도지코인 전망 – DOGE 50일 삼각수렴 패턴 돌파 성공… 20% 상승 목표

핵심 내용

클린코어는 자산 구조 다변화를 위해 향후 30일 동안 도지코인 10억 개를 매입하는 2억 3,500만 달러 규모의 투자 계획을 발표했다.

블룸버그 애널리스트 에릭 발추나스는 렉스-오스프리의 도지코인 ETF가 '1940년 투자회사법'을 기반으로 신청했다고 밝혔다.

기술적 분석에서는 삼각형 돌파 패턴이 확인됐으며, 현재 가격 대비 약 20%의 상승 여력이 있어 목표 가격으로 0.29달러가 제시됐다.

도지코인(DOGE)은 이번 주 시가총액 기준 상위 10대 암호화폐 가운데 가장 높은 상승세를 보였다. 도지코인은 일요일에 0.20달러(약 277원)에 거래되었으나, 그 후 15% 상승하여 수요일에는 0.25달러(약 347원)까지 올랐다.

현재 이어지고 있는 도지코인의 상승세는 기관 투자자들의 수요와 연관되어 있다. 맞춤형 청소 솔루션을 제공하는 상장사 클린코어(Cleancore)가 향후 30일 동안 2억 3,500만 달러(약 3,264억 원) 규모로 도지코인 10억 개를 매입해 자산 구조를 다변화하겠다고 발표하면서 월요일부터 상승세가 본격화됐다.

해당 발표는 도지코인에 대한 기업들의 신뢰도를 높였다. 최근 수십억 달러 규모의 준비금 유입이 예정된 비트코인(BTC), 이더리움(ETH), 솔라나(SOL), 바이낸스 코인(BNB) 등 주요 레이어 1 블록체인 코인들의 가격 흐름에 도지코인도 합류했다.

화요일에 블룸버그(Bloomberg)의 상장지수펀드(ETF) 수석 애널리스트인 에릭 발추나스(Eric Balchunas)가 자신의 X(구 트위터) 계정에서 36만 5,000명의 팔로워들에게 미국에서 도지코인 현물 ETF 승인이 임박했다고 알리면서 이러한 상승세는 강화됐다.

Meme coin ETF era about to kick off it looks like with $DOJE slated for a Thursday launch, albeit under the 40 Act a la $SSK. There's a big group of '33 Act-ers waiting for SEC approval still. Pretty sure this is first-ever US ETF to hold something that has no utility on purpose pic.twitter.com/BIcpu1zR4o — Eric Balchunas (@EricBalchunas) September 9, 2025

에릭 발추나스의 게시물에 따르면, 렉스-오스프리(REX-Osprey)의 도지코인 현물 ETF(DOJE)가 미국 ‘1940년 투자회사법’을 근거로 상장을 추진하는 펀드로 지목됐다. 해당 법적 프레임워크는 해당 자산운용사가 지난 7월에 거래를 시작한 솔라나 스테이킹 ETF(SSK)를 신청하면서 적용한 바 있다.

기관 투자자들의 수요가 가격 상승을 이끄는 요인임을 확인하듯, 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면 수요일에 도지코인 거래량이 하루 동안 38% 감소했음에도 불구하고 가격은 2.4% 상승했다. 이는 소수의 고래 투자자들의 매수세가 가격을 끌어올린 반면, 개인 투자자들의 거래는 줄어들면서 전체 거래량은 감소했다는 것을 의미한다.

도지코인 가격 전망: 50일 삼각수렴 패턴 돌파, 상승세를 이어가 0.29달러까지 갈 수 있을까?

최근 도지코인이 보여준 랠리는 20일 볼린저 밴드의 중간선인 0.223달러(약 309원)를 뚜렷하게 돌파했다. 거래량이 감소하고 있음에도 불구하고 매수세가 여전히 가격 움직임을 주도하고 있다.

상대강도지수(RSI: Relative Strength Index)는 61을 기록하면서, 아직 과매수 구간에 진입하지 않고 비교적 안정적인 상승세를 유지하고 있다는 것을 나타낸다. 이는 추가적인 상승 여력이 있다는 신호로 해석된다. 다만 도지코인 가격은 여전히 볼린저 밴드 상단인 0.246달러(약 341원)를 돌파하지 못하고 있어, 거래량이 줄어드는 상황에서 단기적인 저항선을 확인한 상태다.

가격 전망 측면에서, 도지코인 일일 차트의 삼각형 패턴은 목표 가격으로 0.29달러(약 402원)를 제시하고 있다. 이는 개인 투자자들의 수요가 회복되고 고래 투자자들의 매수세가 이어질 경우 약 20% 추가적인 상승 여력을 시사한다.

반대로 도지코인 가격이 0.22달러(약 305원) 부근의 돌파선 위에서 자리잡지 못한다면 상승 모멘텀이 약화될 수 있다. 이 경우 도지코인 가격은 다시 횡보할 수 있다. 또한, 가격이 0.20달러(약 277원) 아래로 하락할 경우 이번 상승 전망은 무효화되고, 차트 흐름은 돌파하기 이전의 가격 범위로 회귀할 가능성이 있다.

맥시 도지 코인 사전 판매 속도… 도지코인 대규모 매수세가 투기적 관심을 자극

현재 도지코인 가격은 50일 삼각형 패턴을 형성하며 강세 신호를 보이고 있다. 투기적 수요는 맥시 도지(MAXI) 코인과 같은 밈을 기반으로 하는 신규 프로젝트로 유입되고 있다. 맥시 도지 코인은 도지코인의 초기 성장 과정을 연상시키는 고위험 및 고수익 투자 기회를 추구하는 트레이더들에게 관심을 받고 있다.

현재 맥시 도지 코인의 판매 가격은 0.0002565달러(약 0.356원)다. 사전 판매 목표 모금금액은 226만 달러(약 31억 3,854만 원)로, 이미 202만 달러(약 28억 578만 원) 넘게 모금했다. 다음 펀딩 라운드로 넘어가기 전까지 16시간 남았으며, 공식 웹사이트를 통해 맥시 도지 코인 사전 판매에 참여할 수 있다.

