싱가포르 최대 은행 DBS, XRP 레저 기반 토큰화 자산 거래 개시

DBS는 디지털 거래소에 프랭클린템플턴의 토큰화 펀드와 리플의 스테이블코인을 상장할 예정이다.

이번 협업을 통해 기관 투자자들은 XRP 레저 기반 자산을 거래하고 수익을 창출할 수 있게 된다.

온체인 실물자산(RWA)의 총 가치가 300억 달러를 넘어섰다.

DBS 그룹이 자산운용사 프랭클린 템플턴(Franklin Templeton) 및 리플(Ripple)과 협력하여 XRP 레저(XRP Ledger) 기반의 토큰화 자산에 대한 기관 투자 거래를 본격화한다. 싱가포르 최대 상업은행인 DBS는 9월 18일 이 같은 파트너십을 공식 발표하며, 자사 디지털 자산 거래소(DBS Digital Exchange)에 프랭클린 템플턴의 머니마켓 펀드 토큰 ‘sgBENJI’와 리플의 스테이블코인 ‘RLUSD’를 상장할 계획이라고 밝혔다.

DBS는 이를 통해 기관 투자자들이 두 자산 간 자유로운 스왑 거래를 수행할 수 있도록 지원하며, 수익 창출(yield earning)이 가능한 환경을 제공할 예정이다. 프랭클린 템플턴과 리플이 발행하는 두 자산은 모두 XRP 레저 블록체인 기반으로, 빠른 처리 속도와 낮은 수수료, 고도화된 보안성을 특징으로 한다.

RWA 시장 본격 진입… sgBENJI는 대출 담보 활용도 논의 중

로이터(Reuters) 통신 보도에 따르면, 이번 협업은 시장 유동성과 효율성 제고를 목표로 한다. DBS는 sgBENJI 토큰을 기관 대출 상품의 담보 자산으로 활용하는 방안도 검토 중인 것으로 전해졌다. 전통 금융 시스템과 블록체인 기술의 융합 가능성이 현실화하는 흐름이다.

이번 발표는 글로벌 금융권이 토큰화된 실물 자산(Real-World Assets, RWA)에 주목하는 가운데 나왔다. DBS는 지난 8월에도 이더리움 기반 구조화 노트를 발행하며 RWA 사업 확장에 나선 바 있다.

프랭클린템플턴은 이미 RWA 분야에서 활발한 활동을 전개하고 있다. 이들이 운용 중인 ‘프랭클린 온체인 US 정부 통화 펀드(Franklin OnChain US Goverment Money Fund)’는 토큰화된 형태(BENJI)로 유통되고 있으며, 현재 약 7억 3,600만 달러 규모의 자산을 보유 중이다. 이는 현재 시장에서 가장 큰 토큰화 펀드 중 하나로 꼽힌다.

이번 DBS 및 리플과의 파트너십은 프랭클린템플턴의 RWA 생태계 확장 전략의 연장선으로, 최근 바이낸스와의 디지털 자산 상품 공동 개발 협력 소식과도 맞물린다.

한편 리플은 최근 2,500만 달러를 투입해 RLUSD 스테이블코인 생태계 확장에도 속도를 내고 있다. RLUSD는 리플이 직접 발행한 스테이블코인으로, 고정된 가치와 빠른 결제 처리를 강점으로 하며, 이번 DBS 플랫폼 상장을 계기로 실제 금융 거래에서 활용도가 한층 확대될 것으로 기대된다.

블록체인 플랫폼 rwa.xyz 데이터에 따르면, 온체인 기반 RWA의 총 시장 가치는 최근 302억 달러를 돌파했다. 불과 한 달 전 대비 10% 이상 증가한 수치로, 기관 투자자들과 금융 기업들이 토큰화 실물 자산을 본격적으로 채택하고 있음을 보여준다.

RWA 자산은 특정 체인에 국한되지 않고 이더리움, 폴리곤, 솔라나 등 다양한 네트워크로 확산되고 있다. 특히 이더리움은 91억 달러, 폴리곤은 11억 달러 이상의 RWA 자산을 처리하고 있는 것으로 나타났다. 이는 해당 네트워크들이 스마트 계약, 탈중앙화 금융, 기업 도입 측면에서 성숙한 인프라를 제공하고 있음을 방증한다.

리플 기반 자산 생태계, 금융권 주류 진입 가속화

DBS, 프랭클린템플턴, 리플의 이번 파트너십은 토큰화 자산이 기존 금융 시스템 안으로 빠르게 편입되고 있음을 보여주는 상징적 사례로 평가된다. 특히 XRP 레저에서 직접 발행되고 거래되는 자산이 실제로 은행권 대출 담보나 수익 상품으로 활용되기 시작하면서, 암호화폐와 전통 금융의 경계가 점차 허물어지고 있다.

리플은 이번 협업을 통해 송금 네트워크를 넘어, 스테이블코인, 자산 토큰화, 기관 금융 연계라는 핵심 영역에서도 경쟁력을 확보하게 됐다. DBS와 같은 대형 금융 기관이 XRP 기반 자산을 적극 채택함에 따라, 리플 생태계는 글로벌 RWA 시장의 핵심 축으로 자리매김할 가능성이 커지고 있다.

