도지코인, 0.20달러 지지선 재확인… 기관 매수세 속 10달러 랠리 기대감 부상

핵심 내용

애널리스트들은 도지코인 가격에 대한 강세 전망을 유지하고 있으며, 0.218달러를 주요 저항선으로 지목했다.

도지코인이 강한 거래량을 동반한 상태로 0.21달러를 돌파할 경우, 단기 목표 가격은 0.50달러다.

에더 네이셔널은 도지코인이 "세 번째 포물선형 상승 단계"에 접어들고 있으며, 10달러 수준까지 가격이 상승할 가능성이 있다고 언급했다.

도지코인(DOGE) 가격이 0.21달러(약 301원)를 돌파하려고 시도한 이후, 다시 한 번 0.20달러(약 286원) 수준의 지지선을 시험하고 있다. 향후 가격 움직임을 결정할 중요한 분수령으로 평가된다. 그러나 파생상품 데이터를 보면, 시가총액이 가장 큰 밈코인인 도지코인에 대한 기관 투자자들의 관심이 상당히 증가한 것으로 나타났다. 이에 따라 도지코인에 대한 강세 전망은 여전히 유효하다. 일부 시장 애널리스트들은 다음 암호화폐 강세장에서 도지코인 가격이 10달러(약 14,340원)까지 급등할 가능성에 주목하고 있다.

도지코인, 0.20달러 지지선 재시험… 파생상품 데이터는 강세 신호

비록 최근 상승 속도가 더뎌졌지만, 도지코인 가격이 0.20달러(약 286원) 수준에서 안정세를 보이고 있다. 이는 지난주 암호화폐 시장의 변동성 이후 강한 회복력을 보여준다. 기관 투자자들의 심리는 신중하지만 긍정적이다. 파생상품 데이터를 보면 지난 24시간 동안 미결제약정(open interest)이 9% 증가한 것으로 나타났다. 현재 약 70%의 트레이더들이 롱 포지션을 유지하고 있다.

이는 높은 변동성을 보이는 디지털 자산 전반에 걸쳐 기관 투자자들의 누적 매수 흐름이 증가하고 있다는 것을 보여준다. 거시 경제가 안정화되면서 자금이 다시 위험자산으로 유입되고 있다. 또한, 암호화폐 상장지수펀드(ETF)에 대한 수요가 증가하면서 21셰어스(21Shares)와 같은 자산운용사들은 도지코인 현물 ETF를 출시하기 위해 경쟁적으로 준비하고 있다.

상기 차트에서 확인할 수 있듯이, 0.20달러(약 286원)는 2025년 2월 이후 도지코인의 중요한 분수령이자 강력한 지지선으로 작용하고 있다. 긍정적인 점은, 지지선에서 반등할 때마다 이전 고점을 갱신하는 흐름이 나타나고 있다는 것이다.

최근 도지코인 가격의 움직임은 전형적인 변동성 이후 조정 국면을 반영하고 있다. 이는 시장 조성자들이 다음 방향성이 결정되기 전에 유동성을 확보하고 있을 가능성을 시사한다.

모멘텀 지표는 중립적인 조건을 나타낸다. 상대강도지수(RSI: Relative Strength Index)는 52 수준이며, 이동평균 수렴확산(MACD: Moving Average Convergence Divergence) 지표는 약하지만 긍정적인 발산을 보인다. 이러한 지표는 투기적 과열보다는 지속적인 매수세가 누적되고 있다는 것을 보여준다.

도지코인 강세 모멘텀 유지… 10달러 상승 가능성 열려

암호화폐 애널리스트 디안 산체스(Dian Sanchez)는 2025년 도지코인의 강한 가격 흐름을 강조했다. 그녀는 도지코인 가격이 연초 대비 43% 상승했지만, 다수의 알트코인들은 여전히 부진한 상태라고 언급했다.

디안 산체스는 0.218달러(약 312원)를 주목해야 할 중요한 저항선으로 지목했다. 이어서 도지코인이 강한 거래량과 함께 해당 가격을 돌파할 경우, 0.50달러(약 717원)까지 상승할 가능성이 있다고 분석했다.

🚨 The Resurrection of the Meme Coin $DOGE is up +43% this year, showing strength most are ignoring.

While many altcoins are still asleep, Dogecoin is holding strong above $0.20 a key support zone 🐕 Critical level to watch: $0.218

If it breaks with volume… the half-dollar… pic.twitter.com/ZitUzvFgkA — Diana Sanchez (@DianaSanchez_04) October 27, 2025

암호화폐 애널리스트 에더 네이셔널(Ether Nasyonal)은 도지코인이 “세 번째 포물선형 상승 단계”에 근접할 가능성이 있다고 제시했다. 그는 이전 2017년과 2021년의 암호화폐 강세장 사이클과 비교한 결과라고 밝혔다.

$DOGE 3rd Parabolic phase ahead. Dogecoin has completed all of its past major accumulation cycles with a parabolic rise. We are currently in the third cycle… but we haven't witnessed that phase yet. The structure is maturing, the silence is deepening. pic.twitter.com/XlzYPQb2Zr — EᴛʜᴇʀNᴀꜱʏᴏɴᴀL 💹🧲 (@EtherNasyonaL) October 27, 2025

네이셔널에 따르면, 도지코인은 과거에 주요 누적 매수 구간이 끝날 때마다 급격한 포물선형 랠리를 기록했다. 네이셔널은 현재 사이클이 성숙 단계에 접어든 것으로 보인다고 평가했다. 그는 이어서, 현재 시장 상황은 차분한 상태지만, 이는 큰 폭으로 가격이 상승하기 전에 나타나는 국면이라고 덧붙였다.

