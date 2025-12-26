2025년 암호화폐 파생상품 거래 86조 달러 돌파, 청산 규모는 1,500억 달러 넘어

핵심 내용

코인글래스 보고서에 따르면 2025년 암호화폐 파생상품 거래 규모는 약 86조 달러에 달했으며, 일평균 거래대금은 약 2,650억 달러로 집계됐다.

바이낸스는 연간 25조 900억 달러의 거래를 처리했으며, 글로벌 거래소 1위로 전체 거래량의 29.3%를 차지했다.

암호화폐 파생상품 시장 구조는 개인 투자자의 단기 투기 중심에서 현물 ETF 기반 기관 투자자의 헷지 거래와 베이시스 트레이딩이 주도하는 형태로 전환됐다.

2025년 암호화폐 파생상품 시장의 연간 거래 규모는 약 86조 달러(약 12경 7,280조 원)에 달했다. 이는 기관 투자자 유입과 전례 없는 시장 스트레스 테스트가 동시에 일어난 한 해였음을 시사한다. 코인글래스(CoinGlass)의 최신 보고서에 따르면, 파생상품 시장의 일평균 거래대금은 약 2,650억 달러(약 392조 2,000억 원)로 집계됐다. 가격 형성이 현물보다 파생상품 중심으로 이뤄지는 구조도 확고해졌다.

바이낸스(Binance)는 연간 25조 900억 달러(약 3경 7,133조 원)의 거래대금을 처리하며 글로벌 시장 점유율 29.3%로 1위 자리를 유지했다. OKX, 바이비트(Bybit), 비트겟(Bitget)으로 구성된 2위 거래소 그룹과의 경쟁도 치열했다. 상위 4개 거래소의 합산 점유율은 약 62.3%에 이르렀다. 암호화폐 시장 구조는 개인 투자자 중심의 높은 레버리지 거래 환경에서 벗어나, 기관 투자자의 헷지 거래, 현물과 선물 가격 차이를 활용한 베이시스 트레이딩, 그리고 상장지수펀드(ETF) 관련 자금 흐름이 주도하는 형태로 근본적인 변화가 있었다.

시스템 리스크 시험대 오른 암호화폐 파생상품 시장, 구조적 취약성 드러나

암호화폐 시장이 성숙해지는 과정에서 더 복잡한 레버리지 구조가 만들어졌다. 동시에 새로운 시스템 리스크도 함께 노출됐다. 2025년 한 해 동안 강제 포지션 청산 규모는 약 1,500억 달러(약 222조 원)로 추산되며, 암호화폐 시장은 여러 차례 극심한 변동성을 겪었다.

코인글래스(CoinGlass) 보고서에서 “2025년에 발생한 극단적인 사건들은 기존 증거금 시스템과 청산 규칙, 그리고 거래소 간 리스크 전이 구조에 대해 전례 없는 규모의 스트레스 테스트를 가했다”고 밝혔다.

10월에는 단일 디레버리징 국면이 발생했으며, 이는 도널드 트럼프(Donald Trump) 대통령이 중국산 수입품에 100% 관세를 부과하겠다고 발표한 것이 주요 요인으로 꼽혔다. 해당 발언으로 단 이틀 만에 190억 달러(약 28조 1,200억 원)가 넘는 포지션이 청산 당했다.

기관 자금 유입으로 암호화폐 파생상품 시장 구조 재편

또한, 암호화폐 현물 ETF를 통해 유입된 기관 자금이 암호화폐 시장 구조를 영구적으로 바꿔놨다. 시카고상품거래소(CME: Chicago Mercantile Exchange)는 비트코인(BTC) 파생상품 시장에서 지배력을 굳히며, 여러 기간 동안 선물 미결제약정(open interest) 규모에서 바이낸스를 앞질렀다. 이는 기관 투자자들이 헷지와 베이시스 트레이딩을 위해 규제된 시장을 선호했기 때문이다.

거래량 측면에서는 아직 바이낸스가 우위를 차지하고 있지만, 시카고상품거래소가 미결제약정에서 주도권을 확보했다는 점은 구조적인 전환을 시사한다. 암호화폐 파생상품 시장은 더 이상 독립적인 시장이 아니며, 거시경제 변수에 민감하게 반응하는 시장으로 변모했다. 10월 관세 이슈로 일어난 암호화폐 급락 사례에서 볼 수 있듯이, 복잡한 레버리지 연결 고리는 연쇄적인 청산을 유발할 수 있는 환경을 만들고 있다.

