Coinspeaker

© 2025 Coinspeaker LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

[실시간] 비트코인 가격 11만3천 달러 하회…이더리움·솔라나·리플 등 알트코인 급락

비트코인이 11만3천 달러 아래로 하락하자 주요 알트코인도 하락세를 보이고 있다. 09월 24일 실시간 암호화폐 시장 동향을 확인하자.

Jiwoo Jeong 작성자 Jiwoo Jeong 작성일 1 min 소요
[실시간] 비트코인 가격 11만3천 달러 하회…이더리움·솔라나·리플 등 알트코인 급락

2025년 9월 24일 오전 기준 비트코인(BTC)은 11만 3,000달러 아래에서 거래되며 약세 흐름을 이어가고 있다.

코인마켓캡(CoinMarketCap) 집계에 따르면 이더리움(ETH), 솔라나(SOL), 리플(XRP), 라이트코인(LTC) 등 주요 알트코인도 동반 하락세를 보였고, 시장 공포·탐욕 지수는 39(공포)로 나타났다. 암호화폐 전체 시가총액은 3조 8,800억 달러까지 내려앉았다.

비트코인, 알트코인 시장 가격 동향

대부분 코인이 약세를 보인 가운데, 신규 토큰 ASTER는 24시간 기준 27% 급등하며 시장의 시선을 끌었다. 반면 전날 가장 큰 상승 종목이었던 0G는 하루 만에 11% 하락하여 가격 상승폭을 반환했다.

더보기 – 현재 가장 주목받는 신규 코인 순위는?

뉴스, 암호화폐 뉴스
Jiwoo Jeong
암호화폐 전문 기자 Jiwoo Jeong

본 작가는 <a href="https://www.caltech.edu/">Caltech</a>에서 블록체인 기술과 분산 시스템을 주제로 석사 과정을 마쳤습니다. 지난 6년간 글로벌 핀테크 스타트업 및 Web3 프로젝트에서 스마트 컨트랙트 개발, 체인 간 호환성, 그리고 L2 확장성 솔루션 분야에 몸담아 왔습니다. 현재는 암호화폐와 탈중앙화 기술의 실제 활용 가능성과 산업적 영향에 대한 분석 콘텐츠를 전문적으로 작성하고 있으며, 기술적 깊이와 시장 흐름을 함께 다룰 수 있는 드문 전문 필진으로 활동 중입니다. 기술 문서뿐만 아니라 정책 변화, 온체인 데이터 분석, 토크노믹스 설계 관련 글을 통해 독자들이 실질적인 투자 판단과 기술 이해에 도움을 받을 수 있도록 균형 잡힌 정보를 제공합니다.

Share:
관련 기사