 소유권과 자유로운 거래가 가능하도록 설계됐다. 이를 통해 기존 판타지 스포츠의 한계를 넘어, 스포츠 팬과 트레이더 모두를 아우르는 탈중앙화 스포츠 금융(dSportsFi) 모델을 제시하고 있다.

FUN 토큰은 플랫폼의 네이티브 암호화폐다. 플랫폼 내 거래와 수수료 결제는 물론 스테이킹, 게임 플레이 보상, 향후 거버넌스 기능까지 담당하는 핵심 수단으로 활용된다. 최근 정식 출시된 이 플랫폼은 2025년 12월 Legion과 크라켄(Kraken) 등에서 토큰 세일을 진행한 바 있다. 현재는 보상형 게임 플레이와 선수 지분 거래를 핵심 기능으로 내세우는 중이다.

한편 ELSA에 대한 정보는 아직 제한적이다. 베이스 네트워크 기반의 비교적 신규 또는 저인지도 토큰으로 보이며, 공식 프로젝트 웹사이트나 백서, 구체적인 토큰 활용 사례 등은 현재까지도 명확하게 보고된 바 없다. 이로 인해 시장에서는 ELSA의 실질적 용도와 향후 로드맵에 대해 추가 정보 공개를 기다리는 분위기다.

솔라나·베이스 생태계, 기관 자금 유입 기대감 확대

솔라나는 현재 기관 투자가들의 관심이 집중되는 중요한 시점을 맞고 있다. 최근에는 나스닥 상장사인 디파이 데브(DeFi Dev Corp)가 솔라나 네트워크에서 온체인 수익 농사에 자금을 배분하겠다고 공시하면서 시장의 주목을 받았다.

여기에 더해 모건스탠리(Morgan Stanley)는 비트코인과 솔라나 ETF 출시를 위한 신청서를 제출한 것으로 알려졌다. 이는 기관 투자자들이 규제된 방식으로 가상자산에 접근할 수 있는 통로를 확대하려는 움직임의 일환으로 해석된다.

한편 코인베이스가 운영하는 이더리움 레이어2 네트워크 베이스 역시 성장세를 이어가고 있다. 베이스는 2026년 목표로 ‘애브리싱 익스체인지(Everything Exchange)’로 도약하겠다는 전략 아래, 솔라나의 강력한 경쟁자로 부상할 가능성을 보이고 있다.

