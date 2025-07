도지코인으로 불붙은 밈코인 랠리… 기가차드도 13% 급등

도지코인이 다시 한 번 밈코인 랠리의 선두 주자로 나서며 지난 7일간 30% 이상 상승해 [NC]를 기록했고, 일일 거래량도 68% 이상 급증하여 64억 달러를 넘어섰다.

최근 주목받고 있는 기가차드(GIGA)도 지난 24시간 동안 13% 이상 급등하며 강한 상승세를 보여주고 있다.

시가총액 기준, 밈코인 1위를 기록하고 있는 도지코인이 오늘 8.41% 상승하며 다시 한 번 시장의 주목을 받고 있다. 가격은 0.2720달러까지 올랐고, 일일 거래량도 64억 달러로 급증하며 강한 매수세를 보여주고 있다.

최근 밈코인 전반의 상승 흐름 속에서 도지코인은 지난 일주일간 30% 넘게 상승했다. 코인글래스(Coinglass) 자료에 따르면 DOGE 선물의 미결제약정(Open Interest)은 26% 증가해 총 40억 2천만 달러를 넘어서며 투자자들의 기대 심리를 반영하고 있다.

암호화폐 분석가 트레이더 타디그레이드(Tardigrade)는 도지코인의 월간 차트에 강세 포지션을 나타내는 불리시 인걸핑 캔들(Bullish Engulfing, 작은 하락 캔들 다음에 더 큰 상승 캔들이 나타나는 패턴)이 나타났다고 분석하며, 이는 본격적인 상승 랠리의 초기 신호일 수 있다고 전망했다.

