하이퍼리퀴드 고래 투자자 제임스 윈, 비트코인 포지션 매도 후 이더리움 롱 포지션 매수

하이퍼리퀴드 거래소 데이터에 따르면 제임스 윈은 비트코인 가격이 9만 달러 선에 근접한 구간에서 롱 포지션을 매도했다.

실현 수익금은 25배 레버리지를 적용한 이더리움 롱 포지션을 매수하는데 사용됐다.

제임스 윈은 페페코인 롱 포지션을 유지하고 있으며, 상당한 수준의 평가이익을 기록하고 있다.

하이퍼리퀴드(Hyperliquid) 거래소에서 유명한 고래 투자자 제임스 윈(James Wynn)은 보유하고 있던 비트코인(BTC)을 수익 실현하며 매도했다. 그는 다음 투자처로 이더리움(ETH)을 선택하고 매수했다. 온체인 데이터에 따르면 제임스 윈은 암호화폐 시장에서 이탈한 것이 아니라 자금을 순환매하는 전략을 선택했다. 이는 주요 암호화폐의 가격 변동성에도 불구하고 암호화폐 시장에 대한 신뢰를 유지하고 있다는 것을 시사한다.

제임스 윈, 비트코인 매도하며 수익 확정

온체인 렌즈(Onchain Lens)가 공유한 하이퍼리퀴드 추적 데이터에 따르면 제임스 윈은 최근 비트코인 롱 포지션을 정리했다. 암호화폐 지갑과 연동된 공개 기록에 따르면 그는 해당 거래에서 약 8만 7,594달러(약 1억 2,692만원)의 수익을 실현했다.

이 같은 움직임은 비트코인 가격이 9만 달러(약 1억 3,041만 원) 선을 넘으면서 일어났다. 해당 가격대는 다수의 암호화폐 트레이더가 주요 저항 구간으로 인식하고 있는 가격대다. 온체인 세부 정보에 따르면 제임스 윈은 분할 매도가 아닌 단일 거래로 비트코인 포지션을 전량 정리했다.

제임스 윈은 비트코인 가격이 몇 주에 걸쳐 횡보하다가 9만 3,000달러(약 1억 3,475만 원)를 상회했을 때 진입한 롱 포지션을 정리한 것이다. 당시 제임스 윈은 높은 레버리지를 활용하여 120개가 넘는 비트코인을 보유하고 있었으며, 포지션 평가가치는 수백만 달러 규모였다.

암호화폐 시장 관측자들은 제임스 윈의 비트코인 매도 결정을 약세 전망으로 해석하고 있지는 않다. 오히려 비교적 양호한 상승 흐름 이후 수익을 실현한 선택으로 보고 있다. 심리적 가격대 인근에서 변동성이 커지는 상황이었는데, 포지션을 정리함으로써 하방 위험을 줄이고 다른 투자 기회를 위한 자금을 확보한 것으로 분석하고 있다.

하이퍼리퀴드 거래소 대시보드에 따르면 제임스 윈은 비트코인 포지션을 정리한 이후 숏 포지션으로 전환하지 않았다. 오히려 그는 전반적으로 중립적인 포지션을 유지했다. 하이퍼리퀴드 거래소가 2025년에 이용자 기반을 4배로 늘리면서 두드러진 성과를 발표한 것과 시점이 맞물린다.

하이퍼리퀴드 거래소는 사용자 수를 약 30만 명에서 140만 명으로 늘렸으며, 매출 역시 사상 최고치를 기록했다.

하이퍼리퀴드 지갑 활동, 이더리움 및 페페코인 투자 비중 부각

비트코인 포지션을 정리한 이후 제임스 윈은 하이퍼리퀴드 거래소에서 25배 레버리지를 적용한 이더리움 롱 포지션을 새로 구축했다. 이는 그가 단기적으로 비트코인보다 이더리움을 선호하고 있다는 것을 시사한다.

제임스 윈의 포지션이 업데이트된 시점에 이더리움 가격은 3,200달러(약 463만 원) 중반대에서 횡보하고 있다. 해당 구간은 단기 방향성을 가르는 핵심 가격대로 인식되고 있다.

제임스 윈은 이더리움과 함께 밈코인인 페페코인(PEPE)에 대해서도 레버리지를 활용한 롱 포지션을 유지하고 있다. 온체인 데이터에 따르면 해당 거래에서는 약 17만 2,000달러(약 2억 4,922만 원)의 평가이익이 발생한 상태다. 이 포지션은 이더리움 거래보다 더 낮은 레버리지 비율을 사용했지만, 여전히 높은 수준의 리스크를 수반한 투자로 평가된다.

이더리움과 페페코인에 동시에 투자한 포트폴리오는 알트코인과 고위험 자산으로의 자금 이동을 보여준다. 하이퍼리퀴드 자금 흐름을 추적하는 트레이더들은 제임스 윈의 과거 거래 이력이 단기 투자 심리에 영향을 준 사례가 많았던 만큼 이번 행보를 주의 깊게 지켜보고 있다.

현재까지 제임스 윈의 거래는 비트코인에서 완전히 관심이 이탈했다기보다는, 암호화폐 시장 전반에서 비트코인 외 자산의 모멘텀을 신뢰하고 있다는 신호로 해석된다. 코인스피커(Coinspeaker)는 2025년 11월, 세 명의 암호화폐 고래 투자자가 하이퍼리퀴드 거래소에서 총 1억 달러(약 1,449억 원)에 육박하는 롱 포지션을 구축하며 강세 전환에 나섰다고 보도한 바 있다.

