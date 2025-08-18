도지코인 전망 – DOGE ETF 신청 이어지며 관심 급증

핵심 내용

그레이스케일(Grayscale)이 미국 증권거래위원회(SEC)에 현물 DOGE ETF를 위한 S-1 등록 서류를 제출하며 밈코인 시장에 대한 기관 투자 확대를 이어가고 있다.

도지코인(DOGE) 미결제약정(open interest)은 42%의 거래량 감소에도 불구하고 7.3% 증가해 37억 달러(약 5조 1,300억 원)에 달했다.

가격은 일요일 0.24달러(약 333원) 저항선을 테스트한 뒤 0.23달러(약 319원) 부근에서 박스권 흐름을 이어가고 있다.

도지코인(DOGE)은 8월 17일 일요일에도 상승세를 이어가며 장중 한때 0.24 달러(약 333 원)에 도달했고, 사흘 연속 수익을 기록할 전망이다. 8월 18일 월요일 현재 도지코인 가격은 0.22 달러(약 305원) 선이다. 이번 도지코인 가격 랠리는 8월 15일 그레이스케일(Grayscale)이 미국 증권거래위원회(SEC)에 현물 DOGE ETF 출시를 위한 S-1 등록 서류를 제출한 것과 맞물려 나타났다.

제안된 DOGE ETF는 이미 SEC가 심사 중인 기관 신청 건에 추가되는 것으로, 비트와이즈(Bitwise)와 렉스-오스프리(REX-Osprey)의 신청도 포함돼 있다. 도지코인 외에도 SEC는 오피셜 트럼프(TRUMP), 봉크(BONK), 펏지펭귄(PENGU)과 같은 밈코인 ETF 제안들을 검토하고 있어, 소매 투자자 중심으로 여겨지던 밈코인 시장에 기관 투자 관심이 깊어지고 있음을 보여준다.

주목할 만하게도, 그레이스케일은 SEC가 비트와이즈(Bitwise), 21셰어스(21Shares), 반에크(VanEck)의 여러 솔라나(SOL) ETF 제안과 별도의 21셰어스의 DOGE ETF 신청 건에 대한 판정을 10월로 연기한 지 단 하루 만에 움직임을 보였다. 이번 DOGE ETF 신청은 600억 달러(약 83조 2,080억 원)의 자산을 운용하는 이 자산운용사가 SEC의 잇따른 연기에도 불구하고 잠재적인 승인 가능성에 대해 여전히 자신감을 보이고 있음을 시사한다.

앞서 살펴보면, 파생상품 시장 데이터는 단기 투기 트레이더들이 도지코인 가격 상승세 지속에 무겁게 베팅하고 있음을 보여준다. 위의 코인글래스(Coinglass) 차트에서 볼 수 있듯, DOGE 미결제약정(Open Interest)은 일요일에 7.3% 급등하여 37억 3,000만 달러(약 5조 1,726억 원)에 달했으며, 현물 거래량이 41% 넘게 감소했음에도 불구하고 이날만 2억 7,200만 달러(약 3,773억 원)의 신규 자금이 유입된 것으로 나타났다.

청산 데이터 역시 적극적인 숏 스퀴즈를 보여준다. 지난 24시간 동안 숏 포지션은 280만 달러(약 388억 원)의 손실을 기록한 반면, 롱 포지션 청산액은 71만 1,000 달러(약 98억 7,000만 원)에 그쳤다. 이는 시장의 베어리시 베팅(bearish bet, 하락 예상 투자)이 강제로 청산되고 있음을 의미한다. 이러한 강세장이 이어진다면, 도지코인 가격은 이번 주에 0.25 달러(약 347 원) 돌파를 앞두고 있을 수 있다.

도지코인 가격 전망: ETF 기대감과 기술적 저항의 충돌

기술적 분석 관점에서 도지코인 가격은 주요 저항 매도벽에 직면해 있다. 아래 트레이딩뷰(TradingView) 차트에서 볼 수 있듯이, 0.24 달러(약 333 원) 수준이 즉각적인 저항으로 나타났으며, 이 구간을 종가 기준으로 안정적으로 돌파해야만 7월 중순 마지막으로 테스트했던 0.27 달러(약 374 원) 지역 고점을 향한 모멘텀이 촉발될 수 있다.

하방 측면에서는 0.22 달러(약 305 원) 구간이 단기적 지지선으로 강하게 작용하고 있으며, 이는 최근의 박스권과 개인 투자자들의 매집세 상승 추세와도 일치한다. 만약 이 지지선이 무너진다면, 도지코인 가격은 0.20 달러(약 277 원) 수준을 다시 테스트할 가능성이 있다. 이 구간은 8월 초 시장 반등 당시 세계 최대 밈코인에 대해 매수세가 집중적으로 유입되었던 지점이다.

상대강도지수(RSI)가 현재 57.8 수준을 기록하고 있어, 아직 과매수 구간에 진입하지 않은 상태다. 이는 도지코인 가격이 추가 상승할 여력을 남겨두고 있으며, 미결제약정(Open Interest) 증가가 추가 숏 스퀴즈를 촉발한다면 심리적 저항선인 0.25 달러(약 347 원)를 돌파할 수 있다는 신호로 해석된다.

다음 도지코인으로 불리는 맥시 도지코인 전망은?