[실시간] 비트코인 가격 11만3천 달러 하회…이더리움·솔라나·리플 등 알트코인 급락

본 작가는 <a href="https://www.caltech.edu/">Caltech</a>에서 블록체인 기술과 분산 시스템을 주제로 석사 과정을 마쳤습니다. 지난 6년간 글로벌 핀테크 스타트업 및 Web3 프로젝트에서 스마트 컨트랙트 개발, 체인 간 호환성, 그리고 L2 확장성 솔루션 분야에 몸담아 왔습니다. 현재는 암호화폐와 탈중앙화 기술의 실제 활용 가능성과 산업적 영향에 대한 분석 콘텐츠를 전문적으로 작성하고 있으며, 기술적 깊이와 시장 흐름을 함께 다룰 수 있는 드문 전문 필진으로 활동 중입니다. 기술 문서뿐만 아니라 정책 변화, 온체인 데이터 분석, 토크노믹스 설계 관련 글을 통해 독자들이 실질적인 투자 판단과 기술 이해에 도움을 받을 수 있도록 균형 잡힌 정보를 제공합니다.
2025년 9월 24일 오전 기준 비트코인(BTC)은 11만 3,000달러 아래에서 거래되며 약세 흐름을 이어가고 있다.
코인마켓캡(CoinMarketCap) 집계에 따르면 이더리움(ETH), 솔라나(SOL), 리플(XRP), 라이트코인(LTC) 등 주요 알트코인도 동반 하락세를 보였고, 시장 공포·탐욕 지수는 39(공포)로 나타났다. 암호화폐 전체 시가총액은 3조 8,800억 달러까지 내려앉았다.
대부분 코인이 약세를 보인 가운데, 신규 토큰 ASTER는 24시간 기준 27% 급등하며 시장의 시선을 끌었다. 반면 전날 가장 큰 상승 종목이었던 0G는 하루 만에 11% 하락하여 가격 상승폭을 반환했다.
