[실시간] 오늘의 암호화폐 속보: 이더리움 가격 4,700달러 돌파하며 4년만에 최고권... 리플·솔라나·체인링크 알트코인 동반 상승

본 작가는 Caltech에서 블록체인 기술과 분산 시스템을 주제로 석사 과정을 마쳤습니다. 지난 6년간 글로벌 핀테크 스타트업 및 Web3 프로젝트에서 스마트 컨트랙트 개발, 체인 간 호환성, 그리고 L2 확장성 솔루션 분야에 몸담아 왔습니다. 현재는 암호화폐와 탈중앙화 기술의 실제 활용 가능성과 산업적 영향에 대한 분석 콘텐츠를 전문적으로 작성하고 있으며, 기술적 깊이와 시장 흐름을 함께 다룰 수 있는 드문 전문 필진으로 활동 중입니다. 기술 문서뿐만 아니라 정책 변화, 온체인 데이터 분석, 토크노믹스 설계 관련 글을 통해 독자들이 실질적인 투자 판단과 기술 이해에 도움을 받을 수 있도록 균형 잡힌 정보를 제공합니다.
이더리움이 2025년 들어 새로운 신고가를 경신하며 암호화폐 시장의 분위기를 주도하고 있다. 주요 거래소에서 ETH는 장중 한때 4,700달러 선을 돌파하며 최고권에 근접했고, 이 여파로 리플(XRP), 솔라나(SOL), 체인링크(LINK) 등 주요 알트코인 가격도 동반 상승했다. 전문가들은 최근의 급등세가 기관 투자자 유입과 블록체인 네트워크 업그레이드 기대감이 맞물린 결과라고 분석한다.
알트코인 전반의 상승세도 뚜렷하다. 리플은 대규모 온체인 거래량 증가와 함께 5% 이상 올랐고, 솔라나는 디파이(DeFi) 생태계 확장 소식에 힘입어 15% 상승률을 기록했다. 체인링크 역시 930억 달러 규모의 디파이 예치금 기록이 호재로 작용하며 강세를 이어가고 있다. 시장 전문가들은 비트코인 조정 국면에서도 알트코인의 독자적 모멘텀이 형성되고 있어, 단기 변동성 속에서도 투자자 관심이 계속될 가능성이 높다고 보고 있다.