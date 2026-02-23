비트코인 보유 기업 스트래티지(구 마이크로스트래티지)의 마이클 세일러 회장이 회사의 100번째 비트코인 추가 매수가 임박했음을 시사했다. 이는 2020년 8월부터 시작된 비트코인 축적 캠페인의 중요한 운영적 이정표로 기록될 전망이다. 현재 71만 131개의 비트코인을 보유 중인 스트래티지는 최근의 시장 변동성에도 불구하고 12주 연속 매수를 집행하며 공격적인 자산 확보 전략을 유지하고 있다.

세일러 회장은 지난 토요일 자신의 엑스(X) 계정에 포트폴리오 추적 데이터를 공유하며 거래가 임박했음을 알렸다. 이는 그가 증권거래위원회(SEC)에 공식 공시를 제출하기 전 자주 사용하는 긴밀한 소통 방식이다.

스트래티지의 비트코인 재무 현황: BTC 축적의 이정표

세일러 회장은 사회관계망서비스 게시물에 ‘오렌지 센추리(The Orange Century)’라는 문구와 함께 스크린샷을 올리며 100번째 거래 횟수를 시사했다. 세일러 회장이 말한 오렌지는 비트코인 매수를 의미한다. 기업 내부 데이터에 따르면 스트래티지는 현재까지 총 99차례의 비트코인 매수를 완료했다. 약 6년 전 2억 5천만 달러의 초기 자본 배분을 시작한 이래, 회사는 기업 구조를 개편하며 세계 최대의 비트코인 보유 상장사로 거듭났다.

이정표에 도달하기까지의 과정에서 큰 변동성도 겪었다. 최근의 시장 움직임은 회사의 대차대조표에 압박을 가했다. 2025년 4분기 기준 비트코인 가치 하락으로 인한 124억 달러의 손실이 보고되며 시가평가 회계 방식에 따른 위험이 부각되었으나, 회사 측은 흔들림 없이 매수 전략을 지속했다. 스트래티지는 단기적인 법정화폐 가치 평가보다 주당 비트코인 수량을 늘리는 지표를 우선순위에 두고 있다.

시장 변동성 속 기업 재무 원칙 고수

100번째 매수 임박 소식은 어려운 가격 환경 속에서 나왔다. 데이터에 따르면 스트래티지의 비트코인 평균 매수 단가는 약 7만 6,027달러다. 최근 비트코인 가격이 이 수준을 밑돌면서 회사의 재무 상태는 사실상 미실현 손실 구간에 진입했으며, 이는 2022년의 하락장을 떠올리게 한다.

가격 흐름에도 불구하고 이 회사는 전환사채와 우선주 발행으로 조달한 자금을 활용해 보유량을 확대해 왔다. 2026년 2월 중순에도 2,400개 이상의 비트코인을 추가로 사들였다. 이러한 움직임은 다른 기업 채택 사례에서도 확인된다. 아시아 기업인 메타플래닛이 시장 급락에도 비트코인 매수를 지속하겠다고 확언한 사례는 기업 재무 현장에서 나타나는 유사한 확신을 보여준다.

시장 분석가들은 스트래티지가 우선주와 채무 발행을 통해 매수 자금을 조달함으로써 포지션을 레버리지화했다고 분석했다. 이는 이자 상환 의무와 관련된 위험을 수반한다. 세일러 회장의 예고 이후 100번째 매수 확인에 대한 투자자들의 기대감이 반영되며 스트래티지의 주가는 6% 상승했다.

지속적인 기관 수요가 시장에 미치는 영향

스트래티지의 지속적인 행보는 변동성을 위기 신호가 아닌 축적 기회로 보는 기관들의 강력한 확신을 나타낸다. 기업 부문의 활동이 활발해지면서 수요의 하한선이 형성되는 중이다. 최근 트론 창립자 저스틴 선이 1억 달러 규모의 비트코인 매수 의사를 밝힌 점은 상장 기업들과 더불어 고액 자산가들의 유동성이 시장에 계속 유입되고 있다는 점을 입증한다.

비트코인 채택 범위는 기업을 넘어 국가 기관으로까지 확대되는 양상이다. 아부다비 정부 기금이 비트코인을 매수했다는 소식은 디지털 자산이 예비 통화 구성 요소로서 지정학적 변화를 맞이하고 있음을 나타낸다. 스트래티지가 13주 연속 매매 기록을 이어갈 것으로 예상되는 가운데, 시장은 100번째 매수의 구체적인 규모에 대한 공식 발표를 기다리고 있다.

