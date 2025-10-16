[실시간] 코인 급락 이후 리플 전망 – 리플, 타 알트코인 대비 상승 가능성은?

지난주 발생한 대규모 청산 사태 이후 암호화폐 시장이 서서히 안정을 되찾고 있다. 특히 리플(XRP)은 급락장에서 2.32달러까지 밀렸다가, 현재 2.41달러선에서 거래되고 있다. 투자자들 사이에서는 “이제 리플을 다시 매수해야 할 때인가?”라는 질문이 제기되고 있다.

현재 리플 가격은 바이낸스와 빗썸 간 약 7%의 가격 차이, 즉 높은 김치 프리미엄(김프) 현상이 유지되고 있다. 이러한 현상은 시장이 과열되거나 자본 유입이 불균형할 때 자주 나타나며, 특히 글로벌 시장보다 국내 투자심리가 과도하게 낙관적일 때 발생한다. 이번 급락 이후에도 김프가 해소되지 않고 유지되고 있다는 점은, 국내 투자자들의 단기적 기대심리가 여전히 강하지만 동시에 변동성 리스크가 크다는 신호로 해석된다.

일부 전문가들은 이번 조정이 오히려 리플의 중장기 상승세를 위한 발판이 될 수 있다고 보고 있다. XRP는 주요 지지 구간에서 반등하며 기술적 강세 신호를 보여줬고, 단기적으로 2.8달러, 중기적으로는 3.5달러 돌파 시도가 이어질 가능성이 높다는 분석이 나온다. 다만, 일부 시장 참여자들은 리플의 상승 여력이 비트코인이나 신규 알트코인보다 제한적일 수 있다는 점을 지적한다.

한편, 시장에서는 리플보다 더 강한 상승 모멘텀을 보이는 코인에도 관심이 쏠리고 있다. 그중 대표적인 프로젝트로는 최근 급부상 중인 비트코인 하이퍼(Bitcoin Hyper, $HYPER)가 꼽힌다. $HYPER는 비트코인 블록체인의 확장성을 개선하기 위해 설계된 레이어2 솔루션으로, 솔라나 가상머신(SVM)을 통합해 거래 속도와 효율성을 극대화했다. 이를 통해 비트코인 네트워크 위에서 디파이(DeFi), DAO, 스테이킹 등 다양한 Web3 서비스를 구현할 수 있는 것이 특징이다.

현재 HYPER는 프리세일에서 2,380만 달러라는 이례적으로 높은 금액을 모금했으며, 이는 투자자들의 높은 관심도를 보여준다.

