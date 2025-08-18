리플(XRP), ‘골든 크로스’ 유지…SEC와 공동 항소 포기

핵심 내용

리플 가격이 8월 16일 토요일에 2% 반등하며, 암호화폐 시장의 전반적인 약세에도 불구하고 3달러 지지선 위에서 안정세를 보였다.

리플과 미국 증권거래위원회는 1억 2,500만 달러 규모 소송의 항소를 공동으로 취하하기로 결정했으며, 현재 항소법원의 최종 승인을 기다리고 있다.

이번 합의로 리플이 부담해야할 벌금이 확정되지만, 리플이 증권이 아니라는 토레스 판사의 판결은 유지하게 된다.

리플-SEC 소송 최종 종결 임박에도 3달러 지지선 유지

리플(XRP) 가격이 8월 16일 토요일 2% 상승하며, 암호화폐 시장에 대한 투자 심리가 악화된 상황에서도 3달러(약 4,080원) 선 위에서 안정세를 보였다.

전일인 금요일, 미국 생산자물가지수(PPI: Producer Price Index) 발표가 예상보다 약하게 나오면서 글로벌 금융시장에서 전반적으로 매도세가 확대됐다. 이로 인해 리플 가격은 10일 최저가인 3달러(약 4,080원)보다 하락했다. 그러나 이후 암호화폐 시장은 주말 동안 회복했다. 이는 도널드 트럼프(Donald Trump) 미국 대통령과 블라디미르 푸틴(Vladimir Putin) 러시아 대통령이 건설적인 대화에 임하며, 투자자들의 불안 심리가 완화됐기 때문이다.

리플 가격이 3달러 이하로 하락하는 것을 막은 또 다른 결정적인 요인은 미국 증권거래위원회(SEC: Securities and Exchange Commission)와 진행 중인 장기 소송에서 진전 상황이 있었기 때문이다.

#XRPCommunity #SECGov v. #Ripple #XRP The @SECgov has filed a status report with the Court of Appeals noting that the parties have filed a Joint Stipulation of Dismissal of the appeals and that the stipulation remains pending and therefore awaiting approval by the Court. pic.twitter.com/X74wFRhswq — James K. Filan 🇺🇸🇮🇪 (@FilanLaw) August 15, 2025

금요일, 리플의 변호사 제임스 필란(James Filan)은 X(구 트위터)를 통해 SEC가 항소 법원에 양측이 공식적으로 소송 취하를 요청했다는 내용의 보고서를 제출했다고 전했다.

해당 소식은 리플에 대한 단기적인 관심을 높였으며, 리플 가격은 금요일의 거시경제적인 요소로 인한 매도 압력에도 불구하고 토요일에 3.12달러(약 4,243원)까지 반등했다. 리플과 SEC 모두 소송 종결을 위한 최종 합의를 마무리하겠다는 의지를 재확인한 것이 영향을 미쳤다.

가격 관점에서 보면, 3달러(약 4,080원) 선 위를 유지한 것은 단기적으로 리플 가격의 상승 잠재력에 대한 시장의 신뢰를 보여준다. 가격이 상승할 것이라고 믿는 투자자들이 3달러(약 4,080원) 지지선을 적극적으로 방어하고 있으며, SEC가 소송을 최종적으로 취하할 가능성이 높아지면서 자본이 유입될 가능성이 높다.

아직 암호화폐 전반에 대한 시장 모멘텀이 되살아나지는 않았지만, 법적 불확실성이 해소되면서 리플 가격은 3달러(약 4,080원) 선 위에서 안정적인 움직임을 이어갈 가능성이 있다. 추가적으로 거시경제적인 환경이 안정화되면 새로운 랠리를 위한 기반을 마련할 수 있다.

리플 가격 전망: 골든 크로스 유지하며 3달러 지지선 위에서 안정세

일간 차트에서 리플 가격은 금요일에 3달러(약 4,080원) 선을 테스트한 이후 회복하며 3.10달러(약 4,216원) 수준에서 유지되고 있다. 최근의 조정에도 불구하고 지난주에 형성된 골든 크로스 신호는 아직 유효하다. 5일, 8일, 13일 이동평균선이 1일 봉 위에서 수렴하고 있다.

5일 이동평균선과 13일 이동평균선이 3.07달러(약 4,175원) 수준에서 강세 교차를 형성하며 지지선을 제공하고 있다. 지난 48시간 동안 암호화폐 시장의 변동성이 컸던 상황에서도 모멘텀이 여전히 상승 추세를 암시하고 있다.

상대강도지수(RSI: Relative Strength Index)는 51.28 수준으로 중립 구간 근처에 위치하고 있으며, 매수세가 재개되면 상승할 가능성이 있다. 또한, 일간 봉에서 상단 꼬리가 단기 이동평균선에 닿은 모습은 강세 조정 신호로, 결정적으로 돌파하기 전에 나타나는 경우가 많다.

3달러(약 4,080원) 선에서 지지가 확실해진 가운데, 다음 저항 수준은 3.20~3.35달러(약 4,352~4,556원)이다. 이는 지난주의 랠리 속에서 매도세가 가격 상승을 제한했던 구간이다.

강세 모멘텀이 강화되고 공매도 세력이 해당 수준을 방어하지 못할 경우, 리플 가격은 회복세를 이어 7월에 기록한 2025년 최고점 3.65달러(약 4,964원)까지 상승할 가능성이 있다.

반대로 3달러의 지지선을 유지하지 못하면 2.50달러(약 3,400원) 지지 구간까지 하락할 수 있다. 그러나 골든 크로스 신호가 확인되고 리플과 SEC 소송의 종결이 임박한 상황에서, 해당 시나리오의 가능성은 낮다.

리플 전망 — 엑스알피(XRP) 가격 미래 전망은?