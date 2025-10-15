BONK 가격 전망: 밈코인 피바람에 대형 트레이더 붕괴… 다음 반등 조건은

밈코인 시장의 유동성 취약성이 드러난 이번 폭락은, 동시에 밈 토큰 봉크(BONK)를 장기적으로 믿는 투자자들에게는 잠재적 기회를 보여주기도 했다.

유명 봉크 트레이더, 1,500만 달러 규모 손실

일명 봉크 가이로 알려진 대형 투자자 유니피시에스(Unipcs)는, 극심한 변동성으로 봉크(BONK)와 파트코인(FARTCOIN) 레버리지 포지션이 모두 청산되면서 1,500만 달러(약 213억 3,300만 원)의 손실을 입었다고 밝혔다.

비트코인(BTC)과 이더리움(ETH)은 약 13% 하락에 그쳤지만, 알트코인과 밈 토큰은 몇 분 만에 70%~99%까지 급락했다.

'the LORD gave, and the LORD hath taken away; blessed be the name of the LORD' — Job 1:21 yesterday's liquidation event is the most brutal i've witnessed in my time in crypto i got wiped out on ALL my perps positions literally everything eight figures: $30 million+ at peak… pic.twitter.com/EvOmaZT0rZ — Unipcs (aka 'Bonk Guy') 🎒 (@theunipcs) October 11, 2025

이번 사태는 주로 중앙화 거래소에서 발생했으며, 이는 전반적인 시장 붕괴라기보다 유동성 문제나 마켓메이커 오류에 가까웠음을 시사한다.

보도에 따르면, 스톱로스(손실 제한) 주문이 작동하지 않았고, 마진 추가도 불가능했으며, 연쇄 청산이 손실을 더욱 가속화했다.

유니피시에스는 이번 손실에도 불구하고 낙관적인 입장을 유지했다. 그는 레버리지를 줄이고, 리스크 관리 체계를 강화하며, 거래소 차원의 장애로부터 포지션을 보호하는 방식으로 트레이딩 프레임워크를 재정비할 계획이라고 밝혔다.

또한, 4분기 회복 랠리 가능성과 암호화폐 장기 사이클에서의 수익 잠재력에 대해 자신감을 보였다.

BONK 가격 분석: 대규모 반등 준비 신호?

솔라나(Solana)에서 가장 변동성이 큰 밈 토큰 중 하나인 봉크(BONK)가 장기 하락세 이후 중요한 매집 구간에 진입했다.

주간 차트를 보면, BONK는 현재 0.000015달러(약 0.021원) 부근에서 거래되고 있으며, 하락 쐐기형 패턴을 형성 중이다. 이 패턴은 종종 주요 반전 신호로 작용한다.

최근 가격은 0.000010~0.000012달러(약 0.014~0.017원) 구간의 장기 지지선을 재시험했는데, 과거 이 구간에서 강한 반등이 발생한 바 있다.

RSI(상대강도지수)는 약 42 수준으로, BONK가 과매도 영역에 근접하고 있음을 시사하며, MACD(이동평균 수렴·발산 지표)는 평탄화되고 있어 약세 피로감을 보여준다.

만약 매수 세력이 이 핵심 지지선을 방어하고 BONK가 0.000020달러(약 0.028원) 부근의 하락 저항선을 돌파할 경우, 다음 주요 목표가는 0.00010달러(약 0.142원)로, 현재 수준에서 약 539% 상승 가능성을 나타낸다.

반대로 0.000010달러(약 0.014원) 위를 유지하지 못하면, 장기 매수세가 진입하기 전 추가로 30~40% 조정이 발생할 수 있다.

저점을 노릴 기회

역사적으로, 극단적인 하락장은 유동성이 안정되고 시장 심리가 회복되면 큰 폭의 반등으로 이어진 사례가 많았다.

솔라나 생태계와 연계된 봉크는 개발자 활동과 개인 투자자 참여가 늘어나고 있어, 다소 투기적이지만 회복 가능성을 뒷받침하는 기반을 제공한다.

신중한 투자자라면, 이는 잠재적 시장 반등을 앞둔 전형적인 ‘저가 매수(buy-the-dip)’ 기회가 될 수 있다.

BONK 매수 기회는 막바지, 스노터(SNORT) 프리세일 눈에 띄는 상승세

BONK 매수 기회가 서서히 닫히고 있는 가운데, 스노터(SNORT)는 텔레그램 기반 트레이딩 도구 시장에 새롭게 진입하며 사용자들이 암호화폐를 사고, 팔고, 관리하는 방식을 간소화하는 것을 목표로 하고 있다.

스노터는 빠르고 저렴한 거래 수수료를 자랑하는 솔라나에서 먼저 출시되며, 곧 이더리움(Ethereum), BNB 체인(BNB Chain), 기타 주요 네트워크로 확장할 계획이다.

복잡한 브라우저 확장 프로그램이나 외부 지갑 없이도 채팅하듯 간편하게 거래할 수 있도록 하는 것이 목표다.

특히, 현재 진행 중인 프리세일에는 이미 약 470만 달러(약 66억 8,528만 원)의 자금이 모이며 커뮤니티의 강력한 지지를 받고 있다.

SNORT 토큰은 현재 0.1079달러(약 153원)에 거래되고 있으며, 다음 가격 인상까지 5일이 남아 있다.

스노터 봇(Snorter Bot)을 이용하면 사용자는 몇 초 만에 암호화폐 지갑을 생성하거나 연결하고, 토큰을 즉시 거래하며, 텔레그램을 벗어나지 않고 자동 매수·매도 주문까지 설정할 수 있다.

이 플랫폼은 거래 속도와 안전성을 모두 중시하며, 스캠이나 거래 실패 위험을 줄이면서 솔라나에서 가장 낮은 수수료 구조 중 하나를 유지한다.

생태계를 지원하는 토큰은 SNORT로, 플랫폼 내 프리미엄 기능을 구동한다.

토큰 보유자는 거래 수수료 할인, 고급 트레이딩 도구 접근, 연 108% 스테이킹 보상 혜택을 누릴 수 있다.

스노터를 구매하려면 스노터 공식 웹사이트를 방문하고, 베스트 월렛(Best Wallet)과 같은 지원되는 지갑을 연결하면 된다.

보유 중인 암호화폐를 교환하거나 직불카드/신용카드를 사용하여 스노터 토큰을 구매할 수 있다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.