올해 1월 코인 범죄 피해액 3억 7천만 달러, 작년 1월 대비 4배 수준

코인 산업이 빠르게 발전하는 만큼, 가상화폐 범죄 피해도 늘어나 충격을 안겼다. 가상화폐 보안업체 서틱에 따르면, 1월 코인 해킹 및 사기로 인한 피해액은 3억 7천만 달러 수준이며, 이는 최근 1년 기준 가장 높은 규모라고 한다.

이는 가상화폐 사용자가 늘어나고, 디파이 같은 시스템이 대중의 관심을 사로잡으면서 따라오는 자연스런 현상이다. AI 에이전트 프레임워크 오픈클로의 경우, 가짜 토큰에 대한 경계 차원으로 커뮤니티에서 가상화폐 언급을 금지하기도 했다.

늘어나는 소셜 엔지니어링 스캠

최근 가장 문제가 되고 있는 스캠 수법에는 소셜 엔지니어링 사례가 있다. 이는 디앱이나 프로토콜 자체의 결함이 아니라, 소셜 미디어에 가짜 정보를 뿌리고 사용자 실수를 유도하는 방식이다.

최근 문제가 된 사례에는 유니스왑 사칭 광고가 있다. 공격자는 먼저 위조 사이트를 생성하고, 유니스왑 관련 키워드 광고를 구매한다. 그러면 관련 키워드 검색 결과 상단에 위조 사이트가 노출되므로, 피해자들의 의심 없는 클릭을 유도하게 되는 것이다.

이러한 위조 사이트는 탈중앙화 거래소를 사칭하므로, 피해자들은 의심 없이 지갑 정보를 입력하게 된다. 피해자 보고에 따르면, 개인당 수십만 달러 상당의 피해도 발생했다.

시바이누 관련 스캠도 발생하여 경각심을 일으켰다. 시바이누는 스캠 피해자를 돕기 위한 복구 시스템을 출시했는데, 이 조치가 오히려 스캠 전략의 목적으로 악용된 것이다. 공격자들은 아직 공식 출시되지 않은 수스 토큰을 미끼 삼아 가짜 사이트를 노출 시도한 것으로 밝혀졌다. 시바이누 마케팅 담당자 루시는 직접 이 문제를 언급하기도 했다.

올해 1월 해킹 피해 수준은 3억 7천만 달러에 달하며, 이는 11개월 사이 최대 수준이다. 여기서 소셜 엔지니어링 수법으로 발생한 피해액은 2억 8천만 달러로, 이는 전체 75% 비중을 의미한다.

암호화폐 스캠, 어떻게 대비하나?

암호화폐 보안은 오늘날 중대한 사안 중 하나이며, 많은 기업들이 보안 능력에 중점을 두며 나날이 발전하고 있다. 하지만 정작 사용자가 안전한 보안 지침을 따르지 않는다면, 소셜 엔지니어링의 피해자로 얼마든지 전락할 수 있다. 그렇다면 사용자는 평소 어떻게 행동해야 할까?

항상 링크를 더블체크할 필요가 있다. 소셜 미디어에 올라온 글들을 전부 의심하는 습관을 지니는 것이 좋다. 소셜 미디어에는 사칭 계정들이 난무한다. 따라서 관심 있는 프로젝트의 링크가 올바른 링크인지 더블체크할 필요가 있으며, 특히 개인정보를 입력해야 하는 상황이라면 더욱 그렇다.

올바른 링크는 코인마켓캡 같은 정보 사이트를 통해 확인할 수 있다. 코인마켓캡에 접속하여, 궁금한 코인을 검색하고 단독 페이지로 이동한다. 그러면 해당 코인 페이지의 좌측에서 공식 웹사이트와 SNS 계정 링크를 확인할 수 있다.

코인 지갑 시드구문은 절대로 온라인에 입력해서는 안된다. 그 어떤 플랫폼도 사용자에게 시드구문을 직접 요구하지 않는다. 만약 그러한 페이지가 있다면, 스캠을 의심하는 것이 좋다. 또한 시드구문은 평소 종이 같은 오프라인 방식으로 보관하는 것이 원칙이다.

유니스왑 같은 거래 플랫폼을 사용하고자 한다면, 직접 주소를 입력해서 접속하고, 그것을 북마크해 두는 것이 좋다. 만약 무료 에어드랍 정보가 있다면, 무조건 참여하기보다는 정보를 더블체크하기 바란다. 일반적으로 바이낸스 같은 유명 플랫폼과 합동으로 진행되는 경우가 많으므로, 다양한 매체를 통해 에어드랍 진위 여부를 확인하는 것이 가능하다.

마지막으로, 믿을 수 있는 플랫폼에서 코인 정보를 얻는 것이 좋다. 소셜 미디어에는 다양한 코인들이 바이럴 되어 좋은 기회를 빨리 접할 수 있지만, 그만큼 스캠 위험성이 높은 편이다. 신뢰할 수 있는 코인 정보를 접하고 싶다면, 본지 전문가들이 집필한 프리세일 코인 또는 신규 코인 가이드를 참고하기 바란다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.