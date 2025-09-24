[실시간] 비트코인 가격 11만3천 달러 하회…이더리움·솔라나·리플 등 알트코인 급락

2025년 9월 24일 오전 기준 비트코인(BTC)은 11만 3,000달러 아래에서 거래되며 약세 흐름을 이어가고 있다.

코인마켓캡(CoinMarketCap) 집계에 따르면 이더리움(ETH), 솔라나(SOL), 리플(XRP), 라이트코인(LTC) 등 주요 알트코인도 동반 하락세를 보였고, 시장 공포·탐욕 지수는 39(공포)로 나타났다. 암호화폐 전체 시가총액은 3조 8,800억 달러까지 내려앉았다.

대부분 코인이 약세를 보인 가운데, 신규 토큰 ASTER는 24시간 기준 27% 급등하며 시장의 시선을 끌었다. 반면 전날 가장 큰 상승 종목이었던 0G는 하루 만에 11% 하락하여 가격 상승폭을 반환했다.

