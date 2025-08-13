[실시간] 오늘의 암호화폐 속보: 이더리움 가격 4,700달러 돌파하며 4년만에 최고권... 리플·솔라나·체인링크 알트코인 동반 상승

이더리움이 2025년 들어 새로운 신고가를 경신하며 암호화폐 시장의 분위기를 주도하고 있다. 주요 거래소에서 ETH는 장중 한때 4,700달러 선을 돌파하며 최고권에 근접했고, 이 여파로 리플(XRP), 솔라나(SOL), 체인링크(LINK) 등 주요 알트코인 가격도 동반 상승했다. 전문가들은 최근의 급등세가 기관 투자자 유입과 블록체인 네트워크 업그레이드 기대감이 맞물린 결과라고 분석한다.

알트코인 전반의 상승세도 뚜렷하다. 리플은 대규모 온체인 거래량 증가와 함께 5% 이상 올랐고, 솔라나는 디파이(DeFi) 생태계 확장 소식에 힘입어 15% 상승률을 기록했다. 체인링크 역시 930억 달러 규모의 디파이 예치금 기록이 호재로 작용하며 강세를 이어가고 있다. 시장 전문가들은 비트코인 조정 국면에서도 알트코인의 독자적 모멘텀이 형성되고 있어, 단기 변동성 속에서도 투자자 관심이 계속될 가능성이 높다고 보고 있다.